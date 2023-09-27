Сейчас в Steam у Cyberpunk 2077 втрое больше игроков, по сравнению со Starfield

Cyberpunk 2077 уже переживает мощное возрождение в Steam благодаря совместному выходу обновления 2.0 и расширения Phantom Liberty от CD Projekt Red. Так, одновременное количество игроков в Ночном городе стало самым высоким за последние три года, при этом в Cyberpunk сейчас играет втрое больше игроков, чем в Starfield.
Возобновление успеха Cyberpunk 2077, честно говоря, не должно удивлять: игра стремительно взлетела вверх по списку самых продаваемых в Steam, а DLC Phantom Liberty получило невероятно высокие оценки критиков. В настоящее время, когда CDPR переходит к своим следующим проектам, ролевая игра переживает некоторый ренессанс.
Для сравнения, Starfield вышла в начале месяца, и хотя это был самый крупный запуск Bethesda, он не получил полностью благоприятных отзывов критиков. Если учесть, что игра доступна через Game Pass, то показатели в Steam становятся более понятными. Тем не менее, возрождение Cyberpunk 2077 и выход Starfield произошли в одно и то же время, причем у первой дела в Steam сейчас идут в три раза лучше. Эти цифры не врут. В Cyberpunk 2077 играют порядка 176 тысяч человек, а в Starfield - 59 тысяч.
Во вторник, 26 сентября, количество игроков в Cyberpunk составило 246 754. И хотя это намного меньше, чем пик, достигнутый в декабре 2020 года, а именно - более 1 миллиона игроков, к 2021 году этот показатель быстро снизился до 200 000. То есть, по данным SteamDB, нынешний пик с момента запуска 2.0 и Phantom Liberty стал самым большим для игры с момента ее выхода три года назад.
В ходе продолжающейся распродажи Cyberpunk 2077 в сервисе Steam количество игроков уже увеличилось в пять раз. За последние три года игра с трудом одолевала отметку в 50 тысяч одновременных игроков. Вполне нормально, что количество одновременных игроков в играх, особенно в одиночных, снижается, однако недавний успех Baldur's Gate 3 в Steam доказал, что это не всегда так.
Возможно, скоро мы станем очевидцами полноценного возрождения Cyberpunk 2077, но как это будет - время покажет.
Ожидаемо...
Почему старфилд так обсуждают, мол игра удалась и даже сравнивают с такими играми как CP2077, BG3, МК1 и тд. Абсолютно ничто не зацепило в этой игре. Игра уровня форспокена и редфейла с привкусом юбисовтщины
Какой смысл сравнивать игры, одну из которых целых два года исправляли, а вторую ещё даже не начали?
Сравните нынешний киберпанк со старфилд через два года, вот это будет логично.
И чё то я сомневаюсь, что нынешний киберпанк, где даже сейчас куче багов, будет лучше старфилда. Скайрим не даст соврать.
Хотя вопрос открыт и я могу быть не прав, но уж точно не стоит киберпанк ставить выше старфилд. Киберпанк стартовал намного хуже старфилда.
Что ты несешь? Киберпанк стартовал в несколько раз лучше чем старфилд, хотя бы гугли, перед тем как писать такую ересь, а то плотно навалил кринжа. Старфилд ни при каких патчах не будет популярнее киберпанка, ибо кибер изначально был крутой игрой, но с всратой тех. стороной, но в нем был потенциал изначально, а в каллфилде с порогу тебе в лицо кидают фоллаут 76 в обёртке милки вэй, в который играть попросту скучно.
Это извечная рубрика "а я не лох". Челы, которые играли в Киберпанк сейчас гиперкомпенсируют недоработанность переноспанка багфилдом.
А это уже смешно
Одна игра вышла из раннего доступа. Вторая только в него вступила. Так что всё логично. Допилят Старфилд до финальной версии - тоже многие будут играть.
Бесезда и допилит игру? Это за неё уже 15 лет фанаты делают
Вчера начал играть в кибер первый раз, играю в 2к и с лучами. Игра очень красивая и интересная в своём жанре, не понимаю за что её можно недолюбливать.
Да и новости твои под эту картинку подходят
Да, тебе пора признать свое положение на сайте
Две игры которые заслуживают быть в мусорном баке