Сейчас в Steam у Cyberpunk 2077 втрое больше игроков, по сравнению со Starfield ©

Cyberpunk 2077 уже переживает мощное возрождение в Steam благодаря совместному выходу обновления 2.0 и расширения Phantom Liberty от CD Projekt Red. Так, одновременное количество игроков в Ночном городе стало самым высоким за последние три года, при этом в Cyberpunk сейчас играет втрое больше игроков, чем в Starfield.

Возобновление успеха Cyberpunk 2077, честно говоря, не должно удивлять: игра стремительно взлетела вверх по списку самых продаваемых в Steam, а DLC Phantom Liberty получило невероятно высокие оценки критиков. В настоящее время, когда CDPR переходит к своим следующим проектам, ролевая игра переживает некоторый ренессанс.

Для сравнения, Starfield вышла в начале месяца, и хотя это был самый крупный запуск Bethesda, он не получил полностью благоприятных отзывов критиков. Если учесть, что игра доступна через Game Pass, то показатели в Steam становятся более понятными. Тем не менее, возрождение Cyberpunk 2077 и выход Starfield произошли в одно и то же время, причем у первой дела в Steam сейчас идут в три раза лучше. Эти цифры не врут. В Cyberpunk 2077 играют порядка 176 тысяч человек, а в Starfield - 59 тысяч.

Во вторник, 26 сентября, количество игроков в Cyberpunk составило 246 754. И хотя это намного меньше, чем пик, достигнутый в декабре 2020 года, а именно - более 1 миллиона игроков, к 2021 году этот показатель быстро снизился до 200 000. То есть, по данным SteamDB, нынешний пик с момента запуска 2.0 и Phantom Liberty стал самым большим для игры с момента ее выхода три года назад.

В ходе продолжающейся распродажи Cyberpunk 2077 в сервисе Steam количество игроков уже увеличилось в пять раз. За последние три года игра с трудом одолевала отметку в 50 тысяч одновременных игроков. Вполне нормально, что количество одновременных игроков в играх, особенно в одиночных, снижается, однако недавний успех Baldur's Gate 3 в Steam доказал, что это не всегда так.

Возможно, скоро мы станем очевидцами полноценного возрождения Cyberpunk 2077, но как это будет - время покажет.