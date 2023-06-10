Семь секунд геймплея Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

CD Projekt RED готовится выпустить самое дерзкое и масштабное дополнение в истории компании - Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. К сожалению его не показали на Summer Game Fest 2023.
Но в сети появилось всего семь секунд геймплея. Ролик имеет не самое лучшее качество, поэтому оценить что-либо будет сложно.
Полноценная демонстрация Phantom Liberty должна состояться на выставке Xbox Games Showcase 11 июня (начало в 20:00 по МСК).
Но блог всё равно сделаем
Бонусы не пахнут.
7 Секунд геймплея, в котором в целом ничего интересного и информативного.
Очень интересно...Будем надеятся ,что завтра покажут больше ,чем на этом посту)
Целых 7 секунд! Геймплей - пушка
Русские сабы надеюсь будут
Будут
Раньше чуть ли не каждую игру переводили полностью, теперь народ так на дрессировали, что рады хотя бы сабам.
ну а чё делать, остаётся надеяться только на сабы и на возможность скачать пиратку. Лицуха теперь сильно дорого обходится. Это моё субъективное мнение, извините.
Это когда такое было? Большинство игр имели субтитры да и все. У крупных издателей обычно полная озвучка, да и то не у всех.
А еще раньше малолетки не мастурбировали на гейропу и не кукарекали учите английский.
так что вывод напрашивается сам собой. издатели все прекрасно видят. зачем делать локализацию если целевая аудитория её не хочет. так что они и рады. денег в карман больше пойдет.
ждем на презентации майков
Вааау, целых семь секунд, семь, Карл! 😲😲😲
вау,крутое длц,предзаказ)))
Это точно киберпанк?