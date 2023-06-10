Семь секунд геймплея Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

CD Projekt RED готовится выпустить самое дерзкое и масштабное дополнение в истории компании - Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. К сожалению его не показали на Summer Game Fest 2023.

Но в сети появилось всего семь секунд геймплея. Ролик имеет не самое лучшее качество, поэтому оценить что-либо будет сложно.

Полноценная демонстрация Phantom Liberty должна состояться на выставке Xbox Games Showcase 11 июня (начало в 20:00 по МСК).