Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.5 10 638 оценок

Семь секунд геймплея Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Simple Jack
Новости

CD Projekt RED готовится выпустить самое дерзкое и масштабное дополнение в истории компании - Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. К сожалению его не показали на Summer Game Fest 2023.

Но в сети появилось всего семь секунд геймплея. Ролик имеет не самое лучшее качество, поэтому оценить что-либо будет сложно.

Полноценная демонстрация Phantom Liberty должна состояться на выставке Xbox Games Showcase 11 июня (начало в 20:00 по МСК).

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Комментарии: 17
Ваш комментарий
Мур Мур lamour
Ролик имеет не самое лучшее качество ,поэтому оценить что-либо будет сложно.

Но блог всё равно сделаем

16
wianewa

Бонусы не пахнут.

0
Void111

7 Секунд геймплея, в котором в целом ничего интересного и информативного.

4
INqus1tor

Очень интересно...Будем надеятся ,что завтра покажут больше ,чем на этом посту)

3
Slow Slade Snow Snake

Целых 7 секунд! Геймплей - пушка

3
Abarmot90

Русские сабы надеюсь будут

2
Saren Arterius N7

Будут

3
danilukHF

Раньше чуть ли не каждую игру переводили полностью, теперь народ так на дрессировали, что рады хотя бы сабам.

-7
Локомотор Чемодан danilukHF

ну а чё делать, остаётся надеяться только на сабы и на возможность скачать пиратку. Лицуха теперь сильно дорого обходится. Это моё субъективное мнение, извините.

3
AlexFullBeast danilukHF
Раньше чуть ли не каждую игру переводили полностью, теперь народ так на дрессировали, что рады хотя бы сабам.

Это когда такое было? Большинство игр имели субтитры да и все. У крупных издателей обычно полная озвучка, да и то не у всех.

6
muxamor2011 danilukHF

А еще раньше малолетки не мастурбировали на гейропу и не кукарекали учите английский.
так что вывод напрашивается сам собой. издатели все прекрасно видят. зачем делать локализацию если целевая аудитория её не хочет. так что они и рады. денег в карман больше пойдет.

-9
Сyberpunk

ждем на презентации майков

1
Aellie

Вааау, целых семь секунд, семь, Карл! 😲😲😲

1
SULIK 712

вау,крутое длц,предзаказ)))

1
Лобо

Это точно киберпанк?

1