Шоураннер Edgerunners 2 сообщил, что CDPR не собирается выбирать одну каноничную концовку для Cyberpunk 2077

На фестивале Lucca Comics and Games шоураннер, сценарист и продюсер аниме Cyberpunk: Edgerunners Бартош Штыбор ответил на вопросы IGN о втором сезоне и о том, как CD Projekt строит истории после событий Cyberpunk 2077. По его словам, CDPR не хочет закреплять одну каноничную концовку игры.

Мы не хотим закреплять одну каноничную концовку. Мы много обсуждали с командой по лору, что можно сделать, чтобы так или иначе учесть все концовки, и каким будет состояние мира после игры.

Фанаты заметили, что в сцене с архивом данных в аниме на стене висит изображение, похожее на женщину Ви из игры. Штыбор не подтвердил и не опроверг это: по его словам, сцена "оставлена на интерпретацию" - зритель сам может решить, что произошло. Общий канон, разумеется, есть, но для историй после игры он не детализирован. Один важный каноничный факт - Арасака ослаблена. При этом, по словам Штыбора, это не делает каноном ни одну из концовок: события игры "могли привести к этому, каким бы ни был ваш выбор".

Он также подчеркнул, что создатели не называют отсылки к игре "пасхалками" и не добавляют их ради фанатов. Главная цель - самостоятельные истории, понятные без знания других материалов, а отсылки нужны лишь для того, чтобы мир казался живым, и только при наличии сюжетного обоснования.

Что касается третьего сезона аниме, идеи у Штыбора есть, но все зависит от "идеальной истории и идеальной команды". Он отметил, что второй сезон логично завершает историю первого, и воспринимает оба сезона как единое целое.