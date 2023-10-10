Следующее обновление для Cyberpunk 2077 устранит проблему с бонусом за предзаказ Phantom Liberty ©

Несколько дней назад Cyberpunk 2077 получила обновление 2.01, в котором было внесено немало исправлений и улучшений. Однако, несмотря на выход обновления, в некоторых случаях игроки все же сообщали о проблемах. Как оказалось, по-прежнему существует серьезная ошибка, из-за которой некоторые игроки не могут получить бонус, гарантированный при предзаказе дополнения Phantom Liberty.

Вчера в официальном аккаунте поддержки студии CD Projekt RED появилось сообщение об ошибке, связанной с бонусом предварительного заказа. Оказывается, у игроков возникают проблемы с получением Quadra Sport R-7 Vigilante, который был добавлен в предзаказ при покупке Phantom Liberty для консолей Xbox Series X|S. Разработчики сообщили, что им известно о возникающей ошибке, и она будет исправлена в следующем обновлении.

Что именно еще изменится в заявленном патче, пока, к сожалению, не известно. Но можно предположить, что в нем, по всей видимости, будет еще несколько улучшений и исправлений. Впрочем, мы также не знаем, когда именно будет выпущен патч, поэтому остается ждать официальных заявлений от CD Projekt RED.

В заключение стоит напомнить, что разработчики Cyberpunk 2077 планируют выпуск Ultimate-версии игры. В ходе недавней встречи с инвесторами также была затронута тема сиквела 2020 года, в котором может появиться вид от третьего лица.