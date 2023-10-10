Следующее обновление для Cyberpunk 2077 устранит проблему с бонусом за предзаказ Phantom Liberty

Несколько дней назад Cyberpunk 2077 получила обновление 2.01, в котором было внесено немало исправлений и улучшений. Однако, несмотря на выход обновления, в некоторых случаях игроки все же сообщали о проблемах. Как оказалось, по-прежнему существует серьезная ошибка, из-за которой некоторые игроки не могут получить бонус, гарантированный при предзаказе дополнения Phantom Liberty.
Вчера в официальном аккаунте поддержки студии CD Projekt RED появилось сообщение об ошибке, связанной с бонусом предварительного заказа. Оказывается, у игроков возникают проблемы с получением Quadra Sport R-7 Vigilante, который был добавлен в предзаказ при покупке Phantom Liberty для консолей Xbox Series X|S. Разработчики сообщили, что им известно о возникающей ошибке, и она будет исправлена в следующем обновлении.
Что именно еще изменится в заявленном патче, пока, к сожалению, не известно. Но можно предположить, что в нем, по всей видимости, будет еще несколько улучшений и исправлений. Впрочем, мы также не знаем, когда именно будет выпущен патч, поэтому остается ждать официальных заявлений от CD Projekt RED.
В заключение стоит напомнить, что разработчики Cyberpunk 2077 планируют выпуск Ultimate-версии игры. В ходе недавней встречи с инвесторами также была затронута тема сиквела 2020 года, в котором может появиться вид от третьего лица.
А проблему с отсутствием ФСР 3 патч устранит?
А это проблема?
Ну вообще было бы супер. В тех играх что он есть на данный момент, ну скажем нет даже желания качать дабы самому поглядеть что да как
Кстати прикольную тут мини игру добавили, аж времена сеги вспомнились
А есть в обнове какие-нибудь новые крутые тачки, не бомжовские, а типа той, что в начале за дитя улиц воруешь, только еще круче?
Арондит самая "люксовая", в ДЛц есть забавный джип с ракетами. А в целом все такое.
А спортивное что-нибудь? Типа калибурна, только еще спортивнее))
Тачка в честь кена блокая которая, и хетч бек прикольный. И та фигня которую у близнецов отжимаешь выглядит как маслкар, гонит как калибурн.
Я ненавижу маслкары, я не американка, я взорвала бы все их, и всех, кто на них ездит, они отвратительны)) (но тебе лайк за ответ🖤😅💗)
Короче, продолжаем ждать полноценного релиза.
Все тачки в СР та еще срань, и я подразумеваю управление. Дизайн конешечно у многих зачет, но проблему не исправляет. Другое дело байки, тут аплодирую, и управление и визуал, все круто.
С каждой обновой одни баги убирают, другие добавляют...