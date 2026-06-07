Слух: CD Projekt Red может тайно разрабатывать новое дополнение для Cyberpunk 2077

Линейка будущих релизов CD Projekt Red сейчас выглядит едва ли не самой интригующей в индустрии. Помимо продолжения «Ведьмака» и сиквела Cyberpunk, компания готовит неожиданное возвращение — дополнение Songs of the Past («Песни прошлого») для третьего «Ведьмака», которое выйдет спустя 12 лет после релиза оригинала. Но, похоже, на этом сюрпризы не заканчиваются..

По информации аналитиков из польской фирмы Erste Brokerage, в стенах компании готовится секретное DLC для Cyberpunk 2077 на старом движке REDengine. На это указывают резко выросшие расходы на поддержку научно-фантастической RPG, которые достигли максимума со времен релиза Phantom Liberty. Впрочем, ждать масштабного аддона не стоит: скорее всего, это будет скромное контентное обновление. Его создание могут поручить сторонней команде — например, студии Virtuos, которая до этого выпускала патчи для Cyberpunk 2077 и сейчас записывает новые диалоги.

Сами CD Projekt Red в свежем финансовом отчете подтвердили, что готовят к выходу два секретных проекта. Однако официальные представители игры в соцсети X оперативно опровергли слухи, заявив, что разработка нового контента для Cyberpunk 2077 полностью завершена. И хотя эксперты из Erste Brokerage уже заслужили доверие точными прогнозами (именно они предсказали выход дополнения к Witcher 3 в 2027 году), фанатам пока остается лишь ждать официального подтверждения от разработчиков, поскольку на данный момент все это является лишь предположением.