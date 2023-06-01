Слух: Дополнение Cyberpunk 2077: Phantom Liberty выйдет в августе ©

По слухам, циркулирующим в сети, выход Phantom Liberty, DLC для Cyberpunk 2077, состоится чуть более чем через два месяца.

Ранее сегодня Тайлер МакВикер, известный в сети в основном как специалист по утечкам Valve, но в прошлом уже доказавший, что обладает информацией о Cyberpunk 2077, когда рассказал о том, что DLC покажут на The Game Awards 2022, сообщил, что DLC выйдет где-то в августе, не добавив при этом ничего нового. Так как дополнение будет показано на летнем фестивале Game Fest, то, по всей видимости, на следующей неделе станет известно, действительно ли Phantom Liberty выйдет примерно через два месяца.

События Phantom Liberty, которое должно стать самым дорогим на сегодняшний день дополнением для польской студии, будут разворачиваться в новом районе Ночного города под названием Годтаун, и в нем появится новый персонаж по имени Рид, которого озвучит популярный английский актер Идрис Эльба.

Дополнение Phantom Liberty должно выйти в 2023 году и будет доступно только на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.