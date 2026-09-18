Со-руководитель CDPR назвал период запуска Cyberpunk 2077 худшей неделей в его жизни

Со-руководитель CD Projekt Михал Новаковски признался, что первая неделя после выхода Cyberpunk 2077 стала, вероятно, худшим периодом в его жизни.

За первые 10 дней студия продала 13 миллионов копий, однако проект столкнулся с волной критики из-за плохого технического состояния - в основном на старых консолях. Новаковски вспоминает, как ему позвонили представители Sony в час ночи и сообщили о том, что решили снять игру с продажи в PS Store.

В CD Projekt рассчитывали исправить основные баги за одну-две недели, но в итоге это заняло несколько месяцев. Среди причин технических проблем Новаковски называет организацию работы во время пандемии: специалисты видели собственные отдельные проблемы, но они не сложили их в единую картину.

После этого CD Projekt пересмотрела подход к разработке. Теперь у игр компании всегда должны быть работоспособные версии, а если билд не соответствует требованиям этапа, он считается проваленным - разработчики разбираются в причинах и только затем продолжают развитие проекта.