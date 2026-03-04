Соавтор Cyberpunk 2077 считает жалобы на "упущенный потенциал" NPC высшей формой признания

История Cyberpunk 2077 — это классический сюжет о триумфальном камбэке: после провального релиза разработчики смогли вернуть доверие аудитории, не просто исправив баги, но и наполнив игру свежим контентом. Однако среди фанатов до сих пор не утихают споры о том, что некоторым героям и квестам CD Projekt RED уделили до обидного мало внимания.
В сети полно фанатского творчества, посвященного второстепенным персонажам, чей потенциал кажется нераскрытым. Любопытно, что, по словам самих разработчиков, для многих из этих NPC изначально и не планировалось ничего грандиозного.
Игорь Шажинский, креативный директор сиквела Cyberpunk 2077 и один из самых открытых к диалогу сотрудников студии, затронул эту тему в соцсети BlueSky. Ранее он уже обсуждал с игроками выбор каноничной концовки и плюсы вида от первого лица, а теперь решил ответить на претензии о «потраченном впустую» потенциале героев. Шажинский признался, что его искренне восхищает способность игроков привязываться к героям, которые мелькнули в кадре всего на пару минут. По его мнению, для создателей это лучший комплимент: когда фанаты требуют продолжения истории персонажа, который по сценарию вообще не должен был играть значимой роли.
Честно говоря, мне вполне нравятся посты о «нереализованном потенциале». Они означают, что даже короткое присутствие на экране оставляет у игроков сильное впечатление и развивает мир [игры] в их головах.
Это совершенно не значит, что мы планировали что-то еще. Как говорится, всегда лучше, когда хотят добавки!
— Игорь Шажинский
Шажинский предложил аудитории поделиться своими примерами «упущенных возможностей» и сам включился в обсуждение. Геймеры чаще всего вспоминали отсутствие романов с Клэр и Такемурой, требовали развития истории семьи Пералес и фиксера Падре, а некоторые и вовсе мечтали о воскрешении Джонни.
Разработчики из CD Projekt RED подчеркнули, что большинство этих историй завершены сознательно: всё было сказано именно так, как и следовало — это касается и намеренной недосказанности. Что касается отдельных персонажей (вроде Падре), то их расширенные биографии существовали лишь в черновиках как рабочий материал для сценаристов и никогда не предназначались для самой игры.
Оправдания халтуры осознанной недосказанностью выглядят жалко. Студия банально слила разработку к 2020 году и пустила под нож массу контента. Ветки персонажей брошены на середине пути по причине нехватки бюджета, а теперь пиарщики продают сюжетные огрызки под видом гениального видения. Поедание этого сценарного брака геймерами вызывает дикий смех.
прошел на ПК киберпанка в декабре 2020 / январе 2021, без всяких лагов и скулежа. все было ок с игрой. не знаю о каких провальных релизах вы говорите. // Мирослав Лукин
Забыл добавить, что прошел на 1050 на ультрах в 4k в 120 fps.
Ну а потом в палату.
факт, прошел на rx 580 без единого бага в первые дни релиза а потом еще несколько раз когда уже выходили патчи
факт, прошел на rx 580 без единого бага в первые дни релиза а потом еще несколько раз когда уже выходили патчи
я согласен. честно говоря прифигел с сюжетки про Аврору. думал это будет один из центральных персонажей дополнения, и с ней даже можно будет замутить отношения, но нет... обломали по полной... она мне, кстати, понравилась больше Панам и вечно ноющей Джудит. и я считаю это была бы идеальная пара для мужчины Ви
Они обе отвратительные! Одна ноющая, мерзкая лeзбуха, а вторая сильная и независимая негроцыганка, которая постоянно всеми командует, особенно в лагере кочевников, докапывается до главаря, всячески ставит под сомнения его лидерство, потому что он белый, тупой мужик и считает, что она будет лучшим лидером, потому что она умная и сильна нигерша! Они обе отвратительные, повесточные персонажи!
Прочитай лучше его сообщение)
А я что сделал по-твоему? Конечно же я прочитал сообщение, ведь я на него ему ответил!
Да, персонажи классные, что ни говори.
Если это высшая форма признания, то боюсь даже подумать, что у него тогда низшая форма признания.
Мы не знаем, что это такое, если бы мы знали, что-это такое, мы не знаем, что это такое. XD
Хороший ответ.
Ясненько
Потому что Киберпанк 2077 гениальный шедевр. Только поэтому очень многие хотят, чтоб потенциал был реализован гораздо больше, чем есть. Если бы игра была так себе слабеньким продуктом, тогда ни о каком нереализованном потенциале Киберпанка 2077 разговоров не было бы. Точка.