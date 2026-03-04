Соавтор Cyberpunk 2077 считает жалобы на "упущенный потенциал" NPC высшей формой признания

История Cyberpunk 2077 — это классический сюжет о триумфальном камбэке: после провального релиза разработчики смогли вернуть доверие аудитории, не просто исправив баги, но и наполнив игру свежим контентом. Однако среди фанатов до сих пор не утихают споры о том, что некоторым героям и квестам CD Projekt RED уделили до обидного мало внимания.

В сети полно фанатского творчества, посвященного второстепенным персонажам, чей потенциал кажется нераскрытым. Любопытно, что, по словам самих разработчиков, для многих из этих NPC изначально и не планировалось ничего грандиозного.

Игорь Шажинский, креативный директор сиквела Cyberpunk 2077 и один из самых открытых к диалогу сотрудников студии, затронул эту тему в соцсети BlueSky. Ранее он уже обсуждал с игроками выбор каноничной концовки и плюсы вида от первого лица, а теперь решил ответить на претензии о «потраченном впустую» потенциале героев. Шажинский признался, что его искренне восхищает способность игроков привязываться к героям, которые мелькнули в кадре всего на пару минут. По его мнению, для создателей это лучший комплимент: когда фанаты требуют продолжения истории персонажа, который по сценарию вообще не должен был играть значимой роли.

Честно говоря, мне вполне нравятся посты о «нереализованном потенциале». Они означают, что даже короткое присутствие на экране оставляет у игроков сильное впечатление и развивает мир [игры] в их головах.



Это совершенно не значит, что мы планировали что-то еще. Как говорится, всегда лучше, когда хотят добавки!

— Игорь Шажинский

Шажинский предложил аудитории поделиться своими примерами «упущенных возможностей» и сам включился в обсуждение. Геймеры чаще всего вспоминали отсутствие романов с Клэр и Такемурой, требовали развития истории семьи Пералес и фиксера Падре, а некоторые и вовсе мечтали о воскрешении Джонни.

Разработчики из CD Projekt RED подчеркнули, что большинство этих историй завершены сознательно: всё было сказано именно так, как и следовало — это касается и намеренной недосказанности. Что касается отдельных персонажей (вроде Падре), то их расширенные биографии существовали лишь в черновиках как рабочий материал для сценаристов и никогда не предназначались для самой игры.