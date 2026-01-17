Собака на сене: CDPR уничтожила VR-мод, потому что сама слишком ленива, чтобы сделать официальную поддержку

Популярный ролевой экшен Cyberpunk 2077 продолжает привлекать внимание аудитории, однако официальной поддержки виртуальной реальности игра так и не получила. Разработчики из CD Projekt RED сосредоточены на создании продолжения и других проектах, не планируя выпускать VR-версию. Эту нишу попытался занять энтузиаст под ником LukeRoss, который разработал впечатляющую модификацию, позволяющую погрузиться в Найт-Сити с помощью VR-гарнитуры. Однако инициатива обернулась конфликтом с правообладателями.
Причиной спора стала модель распространения контента. Автор предлагал доступ к модификации исключительно на платной основе через подписку на Patreon. Юридический отдел польской студии отреагировал на это отправкой уведомления DMCA с требованием убрать мод из публичного доступа. Компания посчитала неприемлемым зарабатывание денег на неофициальной модификации их продукта.
Сам разработчик мода выразил разочарование действиями студии. Он сообщил, что ему удалось пообщаться с представителями юридического отдела и руководством по развитию бизнеса, но диалог не привел к компромиссу. По словам энтузиаста, позиция компании сводится к тому, что любые действия корпорации направлены на получение прибыли, тогда как труд моддеров обязан быть полностью бесплатным. LukeRoss сравнил этот подход с жесткой политикой Take-Two Interactive.
В своем обращении автор отметил, что его программное обеспечение работает как система визуализации и не является производным произведением в привычном понимании, так как не перестраивает игру с использованием исходного кода разработчиков. Он также подчеркнул, что возможность играть в Cyberpunk 2077 в VR могла бы стимулировать продажи оригинальной игры, которая необходима для запуска мода. Энтузиаст выразил сожаление по поводу того, что студия не оценила вклад сообщества в поддержку интереса к проекту, особенно на фоне непростой ситуации на рынке виртуальной реальности. На данный момент модификация удалена, а CD Projekt RED не анонсировала никаких собственных планов по внедрению VR-режима.
Если ты мододел, то явно должен понимать, что зарабатывать на чужой собственности тебе не позволят хозяева этой собственности.
Ну, так он не зарабатывает на чужой собственности. Он создал мод, это его собственность. Кому надо, тот покупает игру у прожектов, покупает мод и играет. К примеру какой-нибудь завод выпускает авто, а есть те, кто выпускает разные штуки для тюнинга именно под эту модель авто. И завод по такой же логике получается должен запретить выпускать тюнинг другим. Бред я считаю.
Феррари, если не ошибаюсь, запрещает.
Могу только пожелать тебе удачи в доказывании это тем, кто пишет законы об интеллектуальной собственности (коим в твоем примере автомобиль не является).
Пиzдец заголовок не соответствует содержанию!
за то твою статью, где ты допустишь одну две ошибки - молодчики из модерации ПГ снесут за минуту
Так правильно сделали, если бы чел не пытался заработать на их игре, то и претензий бы к нему не было.
И правильно сделали. Хочешь заработать с помощью мода? Укажи данные для доната. В итоге и юзеры довольны, и мододелы. Тоже самое и с локализацией игр. Нет игры - нет материала для модификации, т.е. использование чужого труда для собственного заработка.
А чехлы для смартфонов тоже нельзя делать и на этом зарабатывать? Ведь нет телефона - нет материала для чехла.
Да ты можешь хоть с кирпича чехол сделать. Во внутрянку ты не лезешь, гений.
Какая разница? В обоих случаях мы имеем дополнительный обвес для готового продукта. В обоих случаях, покупатель оплачивает как продукт, так и обвес.
Ой, балдай нямка такте плохие, они нас заставили засунуть drm, не мы.
Ой, эти мододелы такие плохие, они на вас пытаются нажиться, но мы ничего не сделаем для вр аудитории.
Ой, эти русские задумали перевести наше dlc, но вообще они агрессоры и сами мы переводить не можем.
Ну просто святые, зажатые в кольце врагов.
Бля, Какой долбоеб. Продавать моды для игр это последнее, что может прийти человеку, который выпускает ее в общий доступ. Правильно сделали, что черта забанили
Да уж, это они зря так сделали.
какой ловкий языкометатель, однако
как завернул, сукин сын. они-то чисто для денег, а я то - Иисус Иосифович.
так закинь мод в сеть бесплатно)
Так а что он хотел? Он же по факту его и продавал, если бы мод был при свободном скачивании, а донаты были бы чисто по желанию, ничего подобного бы не случилось
только сегодня про него читал, а еще про вр тарков, атомик хард, гта 5, почти на все игры есть вр моды, ща пройду сначала все сюжетки онли для вр, а потом в моды плоских игр)