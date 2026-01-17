Собака на сене: CDPR уничтожила VR-мод, потому что сама слишком ленива, чтобы сделать официальную поддержку

Популярный ролевой экшен Cyberpunk 2077 продолжает привлекать внимание аудитории, однако официальной поддержки виртуальной реальности игра так и не получила. Разработчики из CD Projekt RED сосредоточены на создании продолжения и других проектах, не планируя выпускать VR-версию. Эту нишу попытался занять энтузиаст под ником LukeRoss, который разработал впечатляющую модификацию, позволяющую погрузиться в Найт-Сити с помощью VR-гарнитуры. Однако инициатива обернулась конфликтом с правообладателями.

Причиной спора стала модель распространения контента. Автор предлагал доступ к модификации исключительно на платной основе через подписку на Patreon. Юридический отдел польской студии отреагировал на это отправкой уведомления DMCA с требованием убрать мод из публичного доступа. Компания посчитала неприемлемым зарабатывание денег на неофициальной модификации их продукта.

Сам разработчик мода выразил разочарование действиями студии. Он сообщил, что ему удалось пообщаться с представителями юридического отдела и руководством по развитию бизнеса, но диалог не привел к компромиссу. По словам энтузиаста, позиция компании сводится к тому, что любые действия корпорации направлены на получение прибыли, тогда как труд моддеров обязан быть полностью бесплатным. LukeRoss сравнил этот подход с жесткой политикой Take-Two Interactive.

В своем обращении автор отметил, что его программное обеспечение работает как система визуализации и не является производным произведением в привычном понимании, так как не перестраивает игру с использованием исходного кода разработчиков. Он также подчеркнул, что возможность играть в Cyberpunk 2077 в VR могла бы стимулировать продажи оригинальной игры, которая необходима для запуска мода. Энтузиаст выразил сожаление по поводу того, что студия не оценила вклад сообщества в поддержку интереса к проекту, особенно на фоне непростой ситуации на рынке виртуальной реальности. На данный момент модификация удалена, а CD Projekt RED не анонсировала никаких собственных планов по внедрению VR-режима.