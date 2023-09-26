Состоялся релиз крупного дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077

Вышло первое сюжетное дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Для игроков, которые уже провели значительное время в Найт-Сити — и, возможно, даже достигли одной или нескольких концовок игры — это прекрасная возможность начать все сначала и посмотреть, что нового, а также, возможно, проверить, что произойдёт, если вы сделаете другой выбор.
Phantom Liberty станет доступно после того, как вы завершите начальную миссию Акта 2 «Игра на время». Как только игра переходит во второй акт, в основной игре начинают одновременно развиваться четыре разные сюжетные линии; проще говоря, DLC добавляет пятую, позволяющую выстроить отношения с новой фракцией.
Держу кулачки за парня с нейросетью
Ну да будет здорово!!!
У кого были пройдены все задания на 100%, будут ли добавлены в ДЛС новые активности вне пёсьего города, есть инфа?
Только вот не пойму, там что даже текстового перевода не будет???
Текстовый будет
Весь интерфейс Ру, как и субтитры.
Об этом известно уже давно, если только ты не в подлодке.