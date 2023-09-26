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Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.6 13 225 оценок

Состоялся релиз крупного дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077

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monk70
Новости

Вышло первое сюжетное дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Для игроков, которые уже провели значительное время в Найт-Сити — и, возможно, даже достигли одной или нескольких концовок игры — это прекрасная возможность начать все сначала и посмотреть, что нового, а также, возможно, проверить, что произойдёт, если вы сделаете другой выбор.

Phantom Liberty станет доступно после того, как вы завершите начальную миссию Акта 2 «Игра на время». Как только игра переходит во второй акт, в основной игре начинают одновременно развиваться четыре разные сюжетные линии; проще говоря, DLC добавляет пятую, позволяющую выстроить отношения с новой фракцией.

14
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Сyberpunk
10
VaZZers

Держу кулачки за парня с нейросетью

3
askazanov

Ну да будет здорово!!!

0
TERRASLAV

У кого были пройдены все задания на 100%, будут ли добавлены в ДЛС новые активности вне пёсьего города, есть инфа?

0
askazanov

Только вот не пойму, там что даже текстового перевода не будет???

-5
Аlert

Текстовый будет

1
lSinnerI

Весь интерфейс Ру, как и субтитры.
Об этом известно уже давно, если только ты не в подлодке.

2