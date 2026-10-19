Создатель Cyberpunk: Edgerunners назвал трагичный финал первого сезона счастливым - судьба Дэвида могла быть ещё хуже

Бартош Штыбор, сценарист и создатель аниме Cyberpunk: Edgerunners, неожиданно назвал концовку первого сезона счастливой.
Несмотря на гибель Дэвида Мартинеса и большинства его товарищей, автор считает, что история могла завершиться гораздо трагичнее. В финале Дэвид жертвует собой, чтобы дать Люси и Фалко возможность спастись от Адама Смашера. Сам наёмник погибает, а его мечта отправиться на Луну вместе с Люси остаётся неосуществлённой. Ранее зрители также потеряли Мэйна и Ребекку, чьи смерти стали одними из самых болезненных моментов сериала.
«Когда люди говорят о первом сезоне и его финале, о печали и о том, что это плохой финал, — для меня это счастливый конец», — объяснил Штыбор. По его словам, некоторые персонажи изначально были трагическими фигурами, поэтому другой исход для них был практически невозможен. При этом существовали и более мрачные варианты судьбы Дэвида, в которых он мог стать невольным инструментом корпорации Арасака.
Штыбор также отметил, что его взгляд на мир Cyberpunk не изменился при работе над вторым сезоном. Продолжение расскажет совершенно новую историю с другими героями, поэтому возвращения Дэвида в центре сюжета ждать не стоит.
Премьера второго сезона Cyberpunk: Edgerunners запланирована на 20 октября. Создатели вновь обратятся к жестокому миру Найт-Сити, где даже попытка обрести свободу может обернуться трагедией. А слова Штыбора напоминают, что в этой вселенной счастливый финал не обязательно означает, что герои получили желаемое, — иногда он лишь означает, что всё могло закончиться ещё хуже.
Да какой нафиг тргаичный финал, дэвид только наминально ГГ чтоб народ не поубегал, настоящий гг всей этой хрени девочка белобрысая, это её история о её мечте и в конце она исполняет свою мечту и остаётся жива, все пер