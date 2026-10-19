Создатель Cyberpunk: Edgerunners назвал трагичный финал первого сезона счастливым - судьба Дэвида могла быть ещё хуже

Бартош Штыбор, сценарист и создатель аниме Cyberpunk: Edgerunners, неожиданно назвал концовку первого сезона счастливой.

Спойлер

Несмотря на гибель Дэвида Мартинеса и большинства его товарищей, автор считает, что история могла завершиться гораздо трагичнее. В финале Дэвид жертвует собой, чтобы дать Люси и Фалко возможность спастись от Адама Смашера. Сам наёмник погибает, а его мечта отправиться на Луну вместе с Люси остаётся неосуществлённой. Ранее зрители также потеряли Мэйна и Ребекку, чьи смерти стали одними из самых болезненных моментов сериала.

«Когда люди говорят о первом сезоне и его финале, о печали и о том, что это плохой финал, — для меня это счастливый конец», — объяснил Штыбор. По его словам, некоторые персонажи изначально были трагическими фигурами, поэтому другой исход для них был практически невозможен. При этом существовали и более мрачные варианты судьбы Дэвида, в которых он мог стать невольным инструментом корпорации Арасака.

Штыбор также отметил, что его взгляд на мир Cyberpunk не изменился при работе над вторым сезоном. Продолжение расскажет совершенно новую историю с другими героями, поэтому возвращения Дэвида в центре сюжета ждать не стоит.

Премьера второго сезона Cyberpunk: Edgerunners запланирована на 20 октября. Создатели вновь обратятся к жестокому миру Найт-Сити, где даже попытка обрести свободу может обернуться трагедией. А слова Штыбора напоминают, что в этой вселенной счастливый финал не обязательно означает, что герои получили желаемое, — иногда он лишь означает, что всё могло закончиться ещё хуже.