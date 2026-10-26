Создатель Cyberpunk Майк Пондсмит раскрыл неожиданные секреты Адама Смэшера и Альт Каннингем - Фанат Элвиса и ботанша

CD Projekt RED выпустила запись игровой сессии по настольной Cyberpunk RED, гейм-мастером которой выступил создатель вселенной Майк Пондсмит, а участниками партии стали ключевые разработчики Cyberpunk 2077. В процессе игры автор лора поделился малоизвестными деталями о том, как изначально создавались самые культовые персонажи Найт-Сити.

Как признался Пондсмит, в самых ранних редакциях настолки Смэшер создавался как откровенно карикатурный персонаж: Авторы просто хотели посмотреть, насколько неприятного и ультимативно отталкивающего наемника они смогут придумать. Более того, в молодости Смэшер был преданным фанатом Элвиса Пресли и общался с окружающими исключительно голосом и интонациями «короля рок-н-ролла». Лишь со временем персонаж заматерел и оброс тем зловещим ореолом чудовища «Арасаки», который знаком игрокам Cyberpunk 2077.

Не менее любопытной оказалась тайна прошлого нетраннерши Альт Каннингем. Объясняя разработчикам, почему в правилах киберпанка упразднили характеристику «внешней привлекательности», Пондсмит напомнил, что в мире развитой хирургии внешность перестала быть врожденной данностью:

В юности Альт Каннингем вовсе не выглядела как белокурая секс-бомба. По своей натуре она была стопроцентным компьютерным задротом и замкнутой девчонкой с брекетами. Но когда она заработала приличные деньги на первых заказах корпорации ITS, она сразу же сделала себе полное скульптурирование тела. Она хотела ходить по элитным клубам, ловить восхищенные взгляды и навсегда забыть о том, кем была в подростковом возрасте. Ее роскошный образ — это лишь броня, под которой скрывался гениальный технический ум.

В ходе партии автор затронул и другие интересные детали франшизы. Пондсмит с улыбкой рассказал, что проходил Cyberpunk 2077 на протяжении полутора лет, пока совершенно случайно во время поездки по городу не наткнулся на бульвар, названный разработчиками в честь него самого.

Также создатель вселенной высказался о главном герое аниме Cyberpunk: Edgerunners Дэвиде Мартинесе: по мнению Пондсмита, у парня были отличные врожденные задатки к взлому, и если бы Люси помогла ему развивать навыки нетраннера вместо накачки тела тяжелым боевым железом, его судьба могла сложиться куда менее трагично.