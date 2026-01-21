Создатель удаленного VR-мода для Cyberpunk 2077 обвинил CD Projekt Red в том, что теперь его мод пиратят

Люк Росс, создатель популярных VR-модов для разных игр, заявил, что его эксклюзивный мод для Cyberpunk 2077 теперь массово пиратят из-за конфликта с CD Projekt Red. Поводом стала DMCA-жалоба, которую польская студия 9 января направила платформе Patreon, потребовав удалить платный VR-мод для Cyberpunk 2077. Мод, позволяющий играть в шутер от первого лица в виртуальной реальности, был немедленно снят с публикации. В интервью изданию IGN Росс рассказал:
У меня вообще не было права голоса. Команда Patreon, как это обычно и бывает, выполнила запрос и удалила мод по своей собственной инициативе.
Росс попытался связаться с CD Projekt Red для поиска взаимовыгодного решения. Однако студия в ответ лишь сослалась на нарушение правил использования контента и не стала вступать в переговоры. Позиция CD Projekt Red была публично разъяснена Яном Роснером, вице-президентом по бизнес-развитию.
Мы никогда не разрешаем монетизацию нашей интеллектуальной собственности без нашего прямого разрешения или договоренностей. На прошлой неделе мы связались с Люком и проинформировали его, что ему либо необходимо сделать мод бесплатным для всех (с возможностью добровольных пожертвований), либо удалить его.
Люк Росс, который зарабатывает около $20000 в месяц на своих модах, с такой трактовкой не согласен. По его мнению, требование сделать софт бесплатным неправомерно, так как мод не содержит ни кода, ни ассетов CD Projekt. Однако после удаления мода с Patreon пользователи, опасаясь потерять доступ к VR-режиму для любимой игры, начали массово распространять его пиратские копии. Более того, часть сообщества оправдывает это пиратство как "наказание" для самого моддера за несоблюдение правил CD Projekt.
Люди нагло заявляют, что раз я не соблюдал пользовательское соглашение CDPR, то моя работа теперь стала "всеобщим достоянием", и меня следует наказать, украв ее. Так что, в определенном смысле, CDPR добились своего.
В соцсетях и на странице Люка на Patreon развернулась жесткая полемика. Одни пользователи поддерживают студию, обвиняя Росса в жадности, ведь ему было предложено легальное решение - сделать мод бесплатным с возможностью донатов. Другие резко критикуют CD Projekt за "удар по моддингу" и считают, что студия могла бы найти более гибкий подход, учитывая уникальность и техническую сложность проекта Росса.
На данный момент будущее VR-мода для Cyberpunk 2077 остается неопределенным. Росс не исключает возможности выпуска бесплатной версии, но отмечает, что технически это сложная задача, так как его ПО поддерживает более 40 игр.
Любители платных модов могут только х#$ца соснуть и дальше плакаться. Одно дело, когда на доброльных основаниях, с другой стороны когда эти дармоеды готовы и мать свою продать ради лишней копейки.
Девонька маленькая плачится, хню-хню, в месяц из воздуха получает как половина американцев за полгода и больше.
Чел решил заработать на чужой собственности, а после того как ему сказали "чувак, моды можно и нужно, но бесплатно" начал ныть на весь инет, что злые поляки против ВР и против модов.
Естественно народ не поверил, так как в круче политики редов, они ВСЕГДА поддерживали модеров максимально, а после и те сами заявили, что удалить мод с принципом "лучше снесу чем бесплатным сделаю" решил сам Люк.
В итоге ему щас прилетает и за враньё и за позицию и все прочее.
Если бы он просто в тихую его удалил это ещё ладно, так он же попробовал крайними сделать других. Непрокатило
Он чё аще ахринел.
CDPR сохраняет трушный подход к модам. Они принципиально не внедряют модель разделения прибыли, как на том же Overwolf, Bethesda Creations, потому что это убивает саму суть мод-сообщества. Игры и так стоят денег, и CDPR молодцы, что пресекают попытки превратить каждый фанатский фикс или скин в платный контент. Такая позиция вызывает уважение, они защищают игроков от лишних транзакций и сохраняют модинг свободным.
20к$ в месяц на модах, а он не плох)
Платный модинг нужно душить а не просто бить
Отиса с его фотомодами туда же
Таковы правила.Рокстар вообще к чертям закрывает,удаляет даже бесплатные моды.Ещё и угрожают судом.
моды не должны быть платными. проджекты красавцы
жалко что он платный мод для кп2077 сделал а не для покемонов или марио а то ща бы нинка через суд пару миллионов счет выставила))