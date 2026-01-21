Создатель удаленного VR-мода для Cyberpunk 2077 обвинил CD Projekt Red в том, что теперь его мод пиратят

Люк Росс, создатель популярных VR-модов для разных игр, заявил, что его эксклюзивный мод для Cyberpunk 2077 теперь массово пиратят из-за конфликта с CD Projekt Red. Поводом стала DMCA-жалоба, которую польская студия 9 января направила платформе Patreon, потребовав удалить платный VR-мод для Cyberpunk 2077. Мод, позволяющий играть в шутер от первого лица в виртуальной реальности, был немедленно снят с публикации. В интервью изданию IGN Росс рассказал:

У меня вообще не было права голоса. Команда Patreon, как это обычно и бывает, выполнила запрос и удалила мод по своей собственной инициативе.

Росс попытался связаться с CD Projekt Red для поиска взаимовыгодного решения. Однако студия в ответ лишь сослалась на нарушение правил использования контента и не стала вступать в переговоры. Позиция CD Projekt Red была публично разъяснена Яном Роснером, вице-президентом по бизнес-развитию.

Мы никогда не разрешаем монетизацию нашей интеллектуальной собственности без нашего прямого разрешения или договоренностей. На прошлой неделе мы связались с Люком и проинформировали его, что ему либо необходимо сделать мод бесплатным для всех (с возможностью добровольных пожертвований), либо удалить его.

Люк Росс, который зарабатывает около $20000 в месяц на своих модах, с такой трактовкой не согласен. По его мнению, требование сделать софт бесплатным неправомерно, так как мод не содержит ни кода, ни ассетов CD Projekt. Однако после удаления мода с Patreon пользователи, опасаясь потерять доступ к VR-режиму для любимой игры, начали массово распространять его пиратские копии. Более того, часть сообщества оправдывает это пиратство как "наказание" для самого моддера за несоблюдение правил CD Projekt.

Люди нагло заявляют, что раз я не соблюдал пользовательское соглашение CDPR, то моя работа теперь стала "всеобщим достоянием", и меня следует наказать, украв ее. Так что, в определенном смысле, CDPR добились своего.

В соцсетях и на странице Люка на Patreon развернулась жесткая полемика. Одни пользователи поддерживают студию, обвиняя Росса в жадности, ведь ему было предложено легальное решение - сделать мод бесплатным с возможностью донатов. Другие резко критикуют CD Projekt за "удар по моддингу" и считают, что студия могла бы найти более гибкий подход, учитывая уникальность и техническую сложность проекта Росса.

На данный момент будущее VR-мода для Cyberpunk 2077 остается неопределенным. Росс не исключает возможности выпуска бесплатной версии, но отмечает, что технически это сложная задача, так как его ПО поддерживает более 40 игр.