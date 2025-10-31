Создатель вселенной Cyberpunk практически ничего бы не изменил, если бы создавал ее сейчас

Майк Пондсмит— американский дизайнер ролевых игр, без которого мы сегодня не смогли бы играть в Cyberpunk 2077. Он создал целую сюжетную систему, основанную на антиутопическом, футуристическом мире, захваченном крупными корпорациями и технологиями. И все же Пондсмит придумал эту вселенную в далекие 80-е годы прошлого века, и тогда мир был совсем не таким, каким он является сейчас. Поэтому можно задаться вопросом: что было бы, если бы Cyberpunk создавался в наши дни?

Такой вопрос был задан на REDstream, гостем которого был как раз Майк Пондсмит. Дизайнер заявил, что, создавая эту вселенную сегодня, со всеми знаниями о развитии технологий, которые появились после 80-х годов, он бы практически ничего не изменил. По его мнению, создание любых проектов, сюжет которых разворачивается в будущем, — это большая гонка, цель которой — предсказать, как будет развиваться технология.

Сейчас технологии развиваются так же, как мы это видели [40 лет назад.]. Они становятся более дешевыми, чрезвычайно доступными, и люди находят способы их использования, которые не являются авторизованными. [...] Большего изменения не произошло бы, потому что с самого начала все шло по правильному пути, – сказал Майк Пондсмит.

При разработке первых руководств по Cyberpunk, Пондсмит придумал вариацию на тему мобильников, которые использовались в конце XX века – он решил, что это будут мини-компьютеры с интересными возможностями. Его видение в некотором смысле сработало, что доказывает: создавая с нуля подобный мир, всегда нужно брать за основу уже существующие технологии, и логически их развивать. Точно так же сегодня дизайнеры основывают свои идеи на развитии искусственного интеллекта.

Как утверждает Майк Пондсмит, создавая футуристический мир, всегда развивается концепция, которая еще не полностью функционирует в реальности. При этом вселенная Cyberpunk, вопреки всему, имеет много общего с реальным видением современного мира — например, существуют крупные частные корпорации, которые зачастую обладают большей властью, чем правительство той или иной страны.