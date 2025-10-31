Создатель вселенной Cyberpunk практически ничего бы не изменил, если бы создавал ее сейчас

Майк Пондсмит— американский дизайнер ролевых игр, без которого мы сегодня не смогли бы играть в Cyberpunk 2077. Он создал целую сюжетную систему, основанную на антиутопическом, футуристическом мире, захваченном крупными корпорациями и технологиями. И все же Пондсмит придумал эту вселенную в далекие 80-е годы прошлого века, и тогда мир был совсем не таким, каким он является сейчас. Поэтому можно задаться вопросом: что было бы, если бы Cyberpunk создавался в наши дни?
Такой вопрос был задан на REDstream, гостем которого был как раз Майк Пондсмит. Дизайнер заявил, что, создавая эту вселенную сегодня, со всеми знаниями о развитии технологий, которые появились после 80-х годов, он бы практически ничего не изменил. По его мнению, создание любых проектов, сюжет которых разворачивается в будущем, — это большая гонка, цель которой — предсказать, как будет развиваться технология.
Сейчас технологии развиваются так же, как мы это видели [40 лет назад.]. Они становятся более дешевыми, чрезвычайно доступными, и люди находят способы их использования, которые не являются авторизованными. [...] Большего изменения не произошло бы, потому что с самого начала все шло по правильному пути, – сказал Майк Пондсмит.
При разработке первых руководств по Cyberpunk, Пондсмит придумал вариацию на тему мобильников, которые использовались в конце XX века – он решил, что это будут мини-компьютеры с интересными возможностями. Его видение в некотором смысле сработало, что доказывает: создавая с нуля подобный мир, всегда нужно брать за основу уже существующие технологии, и логически их развивать. Точно так же сегодня дизайнеры основывают свои идеи на развитии искусственного интеллекта.
Как утверждает Майк Пондсмит, создавая футуристический мир, всегда развивается концепция, которая еще не полностью функционирует в реальности. При этом вселенная Cyberpunk, вопреки всему, имеет много общего с реальным видением современного мира — например, существуют крупные частные корпорации, которые зачастую обладают большей властью, чем правительство той или иной страны.
Просто книги или любое текстовое произведение состаривается гораздо лучше, чем всякие фильмы или те же игры. Ибо там часто обозначаются какие-то концепции без подробного описания, а все остальное отдается на откуп фантазии, с помощью который читатель сам подгоняет сеттинг под свое видение будущего, актуальное в момент прочтения. А если взять какого нибудь Блейд Раннера, 81 года, то там прям видно, что фильм откровенно состарился, а в некоторых сценах ты и вовсе видишь не фильм про будущее, даже с поправкой на ретрофутуризм, а стандартный боевичок про копов из 80х (тот же полицейский участок, да и вообще почти все локации в помещениях).
Не удивлюсь, если в реальном 2077 году, Киберпанк 2077 будет выглядеть как дичайший ретрофутуризм и наивнейшее представление о будущем, а тексты по настолке при этом будут нормально восприниматься.