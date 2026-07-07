Создатели Cyberpunk: Edgerunners 2 поблагодарили 6000 зрителей за отсутствие утечек после закрытого показа аниме

Сейчас юбая закрытая информация или отрывок фильма почти моментально сливаются в интернет, но иногда случаются удивительные исключения. Разработчики из CD Projekt RED и анимационная студия TRIGGER публично выразили искреннюю признательность преданным поклонникам, которым удалось сохранить в тайне важнейшую премьеру.

На прошедшей в Лос-Анджелесе выставке Anime Expo 2026, которая длилась со 2 по 5 июля, состоялось грандиозное событие для фанатов киберпанка. В рамках панели студии TRIGGER, собравшей на стадионе около 6000 зрителей, был организован эксклюзивный секретный показ первого эпизода долгожданного второго сезона аниме Cyberpunk: Edgerunners 2.

Организаторы строго запретили любую видеосъемку во время сеанса, но, как показывает практика, подобные правила сегодня останавливают далеко не всех нарушителей. Однако этот раз стал поистине феноменальным — несмотря на зашкаливающий ажиотаж вокруг проекта, в социальных сетях так и не появилось ни одного спойлера, пиратской экранки или даже детального текстового слива

Подобное уважение аудитории привело создателей в настоящий восторг. Сатору Хомма, директор по коммуникациям и менеджер японского отделения CD PROJEKT RED, написал в сети X:

Огромное спасибо фанатам, собравшимся в Лос-Анджелесе, за то, что вы по-настоящему сдержали своё обещание.

К его словам присоединился Радек Грабовски, глобальный PR-директор польской компании, который также горячо поблагодарил зрителей, отказавшихся от искушения нажиться на чужих секретах и портить впечатление миллионам остальных фанатов.

Второй сезон аниме Cyberpunk: Edgerunners, действие которого развернется вокруг совершенно новых протагонистов на улицах знакомого Найт-Сити, продолжит развивать эстетику и вселенную игры Cyberpunk 2077. Официальная премьера нового сезона запланирована на осень.