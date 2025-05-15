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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
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Создатели мультиплеерного мода CyberMP для Cyberpunk 2077 планируют выпустить его в этом году

AceTheKing AceTheKing

Создатели модификации CyberMP, которая добавит полноценный мультиплеер в Cyberpunk 2077, поделились дальнейшими планами по разработке мода.

S1nger, руководитель проекта, сообщил о том, что в данный момент команда работает над улучшением стабильности и оптимизации модификации. По его словам, команда нацелена уже в этом году выложить клиент CyberMP в открытый доступ. Недавно команда выпустила крупное обновление, в котором была улучшена синхронизация объектов в игре.

Модификацию начали разрабатывать еще в 2020 году, а в августе 2024 мод перешел в состояние альфа-версии - сейчас он находится в состоянии бета-версии, но уже скоро запланированы полноценные закрытые и открытые тесты, после чего состоится общий релиз.

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