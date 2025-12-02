Создатели мультиплеерного мода для Cyberpunk 2077 похвастались успешными тестами серверов - запуск уже скоро

Разработчики амбициозной модификации CyberMP, призванной добавить полноценный многопользовательский режим в ролевой экшен Cyberpunk 2077, поделились радостными вестями. Команда из 10 энтузиастов официально объявила о завершении «самого стабильного и успешного» этапа закрытого бета-тестирования за всю историю проекта. Судя по всему уже совсем скоро каждый желающий сможет отправиться в сетевой мир Найт-Сити.
В новом отчете создатели мода отметили значительный прогресс в ключевых аспектах сетевого кода. Им удалось добиться бесшовной синхронизации движений игроков и физики транспортных средств — теперь гонки и перемещение по Найт-Сити ощущаются плавными и отзывчивыми. Также успешно прошел обкатку новый интерфейс оверлея, включающий функции чата, телепортации и, что самое важное, систему создания кастомных лобби для матчей.
Авторы подчеркивают, что CyberMP ориентирован в первую очередь на PvP-сражения (дезматчи) и гоночные заезды, а не на совместное прохождение сюжетных заданий в стиле GTA Online. Последние тесты показали минимальное количество вылетов и критических ошибок, что позволяет команде заявить о «выходе проекта на новый уровень». Хотя точная дата релиза пока не названа, разработчики обещают поделиться свежими новостями в самое ближайшее время.
А пока вы находитесь в ожидании полноценного мультиплеера, советуем обратить внимание на глобальные сборки модов для Cyberpunk 2077 от наших пользователей. Они способны в корне изменить привычный геймплей и освежить впечатления от игры уже сейчас.
Щас мододелы сделают ебабельный сетевой режим для Cyberpunk 2077, а СД Пиар Ред его включат в Обнову Cyberpunk 2077 3.0 или 4.0 и тем самым поломают как всегда все моды, скриньте мой комментарий ибо так и будет.
А что за мод такой прекрасный с видом из кабины?
о чём ты? в киберпанке и так можно было в кабине врубать камеру от первого лица, а тут просто fov выкручен.