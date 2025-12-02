ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9.1 34 429 оценок

Создатели мультиплеерного мода для Cyberpunk 2077 похвастались успешными тестами серверов - запуск уже скоро

Gutsz Gutsz

Разработчики амбициозной модификации CyberMP, призванной добавить полноценный многопользовательский режим в ролевой экшен Cyberpunk 2077, поделились радостными вестями. Команда из 10 энтузиастов официально объявила о завершении «самого стабильного и успешного» этапа закрытого бета-тестирования за всю историю проекта. Судя по всему уже совсем скоро каждый желающий сможет отправиться в сетевой мир Найт-Сити.

В новом отчете создатели мода отметили значительный прогресс в ключевых аспектах сетевого кода. Им удалось добиться бесшовной синхронизации движений игроков и физики транспортных средств — теперь гонки и перемещение по Найт-Сити ощущаются плавными и отзывчивыми. Также успешно прошел обкатку новый интерфейс оверлея, включающий функции чата, телепортации и, что самое важное, систему создания кастомных лобби для матчей.

Авторы подчеркивают, что CyberMP ориентирован в первую очередь на PvP-сражения (дезматчи) и гоночные заезды, а не на совместное прохождение сюжетных заданий в стиле GTA Online. Последние тесты показали минимальное количество вылетов и критических ошибок, что позволяет команде заявить о «выходе проекта на новый уровень». Хотя точная дата релиза пока не названа, разработчики обещают поделиться свежими новостями в самое ближайшее время.

А пока вы находитесь в ожидании полноценного мультиплеера, советуем обратить внимание на глобальные сборки модов для Cyberpunk 2077 от наших пользователей. Они способны в корне изменить привычный геймплей и освежить впечатления от игры уже сейчас.

Cyberpunk 2077 "Не тот Киберпанк 2077 (глобальная мод-сборка)" [v2.31(2.31a)]
Cyberpunk 2077 "Cybersouls - глобальная сборка" (версия 14) {v.2.31a}
Cyberpunk 2077 "Сборка модов Enhanced Edition - геймплей и графика, много машин, кастомное тело V, фото-режим+" [v2.9]
9
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
UnwaveringGlenn

Щас мододелы сделают ебабельный сетевой режим для Cyberpunk 2077, а СД Пиар Ред его включат в Обнову Cyberpunk 2077 3.0 или 4.0 и тем самым поломают как всегда все моды, скриньте мой комментарий ибо так и будет.

3
WAR1OCKS
r0b0tf00t

А что за мод такой прекрасный с видом из кабины?

FamousAdriel

о чём ты? в киберпанке и так можно было в кабине врубать камеру от первого лица, а тут просто fov выкручен.