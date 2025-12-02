Создатели мультиплеерного мода для Cyberpunk 2077 похвастались успешными тестами серверов - запуск уже скоро

Разработчики амбициозной модификации CyberMP, призванной добавить полноценный многопользовательский режим в ролевой экшен Cyberpunk 2077, поделились радостными вестями. Команда из 10 энтузиастов официально объявила о завершении «самого стабильного и успешного» этапа закрытого бета-тестирования за всю историю проекта. Судя по всему уже совсем скоро каждый желающий сможет отправиться в сетевой мир Найт-Сити.

В новом отчете создатели мода отметили значительный прогресс в ключевых аспектах сетевого кода. Им удалось добиться бесшовной синхронизации движений игроков и физики транспортных средств — теперь гонки и перемещение по Найт-Сити ощущаются плавными и отзывчивыми. Также успешно прошел обкатку новый интерфейс оверлея, включающий функции чата, телепортации и, что самое важное, систему создания кастомных лобби для матчей.

Авторы подчеркивают, что CyberMP ориентирован в первую очередь на PvP-сражения (дезматчи) и гоночные заезды, а не на совместное прохождение сюжетных заданий в стиле GTA Online. Последние тесты показали минимальное количество вылетов и критических ошибок, что позволяет команде заявить о «выходе проекта на новый уровень». Хотя точная дата релиза пока не названа, разработчики обещают поделиться свежими новостями в самое ближайшее время.

А пока вы находитесь в ожидании полноценного мультиплеера, советуем обратить внимание на глобальные сборки модов для Cyberpunk 2077 от наших пользователей. Они способны в корне изменить привычный геймплей и освежить впечатления от игры уже сейчас.