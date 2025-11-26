ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9.1 34 396 оценок

Создаётся новый мод на романтические сообщения от Джуди для Ви-мужчины

Trickadatry Trickadatry

Рабочее название: "Judy Love Messages" for male V, cокращённо - JLM

Полностью на русском языке. Только для мужского персонажа.
Если кратко, то:

  1. Мод содержит более 1500 реплик (на самом деле их чуть больше 2х тысяч), более 60ти уникальных развёрнутых диалогов (на самом их ещё больше).
  2. Это целый мир отношений с нашей любимой Джуди через сообщения. Это ваша повседневность и совместная жизнь, события и быт, разговоры по душам и выяснения отношений, это фотки, флирт и всё чего мы желали но боялись спросить, включая, да, 18+.
  3. Я сделал всё чтобы это был максимально каноничный нарратив. Джуди не перестала быть по девушкам, но она выросла в сексуалку с предлогом "пан" (увы это слово тут запрещено, надеюсь пост не забракуют)). Это та самая аутентик Джуди, какую мы знаем, потому что все характеры фанатично-бережно сохранены.
  4. Крайне важно, что элементы 18+ здесь - не пошлая и безвкусная самоцель, а максимально естественная производная, усиливающая нарратив и погружение. На самом деле, в чём-то это одна из сильнейших сторон мода - она про чувства и глубину.
  5. Мод будет требовать всё то же, что требует его праотец JRME (Judy Romance Messages Extended). На самом деле, он был создан на основе JRME. Более того, он уже включает в себя тексты JRME (и эти тексты - лишь около 20% от общего контента JLM), значительно расширенные и "импрувнутые".

Ориентировочная дата выхода - начало января.

Кому интересны детали его создания:

Спойлер

Началось с того, что я переводил англоязычный мод "Judy Romance Messages Extended", потому что больше никто, и в процессе понял:
1) результат перевода я не смогу выложить в общий доступ на нексусе или где-либо ещё, ввиду того что авторы ревностно запрещают публиковать его переводы на любые другие языки и вообще к нему как-либо прикасаться, оставляем это на их совести (кто знает сколько безымянных героев начинали перевод с благими начинаниями и остались неизвестными для истории в попытке надкусить пирог и поделиться его рецептом со всеми. Мы не знаем, ибо неугодных блокировали, я сам был одним из них)
2) Так бы этот стихийный акт филантропии и остался личным переводом в стол, если бы не
3) главное - я оценил JRME как нарратив средней руки, он недостаточно хорош и вообще его недостаточно.
Шаг за шагом я начал изучать инструментарий и разбираться как это работает изнутри, а потом поехало... то что началось как невинный перевод переросло в большее, в процессе работы я переводил текст, потом улучшал, потом переписывал потому что могу лучше, потом расширял и добавлял новые блоки, а потом я очнулся и увидел что на волне вдохновения уже просто пишу своё, и в какой-то момент моего стало больше, затем сильно больше, и вот моего уже больше 80%, и я остановился только когда мог с лёгким сердцем признать написанное полноценным, а мод законченным (на самом деле мне пришлось остановиться, просто игра не располагает таким количеством внутриигрового времени). Итоговый вариант редактировался и шлифовался наверное уже раз пятьсот, так что да, он достаточно качественный)

Примеры сообщений:

2
1
Комментарии:  1
Ваш комментарий
askazanov

Заколебаешься болтать с ней, прежде чем заняться физкульторой совместно)))))