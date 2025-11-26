Создаётся новый мод на романтические сообщения от Джуди для Ви-мужчины

Полностью на русском языке. Только для мужского персонажа.

Если кратко, то:

Ориентировочная дата выхода - начало января.



Кому интересны детали его создания:

Спойлер

Началось с того, что я переводил англоязычный мод "Judy Romance Messages Extended", потому что больше никто, и в процессе понял:

1) результат перевода я не смогу выложить в общий доступ на нексусе или где-либо ещё, ввиду того что авторы ревностно запрещают публиковать его переводы на любые другие языки и вообще к нему как-либо прикасаться, оставляем это на их совести (кто знает сколько безымянных героев начинали перевод с благими начинаниями и остались неизвестными для истории в попытке надкусить пирог и поделиться его рецептом со всеми. Мы не знаем, ибо неугодных блокировали, я сам был одним из них)

2) Так бы этот стихийный акт филантропии и остался личным переводом в стол, если бы не

3) главное - я оценил JRME как нарратив средней руки, он недостаточно хорош и вообще его недостаточно.

Шаг за шагом я начал изучать инструментарий и разбираться как это работает изнутри, а потом поехало... то что началось как невинный перевод переросло в большее, в процессе работы я переводил текст, потом улучшал, потом переписывал потому что могу лучше, потом расширял и добавлял новые блоки, а потом я очнулся и увидел что на волне вдохновения уже просто пишу своё, и в какой-то момент моего стало больше, затем сильно больше, и вот моего уже больше 80%, и я остановился только когда мог с лёгким сердцем признать написанное полноценным, а мод законченным (на самом деле мне пришлось остановиться, просто игра не располагает таким количеством внутриигрового времени). Итоговый вариант редактировался и шлифовался наверное уже раз пятьсот, так что да, он достаточно качественный)