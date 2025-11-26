Создаётся новый мод на романтические сообщения от Джуди для Ви-мужчины

Рабочее название: "Judy Love Messages" for male V, cокращённо - JLM
Полностью на русском языке. Только для мужского персонажа.
Если кратко, то:
- Мод содержит более 1500 реплик (на самом деле их чуть больше 2х тысяч), более 60ти уникальных развёрнутых диалогов (на самом их ещё больше).
- Это целый мир отношений с нашей любимой Джуди через сообщения. Это ваша повседневность и совместная жизнь, события и быт, разговоры по душам и выяснения отношений, это фотки, флирт и всё чего мы желали но боялись спросить, включая, да, 18+.
- Я сделал всё чтобы это был максимально каноничный нарратив. Джуди не перестала быть по девушкам, но она выросла в сексуалку с предлогом "пан" (увы это слово тут запрещено, надеюсь пост не забракуют)). Это та самая аутентик Джуди, какую мы знаем, потому что все характеры фанатично-бережно сохранены.
- Крайне важно, что элементы 18+ здесь - не пошлая и безвкусная самоцель, а максимально естественная производная, усиливающая нарратив и погружение. На самом деле, в чём-то это одна из сильнейших сторон мода - она про чувства и глубину.
- Мод будет требовать всё то же, что требует его праотец JRME (Judy Romance Messages Extended). На самом деле, он был создан на основе JRME. Более того, он уже включает в себя тексты JRME (и эти тексты - лишь около 20% от общего контента JLM), значительно расширенные и "импрувнутые".
Ориентировочная дата выхода - начало января.
Кому интересны детали его создания:
Началось с того, что я переводил англоязычный мод "Judy Romance Messages Extended", потому что больше никто, и в процессе понял:
1) результат перевода я не смогу выложить в общий доступ на нексусе или где-либо ещё, ввиду того что авторы ревностно запрещают публиковать его переводы на любые другие языки и вообще к нему как-либо прикасаться, оставляем это на их совести (кто знает сколько безымянных героев начинали перевод с благими начинаниями и остались неизвестными для истории в попытке надкусить пирог и поделиться его рецептом со всеми. Мы не знаем, ибо неугодных блокировали, я сам был одним из них)
2) Так бы этот стихийный акт филантропии и остался личным переводом в стол, если бы не
3) главное - я оценил JRME как нарратив средней руки, он недостаточно хорош и вообще его недостаточно.
Шаг за шагом я начал изучать инструментарий и разбираться как это работает изнутри, а потом поехало... то что началось как невинный перевод переросло в большее, в процессе работы я переводил текст, потом улучшал, потом переписывал потому что могу лучше, потом расширял и добавлял новые блоки, а потом я очнулся и увидел что на волне вдохновения уже просто пишу своё, и в какой-то момент моего стало больше, затем сильно больше, и вот моего уже больше 80%, и я остановился только когда мог с лёгким сердцем признать написанное полноценным, а мод законченным (на самом деле мне пришлось остановиться, просто игра не располагает таким количеством внутриигрового времени). Итоговый вариант редактировался и шлифовался наверное уже раз пятьсот, так что да, он достаточно качественный)
Примеры сообщений:
Заколебаешься болтать с ней, прежде чем заняться физкульторой совместно)))))