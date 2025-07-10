Сравнение Cyberpunk 2077 для Nintendo Switch 2 и версии ПК на Steam Deck подчёркивает превосходное качество порта

Cyberpunk 2077 на Nintendo Switch 2, вероятно, надолго запомнится как великое техническое достижение, учитывая, чего консоли удается достичь, потребляя так мало энергии как в док-станции, так и в портативном режиме по сравнению с другими версиями игры.
В новом видео, сравнивающем версию для Nintendo Switch 2 и версию для ПК, работающую в Steam Deck, технические эксперты Digital Foundry также подробно рассмотрели, как графические настройки версии для Switch 2 соотносятся с различными опциями, доступными на ПК.
Сравнение благоприятно для системы Nintendo нового поколения, поскольку многие настройки, такие как плотность толпы и объемный туман, ближе к средним настройкам, а не к ожидаемым низким настройкам, в то время как другие ближе к высоким настройкам, например, затенение окружающей среды и качество зеркала в режиме док-станции.
Другие настройки трудно сопоставить в версии игры для ПК из-за обширной настройки, сделанной для версии для Switch 2, но даже там есть много случаев, когда порт впечатляет, например, с отражениями в пространстве экрана, которые близки к высоким настройкам ПК в некоторых сценариях, и разрешением отдаленных теней, которые также ближе к высоким настройкам на ПК в нескольких случаях.
Даже сравнивая настройки Cyberpunk 2077 для Nintendo Switch 2 с настройками версии для PlayStation 5, порт выглядит впечатляюще, поскольку некоторые параметры установлены на системе Nintendo выше, хотя это легко объясняется тем, что версия для Switch 2 визуализируется в гораздо более низком разрешении.
С другой стороны, с точки зрения того, что было фактически визуализировано, версия для Switch 2 находится на том же уровне, что и версия для PS5, и превосходит версии для PS4 и PS4 Pro, что и ожидалось, учитывая гораздо лучший процессор и хранилище новой системы Nintendo. Сравнение между двумя системами, как и сравнение с настройками для ПК, весьма выгодно для системы Nintendo, поскольку показывает, что CDPR не пришлось сталкиваться с чрезмерными сокращениями для новой версии своей RPG с открытым миром.
Cyberpunk 2077 доступен на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One и Nintendo Switch 2.
К сожалению мы снова видим что архитектура ARM в плане мобильности снова x86-64 дала фору. Тем более учитывая усиление графической части от Nvidia. Впрочем стоит учитывать что со стороны x86-64 пристутствало железо так себе а именно АМД. Было бы интересно посмотреть сравнение свитча2 c MSI Claw 8, Intel Core Ultra 7 258V.
Чел, дека мощнее свича
первого возможно да но не второго точно. Ну это если не слушать пиарщиков амд стима а также фанатов этих компаний. Чего и вам советую. Если конечно мы вас уже не потеряли.
12 ядер Cortex A78C против 4 ядер и восьми потоков тормознутого сильно Zen2. И соответственно 12 блоков 3000 серии супротив 8 блокам 6000 серии.
Снимайте красную лапшу с ушей наконец. Если конечно ваша цель не навешать ее на уши другим тут.
Нинка немного соснула у Стим дэкапо настройкам. У Нинки в основном средне низкие, только 3 пункта на высоком и как всегда на консолях анизатропка х4 (позор). На дэке средне высокие и анизатропка х16. Да и на кой х.р эти эксперты выставляли на дэке 1080п, пускай и с апскелером но это тупо, экран 800 вот и нефиг лезть выше, в тупую повышать нагрузку.
Посмотрим что дальше будет. Switch 2 потребляет в среднем 8 ватт, а Деку чтобы похожие результаты по производительности нужно больше 20.
А Дек на 8 ваттах способен только древние простенькие игры запускать, с лагающим интерфейсом.
https://www.notebookcheck-ru.com/Steam-Deck-OLED-lidiruet-s-pokazatelem-24-Vt-no-Switch-2-obespechivaet-v-2-5-raza-bolshe-FPS-pri-TDP-8-6-Vt-v-poslednem-podrobnom-sravnenii.1052936.0.html
Ну жрёт он 9 ват и чё? Пускай хоть 3 ватта ест. Живут они одинаково, а потребление мне по боку. Был бы сыном депутата, взял бы себе Асус рог Элай Х, жрёт ещё больше живёт дольше и мощнее.
Куй в очё!
У Свича есть запас мощности, которого нет у Дека. И заряда банки в дороге хватит значительно дольше.
этот бы порт да на деку
так свич консоль, дэк тупо ПК) ресурсы кушает гораздо больше. или я чего то не знаю😑😑😑 // Mikhail Tsyganov
1 игру портанули и уже месяц кричат об этом😂 давай те сравним тогда где лучше на деке или свиче 2 идут например рдр 2, GTA 5,Ghost of Tsushima, Lies of p, resident evil 2,4 remake, days gone, sekiro, tlou! Ах, да - НА СВИЧЕ ЖЕ НЕТУ ЭТИХ ИГР😂