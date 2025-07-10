Сравнение Cyberpunk 2077 для Nintendo Switch 2 и версии ПК на Steam Deck подчёркивает превосходное качество порта

Cyberpunk 2077 на Nintendo Switch 2, вероятно, надолго запомнится как великое техническое достижение, учитывая, чего консоли удается достичь, потребляя так мало энергии как в док-станции, так и в портативном режиме по сравнению с другими версиями игры.

В новом видео, сравнивающем версию для Nintendo Switch 2 и версию для ПК, работающую в Steam Deck, технические эксперты Digital Foundry также подробно рассмотрели, как графические настройки версии для Switch 2 соотносятся с различными опциями, доступными на ПК.

Сравнение благоприятно для системы Nintendo нового поколения, поскольку многие настройки, такие как плотность толпы и объемный туман, ближе к средним настройкам, а не к ожидаемым низким настройкам, в то время как другие ближе к высоким настройкам, например, затенение окружающей среды и качество зеркала в режиме док-станции.

Другие настройки трудно сопоставить в версии игры для ПК из-за обширной настройки, сделанной для версии для Switch 2, но даже там есть много случаев, когда порт впечатляет, например, с отражениями в пространстве экрана, которые близки к высоким настройкам ПК в некоторых сценариях, и разрешением отдаленных теней, которые также ближе к высоким настройкам на ПК в нескольких случаях.

Даже сравнивая настройки Cyberpunk 2077 для Nintendo Switch 2 с настройками версии для PlayStation 5, порт выглядит впечатляюще, поскольку некоторые параметры установлены на системе Nintendo выше, хотя это легко объясняется тем, что версия для Switch 2 визуализируется в гораздо более низком разрешении.

С другой стороны, с точки зрения того, что было фактически визуализировано, версия для Switch 2 находится на том же уровне, что и версия для PS5, и превосходит версии для PS4 и PS4 Pro, что и ожидалось, учитывая гораздо лучший процессор и хранилище новой системы Nintendo. Сравнение между двумя системами, как и сравнение с настройками для ПК, весьма выгодно для системы Nintendo, поскольку показывает, что CDPR не пришлось сталкиваться с чрезмерными сокращениями для новой версии своей RPG с открытым миром.

Cyberpunk 2077 доступен на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One и Nintendo Switch 2.