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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
8.9 22 142 оценки

Сравнение DLSS 3.7.0 с прошлыми версиями в Cyberpunk 2077 демонстрирует некоторые визуальные улучшения

butcher69
Новости

Последняя версия NVIDIA DLSS приносит некоторые визуальные улучшения по сравнению с предыдущими версиями в Cyberpunk 2077.

В новом сравнительном видео, подготовленном MxBenchmarkPC, игра запускается с NVIDIA DLSS 3.5.10, 3.6.0 и недавно выпущенной 3.7.0 на настройках качества с новым пресетом "E", и подчеркивается, что этот пресет дает немного более четкое изображение.

После выхода патчей 2.0 и 2.1, в которых были переработаны многие механики игры и добавлены дополнительные функции, такие как полнофункциональная система метро, поддержка Cyberpunk 2077 практически завершена, поскольку большая часть команды перешла к разработке второй части серии. Не то чтобы игра нуждалась в доработке, ведь Cyberpunk 2077 уже стала той игрой, которой она должна была стать, когда вышла в сломанном виде в 2020 году.

-4
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Den558
Спойлер
7
A E

"лучше чем в нативе"
🤡

1
InfinityDance

Лучше-нет. Но в 4к и 1440p можно сделать лучше TAA, если совместить DSR+ DLSS . Такая связка будет даже лучше DLAA. По сути единственный вариант играть в нормально нативе- использовать либо DSR, либо суперсемплинг, что безумно дорого даже для топовых карт

0
Stas776

В некоторых играх да, лучше

0
Cyberpadla 3077

Играю в Way of the Hunter и с DLSS никакого мельтешения и ряби травы нет! Картина выглядит идеально. Так что... 👌 DL DSR + DLSS Q 💪

0
A E Cyberpadla 3077
выглядит идеально
-1
Stas776

В Анчартеде бы проверить, получится ли играть с этим пресетом без мыла на разрешении ниже 4к

0
neeXXXT

DLDSR в драйвере на 1.78, не благодари

0
Stas776 neeXXXT

Это и есть апскейл до почти 4к

0
Гемор

Игра нормальная, но боёвка днище. Скучно стелсить и перестреливаться. Так чисто покататься по городу, окунуться в сюжетку.

-1
teren858

полностью поддерживаю

0
Гемор teren858

причем прокачка особо никак не улучшает интересность геймплея

1
wdymBro

Фейковый апдейт мыльца 3.7.

-2
neeXXXT

Куда им до помойного FSR 2.2

2
Cyberpadla 3077 neeXXXT

😁👍

-1