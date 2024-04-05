Сравнение DLSS 3.7.0 с прошлыми версиями в Cyberpunk 2077 демонстрирует некоторые визуальные улучшения

Последняя версия NVIDIA DLSS приносит некоторые визуальные улучшения по сравнению с предыдущими версиями в Cyberpunk 2077.
В новом сравнительном видео, подготовленном MxBenchmarkPC, игра запускается с NVIDIA DLSS 3.5.10, 3.6.0 и недавно выпущенной 3.7.0 на настройках качества с новым пресетом "E", и подчеркивается, что этот пресет дает немного более четкое изображение.
После выхода патчей 2.0 и 2.1, в которых были переработаны многие механики игры и добавлены дополнительные функции, такие как полнофункциональная система метро, поддержка Cyberpunk 2077 практически завершена, поскольку большая часть команды перешла к разработке второй части серии. Не то чтобы игра нуждалась в доработке, ведь Cyberpunk 2077 уже стала той игрой, которой она должна была стать, когда вышла в сломанном виде в 2020 году.
"лучше чем в нативе"
🤡
Лучше-нет. Но в 4к и 1440p можно сделать лучше TAA, если совместить DSR+ DLSS . Такая связка будет даже лучше DLAA. По сути единственный вариант играть в нормально нативе- использовать либо DSR, либо суперсемплинг, что безумно дорого даже для топовых карт
В некоторых играх да, лучше
Играю в Way of the Hunter и с DLSS никакого мельтешения и ряби травы нет! Картина выглядит идеально. Так что... 👌 DL DSR + DLSS Q 💪
В Анчартеде бы проверить, получится ли играть с этим пресетом без мыла на разрешении ниже 4к
DLDSR в драйвере на 1.78, не благодари
Это и есть апскейл до почти 4к
Игра нормальная, но боёвка днище. Скучно стелсить и перестреливаться. Так чисто покататься по городу, окунуться в сюжетку.
полностью поддерживаю
причем прокачка особо никак не улучшает интересность геймплея
Фейковый апдейт мыльца 3.7.
Куда им до помойного FSR 2.2
😁👍