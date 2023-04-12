Сравнение графики Cyberpunk 2077 - Демоверсия 2018 года VS Новый режим Overdrive ©

Наверно, вы уже устали от новостей на тему свежего обновления для Cyberpunk 2077, принесшего графический режим Overdrive, но мы “наткнулись” на весьма занятное видео. В сети появился ролик, где пользователь сравнивает демонстрационный геймплей 2018 года с самыми лучшими настройками графики последнего патча.

Невооруженным взглядом видно более высокое качество теней, освещения, тумана, дыма и других элементов. Хотя в некоторых кадрах режима Overdrive картинка выглядит слишком темной и контрастной. Другие же, более мелкие отличия, можно заметить лишь включив 4К разрешение, но это уже не так бросается в глаза. В остальном прогресс действительно заметен, поэтому Cyberpunk 2077 по-прежнему способен порадовать игроков хорошей графикой с RTX-лучами. Правда, и железо для этого нужно не слабое.

Взглянуть на 22-минутный видеоролик с вышеупомянутым сравнением можно ниже: