Сравнение графики Cyberpunk 2077 - Демоверсия 2018 года VS Новый режим Overdrive

Наверно, вы уже устали от новостей на тему свежего обновления для Cyberpunk 2077, принесшего графический режим Overdrive, но мы “наткнулись” на весьма занятное видео. В сети появился ролик, где пользователь сравнивает демонстрационный геймплей 2018 года с самыми лучшими настройками графики последнего патча.
Невооруженным взглядом видно более высокое качество теней, освещения, тумана, дыма и других элементов. Хотя в некоторых кадрах режима Overdrive картинка выглядит слишком темной и контрастной. Другие же, более мелкие отличия, можно заметить лишь включив 4К разрешение, но это уже не так бросается в глаза. В остальном прогресс действительно заметен, поэтому Cyberpunk 2077 по-прежнему способен порадовать игроков хорошей графикой с RTX-лучами. Правда, и железо для этого нужно не слабое.
Взглянуть на 22-минутный видеоролик с вышеупомянутым сравнением можно ниже:
Разница видна невооруженным взглядом!!! Не зря я купил RTX 4090. Хуанг молодец, развивает технологии. Кстати, я покупал 4090 KFA2 за 134 тысячи, сейчас она стоит 150 тысяч. Привет ждунам.
:D
Надо сказать полякам. что игры играют не ради графики, а графика не является важным звеном. а так приятным бонусом, но если игра пуста в роде этой. то конечно вакуум заполняют , лучиками. освещением и тенями. дети будут восторге, ведь на этом фантазии разработчиков , закончились к сожалению
они делают видео с новым ртх а вот сравнения нового и старого нету.что говорит о то этот новый ртх не чем не отличается от старого.если бы он отличался то давно было б видео слева старый справа новый для сравнения но такого видео нету