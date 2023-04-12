Сравнение графики и производительности Cyberpunk 2077 с режимом Ray Tracing Overdrive ©

Вчера CD Projekt Red в сотрудничестве с NVIDIA выпустила крупное обновление для Cyberpunk 2077, которое добавило новый режим трассировки лучей под названием Ray Tracing Overdrive, который стремится (и достигает) гораздо более реалистичного освещения с помощью более технически продвинутой системы трассировки лучей в реальном времени, обеспечивающей впечатляющие визуальные результаты.

После выхода этого патча появилась возможность увидеть различия между Cyberpunk 2077 без трассировки лучей, со "старой трассировкой лучей" и с новой системой овердрайв (трассировка пути), которую вы можете увидеть ниже на видео с канала Analista de Bits::

Графическое сравнение Cyberpunk 2077 еще раз подчеркивает, насколько быстро развиваются технологии. Это одна из тех игр, которая с годами становится похожа на изысканное вино, как за счет новых обновлений, дополнительного контента, улучшения производительности, так и благодаря включению нового режима трассировки лучей.

Также, чтобы показать производительность Cyberpunk 2077 с новой системой трассировки пути, игру протестировали в трех наиболее распространенных разрешениях (1080p, 1440p и 4K), в том числе и в режиме без DLSS, с DLSS 2 и с DLSS 3, чтобы получить представление о том, как она работает на ПК с NVIDIA GeForce RTX 4080.

Ниже приведены результаты:

4K c включенным DLSS 3 в режиме Overdrive — 64 fps.

4K c включенным DLSS 2 в режиме Overdrive — 42 fps.

4K без DLSS в режиме Overdrive — 13 fps.

1440p c включенным DLSS 3 в режиме Overdrive — 103 fps.

1440pc включенным DLSS 2 в режиме Overdrive — 60 fps.

1440p без DLSS в режиме Overdrive — 28 fps.

1080p c включенным DLSS 3 в режиме Overdrive — 123 fps.

1080pc включенным DLSS 2 в режиме Overdrive — 69 fps.

1080p без DLSS в режиме Overdrive — 45 fps.

Пока Cyberpunk 2077 продолжает свой технический прогресс, многие фанаты с нетерпением ждут июня, когда CD Projekt RED сообщит новые сведения о Phantom Liberty, первом расширении к игре с Идрисом Эльбой в главной роли.