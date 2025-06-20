Сравнение показывает, как режим x2 в Lossless Scaling 3.2 теперь сопоставим с NVIDIA DLSS 4 Frame Generation

Приложение для ПК Lossless Scaling, обеспечивающее генерацию кадров в играх, которые официально его не поддерживают, в последнее время добилось значительного прогресса, и с улучшениями, представленными в последней версии 3.2, опция 2x теперь довольно близка к NVIDIA DLSS Frame Generation, по крайней мере, в Cyberpunk 2077.

Недавнее видео от Feaj сравнивает каждую опцию генерации кадров, предлагаемую последней версией приложения, которая теперь доступна в Steam, с NVIDIA Smooth Motion и NVIDIA DLSS 4 Frame Generation и Multi Frame Generation. В то время как параметры x3 и x4 Lossless Scaling, что неудивительно, уступают DLSS 4 Multi Frame Generation с точки зрения качества изображения и задержки ввода, видео подчеркивает, что параметр 2x теперь довольно близок к обычному DLSS 4 Frame Generation с точки зрения задержки ввода, и только некоторые незначительные артефакты отличают их друг от друга.

Однако по сравнению с NVIDIA Smooth Motion, Lossless Scaling, похоже, является лучшим вариантом, поскольку немного лучшая задержка ввода, предлагаемая технологией NVIDIA, компенсируется ее низким качеством изображения по сравнению с Lossless Scaling. Таким образом, приложение продолжает оставаться отличным выбором для тех, кто использует графические процессоры NVIDIA, которые не поддерживают Frame Generation, и для старых игр, которые никогда не получат официальную поддержку Frame Generation.