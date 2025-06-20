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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9.1 31 602 оценки

Сравнение показывает, как режим x2 в Lossless Scaling 3.2 теперь сопоставим с NVIDIA DLSS 4 Frame Generation

monk70 monk70

Приложение для ПК Lossless Scaling, обеспечивающее генерацию кадров в играх, которые официально его не поддерживают, в последнее время добилось значительного прогресса, и с улучшениями, представленными в последней версии 3.2, опция 2x теперь довольно близка к NVIDIA DLSS Frame Generation, по крайней мере, в Cyberpunk 2077.

Lossless Scaling - программа для масштабирования и генерации кадров + русификатор [v2.8.0 - 3.1| 3.2]

Недавнее видео от Feaj сравнивает каждую опцию генерации кадров, предлагаемую последней версией приложения, которая теперь доступна в Steam, с NVIDIA Smooth Motion и NVIDIA DLSS 4 Frame Generation и Multi Frame Generation. В то время как параметры x3 и x4 Lossless Scaling, что неудивительно, уступают DLSS 4 Multi Frame Generation с точки зрения качества изображения и задержки ввода, видео подчеркивает, что параметр 2x теперь довольно близок к обычному DLSS 4 Frame Generation с точки зрения задержки ввода, и только некоторые незначительные артефакты отличают их друг от друга.

Однако по сравнению с NVIDIA Smooth Motion, Lossless Scaling, похоже, является лучшим вариантом, поскольку немного лучшая задержка ввода, предлагаемая технологией NVIDIA, компенсируется ее низким качеством изображения по сравнению с Lossless Scaling. Таким образом, приложение продолжает оставаться отличным выбором для тех, кто использует графические процессоры NVIDIA, которые не поддерживают Frame Generation, и для старых игр, которые никогда не получат официальную поддержку Frame Generation.

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Блоха В Сарафане

Ага, а теперь протестируйте это не как в видео, на RTX 5080, а на видеокарте, которая не поддерживает генерацию).

5
Блоха В Сарафане

Да и о чём речь, если DLSS FG — это ИИ, который считывает сцену, а LSFG просто двоит кадры на экране?

3
MixedTidus

Ореолы будут на слабых видеокартах, приправленные артефактами

Было не раз сказано, это прога для мощных видеокарт, где из 60ти надо сделать 120 фпс, так что у кого слабая видеокарта, играете игры прошлых лет. у вас особого выбора нет

4
Шрек и осел vs CD Project
1
Egik81

Одни уже пытались сделать апсейлер не аппаратный, но несколько грабель по лбу. Дали понять, что это глупо. И чудес не бывает. На них в 4 версии, наконец, понимание этого снизошло. Впрочем, с программным генератором кадров у тех же одних повторение ситуации с апскейлером и видимо тоже дошло, что это глупо. Теперь дело за малым чтобы верящие в чудо софт игроки после пары шишек от грабель поняли, что их водят за нос с качеством. Впрочем, верящих в халяву и поля чудес все равно будет в избытке, к сожалению.

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