Сравнение показывает, как режим x2 в Lossless Scaling 3.2 теперь сопоставим с NVIDIA DLSS 4 Frame Generation

Приложение для ПК Lossless Scaling, обеспечивающее генерацию кадров в играх, которые официально его не поддерживают, в последнее время добилось значительного прогресса, и с улучшениями, представленными в последней версии 3.2, опция 2x теперь довольно близка к NVIDIA DLSS Frame Generation, по крайней мере, в Cyberpunk 2077.
Недавнее видео от Feaj сравнивает каждую опцию генерации кадров, предлагаемую последней версией приложения, которая теперь доступна в Steam, с NVIDIA Smooth Motion и NVIDIA DLSS 4 Frame Generation и Multi Frame Generation. В то время как параметры x3 и x4 Lossless Scaling, что неудивительно, уступают DLSS 4 Multi Frame Generation с точки зрения качества изображения и задержки ввода, видео подчеркивает, что параметр 2x теперь довольно близок к обычному DLSS 4 Frame Generation с точки зрения задержки ввода, и только некоторые незначительные артефакты отличают их друг от друга.
Однако по сравнению с NVIDIA Smooth Motion, Lossless Scaling, похоже, является лучшим вариантом, поскольку немного лучшая задержка ввода, предлагаемая технологией NVIDIA, компенсируется ее низким качеством изображения по сравнению с Lossless Scaling. Таким образом, приложение продолжает оставаться отличным выбором для тех, кто использует графические процессоры NVIDIA, которые не поддерживают Frame Generation, и для старых игр, которые никогда не получат официальную поддержку Frame Generation.
Ага, а теперь протестируйте это не как в видео, на RTX 5080, а на видеокарте, которая не поддерживает генерацию).
Да и о чём речь, если DLSS FG — это ИИ, который считывает сцену, а LSFG просто двоит кадры на экране?
Ореолы будут на слабых видеокартах, приправленные артефактами
Было не раз сказано, это прога для мощных видеокарт, где из 60ти надо сделать 120 фпс, так что у кого слабая видеокарта, играете игры прошлых лет. у вас особого выбора нет
Одни уже пытались сделать апсейлер не аппаратный, но несколько грабель по лбу. Дали понять, что это глупо. И чудес не бывает. На них в 4 версии, наконец, понимание этого снизошло. Впрочем, с программным генератором кадров у тех же одних повторение ситуации с апскейлером и видимо тоже дошло, что это глупо. Теперь дело за малым чтобы верящие в чудо софт игроки после пары шишек от грабель поняли, что их водят за нос с качеством. Впрочем, верящих в халяву и поля чудес все равно будет в избытке, к сожалению.