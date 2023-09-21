Сравнительный ролик Cyberpunk 2077 2.0 с демкой 2018 года

CD Projekt RED наконец-то предложила игрокам масштабное обновление Cyberpunk 2077. Разработчики значительно улучшили игру по сравнению с оригиналом, и последнее сравнение показывает интересную ситуацию - достигли ли разработчики качества, представленного в 2018 году?
Cyberpunk 2077 дебютировала в 2020 году, и ни для кого не секрет, что за это время игра столкнулась с многочисленными проблемами. Однако разработчики значительно улучшили игру. Попутно разработчики прекратили поддержку предыдущего поколения, и последнее обновление, существенно влияющее на качество игры и всех систем, доступно только на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.
Однако теперь мы можем узнать, удалось ли благодаря обновлению 2.0 достичь того качества Cyberpunk 2077 версии 2.0, которое компания обещала в 2018 году..... То есть во время презентации первого геймплейного фрагмента. На кадрах вы увидите, как выглядит история, представленная CD Projekt RED несколько лет назад и в последней версии - геймплей был записан в 4K Ultra Overdrive RT.
Cyberpunk 2077 прошла очень долгий путь, и теперь CD Projekt RED может заняться следующим проектом - как известно, компания разрабатывает первую часть новой трилогии "Ведьмака", но в будущем студия хочет одновременно работать и над новой игрой во вселенной Cyberpunk.
Дайте угадаю, в демке было разрешение 1080п и тестировалось на какой-нибудь 2080 без рти, а в патче 2.0 4к с рти и карта уже 4090?
Какая разница какое было разрешение, если в 2018 не было ни dlss, ни генерации кадров, ни патч трейсинга, да даже нормального рейтрейсинга не было!
Какая разница, если тогда демка лучше выглядела?
Какая разница? Ты что читать не умеешь? написано же вродь п русский (сравнительный ролик), а значит нужно ставить равные условия что бы сравнивать
да там демку вроде на Xbox one Х запускали
а там даже не настроек нету ничего не показал толком и влил в сеть, что это да как сами разбирайтесь
В демке всё равно больше деталей и мир более живой.
а баг с текстурами свечения глаза у дума дума так и остался=)
в моменте когда он демонстрирует дрона.
Да и по всей видимости вождение как и было хрень так и осталось.
Отлично проделанная работа.Чем больше купят или скачают Киборпан2077 тем больше вероятность что выйдет его продолжение и уже с видом от третьего лица !
Этой игре не нужен вид от третьего лица.
Да модов хоть соли на вид от третьего лица.
Ты из комы вышел? Продолжение уже в разработке, движек будет пятый анриал, и слава богу обоссоного вида от третьего лица не будет!
Очень даже нужен.А в идеале чтоб как в Скайриме можно было менять вид от 1-го и 3-го.
Эти моды от третьего лица сделаны на коленке и работают как хромые колени
Забавно видеть насколько лучше демо 18 года в отличии от нынешней халтуры. Автор может еще в довесок сравнить кинематографиские кат-сцены демо и текущей версии?) Ой, простите, в текущей версии игры их нет)))
Какой же позорище