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Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.6 12 863 оценки

Сравнительный ролик Cyberpunk 2077 2.0 с демкой 2018 года

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Procy_on
Новости

CD Projekt RED наконец-то предложила игрокам масштабное обновление Cyberpunk 2077. Разработчики значительно улучшили игру по сравнению с оригиналом, и последнее сравнение показывает интересную ситуацию - достигли ли разработчики качества, представленного в 2018 году?

Cyberpunk 2077 дебютировала в 2020 году, и ни для кого не секрет, что за это время игра столкнулась с многочисленными проблемами. Однако разработчики значительно улучшили игру. Попутно разработчики прекратили поддержку предыдущего поколения, и последнее обновление, существенно влияющее на качество игры и всех систем, доступно только на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.

Однако теперь мы можем узнать, удалось ли благодаря обновлению 2.0 достичь того качества Cyberpunk 2077 версии 2.0, которое компания обещала в 2018 году..... То есть во время презентации первого геймплейного фрагмента. На кадрах вы увидите, как выглядит история, представленная CD Projekt RED несколько лет назад и в последней версии - геймплей был записан в 4K Ultra Overdrive RT.

Cyberpunk 2077 прошла очень долгий путь, и теперь CD Projekt RED может заняться следующим проектом - как известно, компания разрабатывает первую часть новой трилогии "Ведьмака", но в будущем студия хочет одновременно работать и над новой игрой во вселенной Cyberpunk.

5
24
Комментарии: 24
Ваш комментарий
Radish12

Дайте угадаю, в демке было разрешение 1080п и тестировалось на какой-нибудь 2080 без рти, а в патче 2.0 4к с рти и карта уже 4090?

5
neeXXXT

Какая разница какое было разрешение, если в 2018 не было ни dlss, ни генерации кадров, ни патч трейсинга, да даже нормального рейтрейсинга не было!

-4
Spillik neeXXXT

Какая разница, если тогда демка лучше выглядела?

1
Radish12 neeXXXT

Какая разница? Ты что читать не умеешь? написано же вродь п русский (сравнительный ролик), а значит нужно ставить равные условия что бы сравнивать

-1
demanik1

да там демку вроде на Xbox one Х запускали

1
Radish12 neeXXXT

а там даже не настроек нету ничего не показал толком и влил в сеть, что это да как сами разбирайтесь

0
Spillik

В демке всё равно больше деталей и мир более живой.

2
StarMix

а баг с текстурами свечения глаза у дума дума так и остался=)
в моменте когда он демонстрирует дрона.
Да и по всей видимости вождение как и было хрень так и осталось.

-2
B e s i k

Отлично проделанная работа.Чем больше купят или скачают Киборпан2077 тем больше вероятность что выйдет его продолжение и уже с видом от третьего лица !

-4
Антон Патриарх Логвинов

Этой игре не нужен вид от третьего лица.

4
Destroited

Да модов хоть соли на вид от третьего лица.

1
neeXXXT

Ты из комы вышел? Продолжение уже в разработке, движек будет пятый анриал, и слава богу обоссоного вида от третьего лица не будет!

0
B e s i k Антон Патриарх Логвинов

Очень даже нужен.А в идеале чтоб как в Скайриме можно было менять вид от 1-го и 3-го.

-2
B e s i k Destroited

Эти моды от третьего лица сделаны на коленке и работают как хромые колени

-2
Famiclone

Забавно видеть насколько лучше демо 18 года в отличии от нынешней халтуры. Автор может еще в довесок сравнить кинематографиские кат-сцены демо и текущей версии?) Ой, простите, в текущей версии игры их нет)))

Какой же позорище

-4