Средняя посещаемость Cyberpunk 2077 в Steam составляет 100 тысяч человек в день с момента выхода Phantom Liberty ©

История спасения Cyberpunk 2077 уже всем известна. Несмотря на значительный моральный удар, который CDPR испытала в 2020 году, непрерывная работа команды над ролевой игрой привела к тому, что количество проданных копий игры достигло 25 миллионов.

Частично этот успех был достигнут благодаря Phantom Liberty, расширению, в котором мы исследуем другую область Ночного города и попутно знакомимся с новыми персонажами. Это расширение и обновление 2.0 привели к возрождению интереса со стороны геймеров.

В прошлом месяце, после релизаPhantom Liberty количество постоянных игроков в Cyberpunk 2077 в Steam достигло 246 тыс. человек, что является рекордным показателем с момента релиза игры в 2020 году. Спустя почти месяц игра по-прежнему собирает в Steam в среднем 100 тысяч игроков каждый день.

По данным SteamDB, за последние 24 часа в Cyberpunk 2077 одновременно играли более 105 тыс. человек. К тому же на сайте можно найти подтверждение того, что за минувшие семь дней количество одновременных игроков в ролевой игре превышало 100 тыс. человек.

Подобные сайты отслеживания статистики, такие как Steamcharts, тоже утверждают, что ролевая игра сохраняла подобные показатели и в предыдущие недели. То есть усилия CDPR увенчались успехом по части сохранения интереса у аудитории.

Такие показатели становятся еще более показательными, если учесть частоту выхода ААА-релизов в 2023 году. В этом году в Steam вышли такие игры, как Counter-Strike 2, Hogwarts Legacy, Star Wars Jedi: Survivor и другие.

Тем не менее, несмотря на конкуренцию, Cyberpunk 2077 удалось сохранить свою актуальность. По этому показателю игра стоит в одном ряду с крупнейшими релизами 2023 года, такими как Baldur's Gate 3 и Starfield.