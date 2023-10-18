Средняя посещаемость Cyberpunk 2077 в Steam составляет 100 тысяч человек в день с момента выхода Phantom Liberty

История спасения Cyberpunk 2077 уже всем известна. Несмотря на значительный моральный удар, который CDPR испытала в 2020 году, непрерывная работа команды над ролевой игрой привела к тому, что количество проданных копий игры достигло 25 миллионов.
Частично этот успех был достигнут благодаря Phantom Liberty, расширению, в котором мы исследуем другую область Ночного города и попутно знакомимся с новыми персонажами. Это расширение и обновление 2.0 привели к возрождению интереса со стороны геймеров.
В прошлом месяце, после релизаPhantom Liberty количество постоянных игроков в Cyberpunk 2077 в Steam достигло 246 тыс. человек, что является рекордным показателем с момента релиза игры в 2020 году. Спустя почти месяц игра по-прежнему собирает в Steam в среднем 100 тысяч игроков каждый день.
По данным SteamDB, за последние 24 часа в Cyberpunk 2077 одновременно играли более 105 тыс. человек. К тому же на сайте можно найти подтверждение того, что за минувшие семь дней количество одновременных игроков в ролевой игре превышало 100 тыс. человек.
Подобные сайты отслеживания статистики, такие как Steamcharts, тоже утверждают, что ролевая игра сохраняла подобные показатели и в предыдущие недели. То есть усилия CDPR увенчались успехом по части сохранения интереса у аудитории.
Такие показатели становятся еще более показательными, если учесть частоту выхода ААА-релизов в 2023 году. В этом году в Steam вышли такие игры, как Counter-Strike 2, Hogwarts Legacy, Star Wars Jedi: Survivor и другие.
Тем не менее, несмотря на конкуренцию, Cyberpunk 2077 удалось сохранить свою актуальность. По этому показателю игра стоит в одном ряду с крупнейшими релизами 2023 года, такими как Baldur's Gate 3 и Starfield.
Я честно рада за СДПР, за то, что они смогли спасти репутацию.
Главное, этот факт вселяет надежду, что одна из моих любимых серий игр по одной из моих любимых серий книг теперь снова вселяет надежду. (сложное предложение и мысль, но, кто любит книги, а не только лефтклик, сможет меня понять)
мда, жаль, что далеко не все поймут))))
Что я теперь жду хорошую игру про Ведьмака?)
Впереди целая новая трилогия по Ведьмаку!
Я её повторно прохожу с новым длс! Всё круто, подправили много багов!!! Сюжетка реально короткая конечно в новой длс( , но сочетая её с основным сюжет - нормально по времени прохождения становится!)
Потому, что игра топчик👍
Ну дополнение вышло годным, жаль больше не будет длс.
Сюжетка проходится очень быстро, не знаю что они там делают, др... что ли)))
У меня в стиме чуть больше 600 часов,игра пройдена только один раз и я начал сейчас с выходом длс второе прохождение)
Потраченные деньги отбивал)
За это время можно штук 8 других игр пройти, чем в одной торчать, на сюжетку и задания риперов часов 50 достаточно, остальное совсем мелочёвка занудная.
Это ещё ладно - я ругал Fallout 4 по всему,что только можно - это не нравилось,это бесило,это раздражало - смотрю 1400 часов.Вот это был шок...))
Я всегда так играю.)Поэтому большую часть игр пропускаю.Играю долго,но только в то,что прям очень интересно,остальные игры мимо пропускаю.
Ну хозяин барин)