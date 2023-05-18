Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.5 10 238 оценок

Стало известно возможное окно выхода дополнения Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

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butcher69
Новости

Окно выхода Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, долгожданного расширения к ролевому экшену от CD Projekt RED, по сообщениям, была раскрыта польским подкастером Rock and Borys: по его оценкам, дебют DLC состоится между 8 июня и началом июля.

Автор утечек, которые потом подтвердились, касающихся проектов польской студии CD Projekt RED, Борис сообщил конкретное окно запуска на основе ряда сведений, начиная с приглашений, которые он сам получил, чтобы увидеть Phantom Liberty на Summer Game Fest 2023.

Источники в CD Projekt RED сообщили подкастеру, что расширение выйдет в июне, и что разработка хорошо продвинулась, а значит, никаких препятствий для скорого запуска на горизонте нет.

Наконец, несколько человек, работающих в польской студии, по его словам, подтвердили, что по планам компании релиз Phantom Liberty состоится в течение месяца после объявления даты, которую, скорее всего, назовут на Summer Game Fest 2023.

Является ли эта информация достоверной? На данный момент нам остается только ждать, когда 8 июня будет представлено расширение Cyberpunk 2077, чтобы узнать, объявит ли CD Projekt RED также дату релиза к началу июля.

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Комментарии: 11
Ваш комментарий
Goodvini

Если в июне, разве не должны уже из каждого утюга вещать и трейлеры крутить ))

7
Лариан Яна

Деньги кончились + у инди кампании производственный ад

3
luVol

Они в последнее время перестали так делать. Как проводят трансляцию-презинтацию так и выходит быстро патч. Та же обнова 1.5 так вышла под новые консоли. Я аналогично был в этом уверен, что на июньской презентации они подробно расскажут о длс и уже обозначат его выход

0
Сyberpunk

Нет, это конечно было бы охриненно! Но что-то слабо верится... Хотя! Они могут отмочить и сделать релиз прямо во время какой-нибудь крупной презентации, например, 8 июня на Summer Game Fest от лица самого Идриса Эльбы !!! Вот это будет поворот... 😮

2
veterrock

Даже если объявят дату релиза DLC,не поверю пока не выйдет,уже нет доверия к CD Projekt RED.

0
Саша Плетнев

как будто, кому-то не все равно ))

-6
veterrock Саша Плетнев

Ты о чем?

0
apollo90ua

Крайне маловероятно. Обычное такое на осень/зиму переносят

0
Cidorovitch

Не знаю, стоит ли его ждать, там будет видно, но ждём с нетерпением!

0
amigolord

вот тогда можно будет наконец-то игру и заценить, а то ни как руки не доходят.

-2
Авраам Линкольн

Опять негры? ДЛЦ о плантациях?

-3