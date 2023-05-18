Стало известно возможное окно выхода дополнения Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ©

Окно выхода Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, долгожданного расширения к ролевому экшену от CD Projekt RED, по сообщениям, была раскрыта польским подкастером Rock and Borys: по его оценкам, дебют DLC состоится между 8 июня и началом июля.

Автор утечек, которые потом подтвердились, касающихся проектов польской студии CD Projekt RED, Борис сообщил конкретное окно запуска на основе ряда сведений, начиная с приглашений, которые он сам получил, чтобы увидеть Phantom Liberty на Summer Game Fest 2023.

Источники в CD Projekt RED сообщили подкастеру, что расширение выйдет в июне, и что разработка хорошо продвинулась, а значит, никаких препятствий для скорого запуска на горизонте нет.

Наконец, несколько человек, работающих в польской студии, по его словам, подтвердили, что по планам компании релиз Phantom Liberty состоится в течение месяца после объявления даты, которую, скорее всего, назовут на Summer Game Fest 2023.

Является ли эта информация достоверной? На данный момент нам остается только ждать, когда 8 июня будет представлено расширение Cyberpunk 2077, чтобы узнать, объявит ли CD Projekt RED также дату релиза к началу июля.