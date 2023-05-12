Старшему квест-дизайнеру Cyberpunk 2077 нравится, что по игре создают порно и откровенный косплей ©

Есть такой интернет-мем - "Правило 34" - утверждающий, что порнография существует на все возможные темы. И видеоигры не являются исключением, особенно такие популярные, как Cyberpunk 2077. Можно нагуглить множество различного творчества на эту тему, будь то косплей, рисунки или видео.

Как оказалось, дизайнер квестов Cyberpunk 2077 Патрик Миллс не против такого контента, и даже наоборот, всеми руками за. Он признался, что в восторге от количества порно и откровенного косплея по игре, которое есть сейчас.

Мне искренне нравится, что каждый раз, когда в тренде "Cyberpunk", появляется куча порнографии и развратных косплеев по мотивам нашей игры. Цель каждого создателя - затронуть свою аудиторию, но также хорошо, когда ты можешь помочь ей затронуть себя.