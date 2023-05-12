Старшему квест-дизайнеру Cyberpunk 2077 нравится, что по игре создают порно и откровенный косплей

Есть такой интернет-мем - "Правило 34" - утверждающий, что порнография существует на все возможные темы. И видеоигры не являются исключением, особенно такие популярные, как Cyberpunk 2077. Можно нагуглить множество различного творчества на эту тему, будь то косплей, рисунки или видео.
Как оказалось, дизайнер квестов Cyberpunk 2077 Патрик Миллс не против такого контента, и даже наоборот, всеми руками за. Он признался, что в восторге от количества порно и откровенного косплея по игре, которое есть сейчас.
Мне искренне нравится, что каждый раз, когда в тренде "Cyberpunk", появляется куча порнографии и развратных косплеев по мотивам нашей игры. Цель каждого создателя - затронуть свою аудиторию, но также хорошо, когда ты можешь помочь ей затронуть себя.
Ну так в самой игре откровенного очень мало, поэтому и создают
Сотрудникам сд пр разве можно говорить о таком? Они же озападнились вроде как, а там такие темы не любят
Не любят, но порно делают именно там.
При чем легально.
В игре секс сцены такое себе, хотя этим хвастались как будто мега инновация, так хоть левые люди норм сделали.
Как бы я не относился к Полякам, европейская толерастию там пока не очень принимают
Согласен, меньшинство там и в рыло с ноги может получить и америкосы молчат, поляки им для другого нужны.
если твоя игра не на порнхабе - значит она г**но.
Человек культуры
конечно не против, есть на что погонять
Ясно чем они там занимаются, все руки в мозолях от дрочки поди.
В принципе появление порно с персонажами игры говорит лишь как минимум о работе дизайнеров персонажей - если они запомнились настолько, чтобы порно с ними представляло интерес. В Киберпанке дизайнеры ключевых персонажей постарались - персонажи очень даже неплохи.
Весьма откровенно.
Конечно нравится. Взывая к низменному первобытному тупеешь. Тупыми проще рулить ну и заодно подсовывать низкосортные квсестики истоии итд. Ну и деградантам соответственно все это нравится.
Когда больше нечем похвастаться. XD
какие однако у него шаловливые ручки;)
Так может, этому Патрику Миллсу нужно было производством порно заниматься, а не игр? И он не там себя ищет?
Забыли добавить, что ему в основном, нравится гей-порно, транс-порно и негро-порно. Ведь по этой недоигре именно такой контент и создают.
Тоже ждёшь Длс?
ца киберпанка - инцелы и ноулайф нерды, не удивительно что такой натурпродукт хавают за обе щеки
ну а вообще чем больше подобного контента по игре появляется, тем более она ущербна в плане геймплея и геймдизайна, позор игровой индустрии вроде сабжа, атомика, елден ринга и тд никогда не встанет в один ряд с шедеврами типа гта, тес, ас, тлоу
ага,'''шЫдевр', блеат!
"тес, ас"
shitдевры....
Лол, будто анимешники или фурри не являются ноулайферами и прочим социальным отребьем.