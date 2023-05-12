Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.5 10 159 оценок

Старшему квест-дизайнеру Cyberpunk 2077 нравится, что по игре создают порно и откровенный косплей

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R_Mor
Новости

Есть такой интернет-мем - "Правило 34" - утверждающий, что порнография существует на все возможные темы. И видеоигры не являются исключением, особенно такие популярные, как Cyberpunk 2077. Можно нагуглить множество различного творчества на эту тему, будь то косплей, рисунки или видео.

Как оказалось, дизайнер квестов Cyberpunk 2077 Патрик Миллс не против такого контента, и даже наоборот, всеми руками за. Он признался, что в восторге от количества порно и откровенного косплея по игре, которое есть сейчас.

Мне искренне нравится, что каждый раз, когда в тренде "Cyberpunk", появляется куча порнографии и развратных косплеев по мотивам нашей игры. Цель каждого создателя - затронуть свою аудиторию, но также хорошо, когда ты можешь помочь ей затронуть себя.
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Комментарии: 22
Ваш комментарий
Aellie

Ну так в самой игре откровенного очень мало, поэтому и создают

12
МАХАН МАХАНОВИЧ

Сотрудникам сд пр разве можно говорить о таком? Они же озападнились вроде как, а там такие темы не любят

2
Necrowill

Не любят, но порно делают именно там.
При чем легально.

1
Umertviya

В игре секс сцены такое себе, хотя этим хвастались как будто мега инновация, так хоть левые люди норм сделали.

1
Pop Egor90

Как бы я не относился к Полякам, европейская толерастию там пока не очень принимают

0
Самогонщик натурал

Согласен, меньшинство там и в рыло с ноги может получить и америкосы молчат, поляки им для другого нужны.

-1
The Great Troll

если твоя игра не на порнхабе - значит она г**но.

0
GameOver-inc

Человек культуры

0
SkyraX

конечно не против, есть на что погонять

0
KiryshKa

Ясно чем они там занимаются, все руки в мозолях от дрочки поди.

0
DarkScorpius

В принципе появление порно с персонажами игры говорит лишь как минимум о работе дизайнеров персонажей - если они запомнились настолько, чтобы порно с ними представляло интерес. В Киберпанке дизайнеры ключевых персонажей постарались - персонажи очень даже неплохи.

-1
Беркут Слеер
и даже наоборот, всеми руками за, когда ты можешь помочь ей затронуть себя.

Весьма откровенно.

-1
besnovaty1986

Конечно нравится. Взывая к низменному первобытному тупеешь. Тупыми проще рулить ну и заодно подсовывать низкосортные квсестики истоии итд. Ну и деградантам соответственно все это нравится.

-1
Гомер11

Когда больше нечем похвастаться. XD

-2
Pa-Shady
Патрик Миллс не против такого контента, и даже наоборот, всеми руками за

какие однако у него шаловливые ручки;)

-2
Dmitriy_1981

Так может, этому Патрику Миллсу нужно было производством порно заниматься, а не игр? И он не там себя ищет?

-3
Авраам Линкольн
Старшему квест-дизайнеру Cyberpunk 2077 нравится, что по игре создают порно

Забыли добавить, что ему в основном, нравится гей-порно, транс-порно и негро-порно. Ведь по этой недоигре именно такой контент и создают.

-3
Stalker608

Тоже ждёшь Длс?

0
Newworld_DESTROYER

ца киберпанка - инцелы и ноулайф нерды, не удивительно что такой натурпродукт хавают за обе щеки

ну а вообще чем больше подобного контента по игре появляется, тем более она ущербна в плане геймплея и геймдизайна, позор игровой индустрии вроде сабжа, атомика, елден ринга и тд никогда не встанет в один ряд с шедеврами типа гта, тес, ас, тлоу

-7
GorryAttack
ас

ага,'''шЫдевр', блеат!

1
The Great Troll

"тес, ас"

shitдевры....

1
GayFish

Лол, будто анимешники или фурри не являются ноулайферами и прочим социальным отребьем.

-1