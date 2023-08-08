Старый геймплей с новым оружием: Свежие детали дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077

В настоящее время CD Projekt RED ведет активную работу над сюжетным дополнением Phantom Liberty для Cyberpunk 2077, которое выйдет в следующем месяце. По мере приближения релиза CD Projekt начала промо-тур для продвижения расширения, в ходе которого многие игроки смогли опробовать игровую демо-версию и теперь делятся свежими подробностями.
Пользователь ParkerP11 на Reddit поделился большим количеством информации о том, что нас ждет в Phantom Liberty, однако предупредил, что в дополнении возможны изменения, поскольку версия игры, в которую они играли, датируется мартом. Ниже представлены самые интересные подробности:
Что будет представлено в дополнении Phantom Liberty:
- Помимо Догтауна, в окрестностях Орбитального аэрокосмического центра появилась новая доступная зона, а в Пустошах - новые дороги. Кроме того, в Ночном городе также есть новые объекты;
- Если после установки нового кибероборудования выйти из меню ripperdoc, то можно увидеть анимацию, как V встает со своего кресла, весь в болячках и т.д;
- Предельное значение уровня увеличено до 70;
- Схватки на машинах теперь доступны и с видом от третьего лица;
- Новый интерфейс телефона. Теперь он разделен на 3 категории: "Недавние контакты", "Сообщения" и "Контакты" (сортировка по алфавиту);
- Как минимум три новые радиостанции;
- Новая система покупки транспортных средств ( по аналогии с той, что существует в GTA 5);
- К лечебным предметам и гранатам было добавлено время перезарядки, чтобы их нельзя было использовать многократно;
- Изменения в нетраннинге. Теперь можно делать комбо с помощью быстрых хаков, и не нужно долго ждать, чтобы использовать другой хак на том же враге, он будет добавлен в очередь;
- Также было замечено что-то вроде "Netrunner Booster", которое на короткое время делало оперативную память неограниченной. Также можно взламывать через monowire;
- Были улучшены модели персонажей и лицевая анимация;
- Более дорогие автомобили будет сложнее уничтожить. Наконец-то можно будет уничтожать и автомобильные шины;
- Некий динамический HUD. Например, когда вы начинаете разговаривать с Майерсом, весь HUD исчезает;
- Можно сбрасывать атрибуты, не создавая нового персонажа;
- Новые звуки для Outlaw GTS, которые описываются как "более агрессивные". Возможно, новые звуки появятся и у других машин;
- Некоторые NPC реагируют на нашего персонажа. Такие NPC отмечены зеленым кружком на карте;
- Стрельба из Armed Outlaw GTS описывается как похожая на стрельбу из JB 700 из GTA 5. (Стрелять можно только вперед);
- Немного улучшена карта. Автомобильные дороги на ней описаны как более заметные;
- Новая одежда, транспортные средства и оружие.
Теперь о том, чего не будет в дополнении Phantom Liberty:
- В игре не будет новых песен от Samurai (рок-группа Джонни Сильверхэнда);
- Отсутствие каких-либо новых опций в редакторе персонажей;
- Новых романтических сцен с уже знакомыми персонажами не ожидается;
- Геймплей остался без изменений;
- Нет кастомизации транспортных средств;
- Значительной доработки физики машин.
Cyberpunk 2077: Phantom Liberty выйдет 26 сентября 2023 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.
Местами видно, что переводили через простой переводчик и даже не удосужились исправить написанное. Ночной город... Нет, понятно, что в оригинале была игра слов, но "Night City" - имя собственное и оно пишется так, как читается.
Та по любому начну прохождение с нуля, пока все судорожно будут долбить длц, я не спеша изучу всё новое.
К лечебным предметам и гранатам было добавлено время перезарядки, чтобы их нельзя было использовать многократно;
Зачем?
Почему ни слова о переработанной системе полиции по типу GTA с погонями? Это очень серьёзное нововведение, учитывая, какой ущербной она сейчас является
Геймплей остался без изменений
Не хотят лишний раз фанатов злить :)
Звучит годно
Всё, что я ждал, это нормальную физику, видимо зря...