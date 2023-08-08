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Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.6 11 827 оценок

Старый геймплей с новым оружием: Свежие детали дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077

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Gruz_
Новости

В настоящее время CD Projekt RED ведет активную работу над сюжетным дополнением Phantom Liberty для Cyberpunk 2077, которое выйдет в следующем месяце. По мере приближения релиза CD Projekt начала промо-тур для продвижения расширения, в ходе которого многие игроки смогли опробовать игровую демо-версию и теперь делятся свежими подробностями.

Пользователь ParkerP11 на Reddit поделился большим количеством информации о том, что нас ждет в Phantom Liberty, однако предупредил, что в дополнении возможны изменения, поскольку версия игры, в которую они играли, датируется мартом. Ниже представлены самые интересные подробности:

Что будет представлено в дополнении Phantom Liberty:

  • Помимо Догтауна, в окрестностях Орбитального аэрокосмического центра появилась новая доступная зона, а в Пустошах - новые дороги. Кроме того, в Ночном городе также есть новые объекты;
  • Если после установки нового кибероборудования выйти из меню ripperdoc, то можно увидеть анимацию, как V встает со своего кресла, весь в болячках и т.д;
  • Предельное значение уровня увеличено до 70;
  • Схватки на машинах теперь доступны и с видом от третьего лица;
  • Новый интерфейс телефона. Теперь он разделен на 3 категории: "Недавние контакты", "Сообщения" и "Контакты" (сортировка по алфавиту);
  • Как минимум три новые радиостанции;
  • Новая система покупки транспортных средств ( по аналогии с той, что существует в GTA 5);
  • К лечебным предметам и гранатам было добавлено время перезарядки, чтобы их нельзя было использовать многократно;
  • Изменения в нетраннинге. Теперь можно делать комбо с помощью быстрых хаков, и не нужно долго ждать, чтобы использовать другой хак на том же враге, он будет добавлен в очередь;
  • Также было замечено что-то вроде "Netrunner Booster", которое на короткое время делало оперативную память неограниченной. Также можно взламывать через monowire;
  • Были улучшены модели персонажей и лицевая анимация;
  • Более дорогие автомобили будет сложнее уничтожить. Наконец-то можно будет уничтожать и автомобильные шины;
  • Некий динамический HUD. Например, когда вы начинаете разговаривать с Майерсом, весь HUD исчезает;
  • Можно сбрасывать атрибуты, не создавая нового персонажа;
  • Новые звуки для Outlaw GTS, которые описываются как "более агрессивные". Возможно, новые звуки появятся и у других машин;
  • Некоторые NPC реагируют на нашего персонажа. Такие NPC отмечены зеленым кружком на карте;
  • Стрельба из Armed Outlaw GTS описывается как похожая на стрельбу из JB 700 из GTA 5. (Стрелять можно только вперед);
  • Немного улучшена карта. Автомобильные дороги на ней описаны как более заметные;
  • Новая одежда, транспортные средства и оружие.

Теперь о том, чего не будет в дополнении Phantom Liberty:

  • В игре не будет новых песен от Samurai (рок-группа Джонни Сильверхэнда);
  • Отсутствие каких-либо новых опций в редакторе персонажей;
  • Новых романтических сцен с уже знакомыми персонажами не ожидается;
  • Геймплей остался без изменений;
  • Нет кастомизации транспортных средств;
  • Значительной доработки физики машин.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty выйдет 26 сентября 2023 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.

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8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Simon Pikalov

Местами видно, что переводили через простой переводчик и даже не удосужились исправить написанное. Ночной город... Нет, понятно, что в оригинале была игра слов, но "Night City" - имя собственное и оно пишется так, как читается.

5
Scorpion_GamePlay

Та по любому начну прохождение с нуля, пока все судорожно будут долбить длц, я не спеша изучу всё новое.

3
bysaturn

К лечебным предметам и гранатам было добавлено время перезарядки, чтобы их нельзя было использовать многократно;

Зачем?

2
InfinityDance

Почему ни слова о переработанной системе полиции по типу GTA с погонями? Это очень серьёзное нововведение, учитывая, какой ущербной она сейчас является

1
Diablonos

Геймплей остался без изменений

2
Skorskis

Не хотят лишний раз фанатов злить :)

0
Keegan Ross

Звучит годно

1
SkyFoks

Всё, что я ждал, это нормальную физику, видимо зря...

0