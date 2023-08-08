Старый геймплей с новым оружием: Свежие детали дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 ©

В настоящее время CD Projekt RED ведет активную работу над сюжетным дополнением Phantom Liberty для Cyberpunk 2077, которое выйдет в следующем месяце. По мере приближения релиза CD Projekt начала промо-тур для продвижения расширения, в ходе которого многие игроки смогли опробовать игровую демо-версию и теперь делятся свежими подробностями.

Пользователь ParkerP11 на Reddit поделился большим количеством информации о том, что нас ждет в Phantom Liberty, однако предупредил, что в дополнении возможны изменения, поскольку версия игры, в которую они играли, датируется мартом. Ниже представлены самые интересные подробности:

Что будет представлено в дополнении Phantom Liberty:

Помимо Догтауна, в окрестностях Орбитального аэрокосмического центра появилась новая доступная зона, а в Пустошах - новые дороги. Кроме того, в Ночном городе также есть новые объекты;

Если после установки нового кибероборудования выйти из меню ripperdoc, то можно увидеть анимацию, как V встает со своего кресла, весь в болячках и т.д;

Предельное значение уровня увеличено до 70;

Схватки на машинах теперь доступны и с видом от третьего лица;

Новый интерфейс телефона. Теперь он разделен на 3 категории: "Недавние контакты", "Сообщения" и "Контакты" (сортировка по алфавиту);

Как минимум три новые радиостанции;

Новая система покупки транспортных средств ( по аналогии с той, что существует в GTA 5);

К лечебным предметам и гранатам было добавлено время перезарядки, чтобы их нельзя было использовать многократно;

Изменения в нетраннинге. Теперь можно делать комбо с помощью быстрых хаков, и не нужно долго ждать, чтобы использовать другой хак на том же враге, он будет добавлен в очередь;

Также было замечено что-то вроде "Netrunner Booster", которое на короткое время делало оперативную память неограниченной. Также можно взламывать через monowire;

Были улучшены модели персонажей и лицевая анимация;

Более дорогие автомобили будет сложнее уничтожить. Наконец-то можно будет уничтожать и автомобильные шины;

Некий динамический HUD. Например, когда вы начинаете разговаривать с Майерсом, весь HUD исчезает;

Можно сбрасывать атрибуты, не создавая нового персонажа;

Новые звуки для Outlaw GTS, которые описываются как "более агрессивные". Возможно, новые звуки появятся и у других машин;

Некоторые NPC реагируют на нашего персонажа. Такие NPC отмечены зеленым кружком на карте;

Стрельба из Armed Outlaw GTS описывается как похожая на стрельбу из JB 700 из GTA 5. (Стрелять можно только вперед);

Немного улучшена карта. Автомобильные дороги на ней описаны как более заметные;

Новая одежда, транспортные средства и оружие.

Теперь о том, чего не будет в дополнении Phantom Liberty:

В игре не будет новых песен от Samurai (рок-группа Джонни Сильверхэнда);

Отсутствие каких-либо новых опций в редакторе персонажей;

Новых романтических сцен с уже знакомыми персонажами не ожидается;

Геймплей остался без изменений;

Нет кастомизации транспортных средств;

Значительной доработки физики машин.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty выйдет 26 сентября 2023 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.