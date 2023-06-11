Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.5 10 673 оценки

Страница Phantom Liberty появилась в Steam - дополнение для Cyberpunk 2077 получит текстовый перевод

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butcher69
Новости

CD Projekt RED готовится к большому релизу Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Это первое и последнее сюжетное расширение к приключенческой игре "Ночной город", и во время Xbox Games Showcase мы получили трейлер к долгожданной истории.

CD Projekt RED столкнулась с действительно серьезной проблемой. Польская студия не может считать выход Cyberpunk 2077 исключительно успешным, но разработчики трудились несколько месяцев, чтобы исправить игру и предложить игрокам ожидаемый опыт. Ночной город получил ряд улучшений, была выпущена версия для next-gen, и теперь игроки могут с нетерпением ждать выхода сюжетного дополнения.

«Призрачная свобода», новое дополнение для Cyberpunk 2077 в жанре шпионского триллера, выходит 26 сентября для ПК. Оформите предзаказ, чтобы после выхода дополнения получить игровой маслкар «Квадра Спорт Р-7 „Мститель“» .

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На момент появления на странице игры была указана полная русская локализация, но авторы быстро подчистили эту информацию - игра получит только субтитры. Но переживать не стоит, любительские студии дубляжа сделают свой перевод после релиза дополнения в сентябре.

Скриншоты
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53
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Геймплейный трейлер сюжетного дополнения для Cyberpunk 2077, которое выйдет уже в сентябре
Геймплейный трейлер сюжетного дополнения для Cyberpunk 2077, которое выйдет уже в сентябре
Комментарии: 53
Ваш комментарий
Kamishini1993

В стиме озвучка не указана

2
Baracuda_L

Стоят галки на всем

-4
FjordNord Baracuda_L
2
Комментарий удален
butcher69 chaospaladin

Только что убрали — галки были на озвучке. Отредачу пост когда появится возможность.

10
FireLion1993 butcher69

Да друг Я тоже видел

1
Umertviya

Вот и пришел момент когда радуемся даже сабам в игре)

2
Юрец Одесса

а цена оказывается не страшная, ну бля без русс звука такое себе. (450 грн-1000руб)

2
Николай Ололай

C каких пор у нас наличие только ру-сабов считается полностью на русском?

2
vadimsalomatin

Для РУ-региона торрент эдишн?

1
PavelRogonov

Именно)

-4
Bart Oss

Не видно както озвучки...

1
StingerV

оо подгончик, длс взял и старфилд премиум взял, ждём выхода!

1
FjordNord
игра будет полностью на русском языке

"Озвучки не будет"(с) Егор Васильев

Договоритесь там как-нибудь между собой уже

0
nikofeti

Естественно он не мог разглашать инфу там NDA очень строгий

0
FjordNord nikofeti

ладно

0
Deshlin

Озвучки 100% не будет, а еще могут и сабы ближе к релизу вырезать

0
butcher69

Упоминание озвучки убрали

-2
JohnTornton

так дополнение или игра?

0
Юрец Одесса

Народ, а можно, купить DLC в Steam а играть через GOG?

0
Мур Мур lamour

Ну свяжи гог и Стим и играй через Гог, но все равно запускаться через Стим будет

1
Юрец Одесса Мур Мур lamour

Так, а DLC привяжет в GOG Игра в GOG

0
Мур Мур lamour Юрец Одесса

Нет, это отдельн о всеравно будет

1
Юрец Одесса

Народ, а можно, купить DLC в Steam а играть через GOG?

0
Сyberpunk

Будем ждать оригинальные голоса Русского дубляжа. Недавно писали, что наши популярные студии озвучки - постараются привлечь актеров оригинального дубляжа.

0
Umertviya

Кто писал и где? К примеру GamesVoice в этом году точно браться не будет, ибо график забит. А если на след. год, то опять же все упирается в деньги, которых могут и не собрать.

0
Фeрзь

Любимая игра

0
Sir_Rumata

Ну значит пиратить придется(

0
SULIK 712

все таки майки обосрались,было трудно,но они постарались. Из нового только инди))почти все на 24 год. Ну а черный бокс С то так пафосно анонсировали,как будто новая приставка.Senua опять никакого толкого геймплея.State of decay никаких признаков.Forza и Starfield топ

-2
muxamor2011

Щас Егорка будет снова кукарекать что с озвучкой ничего не ясно) или уже ясно ?)

-3
Denzel58

нету там русс озвучки,точнее не будет (((нет озвучки нет покупки!

-5
Newworld_DESTROYER

почему нет озвучки нет покупки? возьмите словарь, откройте переводчик, если вам не понятны какие то слова, ЧЕРЕЗ НЕХОЧУ играйте в оригинале и вы поймете насколько это круто понимать что хотел донести создатель, а не хавать не понятно что от дублеров

весь мир играет на английском, это оригинальный экспириенс

-15
mongol312 Newworld_DESTROYER

иди предложи немцам, французам или итальянцам хапнуть оригинального "экспириенса", я хочу посмотреть, что они тебе ответят. А то, что хочет "донести" создатель я и без переводчика вижу: "Не покупайте и не играйте в нашу игру, плохие русские!" Ок, не покупаю и не играю. Все. Без всяких экспириенсов.

4
Pahant0Ss Newworld_DESTROYER

ну так играй, как тебе хочется, а человек хочет русскую озвучку и это его право (тем более в основной игре она была).

посмотри-ка статистику стим по языкам под спойлером, весь мир у него на английском играет...

а, кстати - ты про английский забудь - оригинальный экспириенс конкретно в киберпуке ты получишь только на польском - родном языке разрабов/издателя, так что вперед за польским словарем, чтобы не хавать не понятно что от дублеров на английский.

Спойлер

https://games.logrusit.com/ru/news/most-popular-languages-steam/

10
PavelRogonov Newworld_DESTROYER

Сказал как в воду пёрнул....

2
Armen 88

А почему на украинском языке-только субтитры.Что CD Projekt RED,полную озвучку не потянули,лицемеры чертовы.

-10
Glukinc

р рентабельность)

1
Newworld_DESTROYER

продвинутые геймеры играют в оригинале. тут даже не в этом дело, сегодня базовый английский должен знать каждый

-23
Scerkrou7

Да, конечно. Я должен знать английский. Правда кому и почему не понятно. Я разговариваю на русском языке, хочу получать контент за деньги, на русском языке. Я не обязан, учить другие языки

20
Umertviya Scerkrou7

Настало время когда русский человек по факту своего рождения кому - то что - то обязан и даже внутри самой РФ уже так считают. Вот оно, настоящеек рабское мышление.

-3
Антон Патриарх Логвинов Scerkrou7
Я разговариваю на русском языке, хочу получать контент за деньги, на русском языке. Я не обязан, учить другие языки

А тебе не обязаны предоставлять русскую озвучку, и сабов достаточно. Странно, что к рокстарам такой претензии не бывает. Не нравится - не покупай, как ты говоришь, за деньги.

-2
Newworld_DESTROYER Scerkrou7

Сегодня вся самая лучшая продукция производится на западе, начиная от любой техники и заканчивая любой интеллектуальной собственностью, и создается в первую очередь под английский язык. Это самый лучший язык с точки зрения доступности, он проще и действенней русского как минимум.

Все популярное сегодня создается на английском языке и для англоговорящей аудитории, даже какие нибудь японцы за оригинал берут английский . Не отставайте от мира, играйте в оригинале и получайте удовольствие от получения опыта

-5
0ncnjqybr Newworld_DESTROYER

Интеллектуальный раб западла детектед. Возьми любой западный товар и посмотри наклейку, где произведена эта "самая лучшая техника". Уверен, у тебя будет культурный шок.

4