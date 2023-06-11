Страница Phantom Liberty появилась в Steam - дополнение для Cyberpunk 2077 получит текстовый перевод

CD Projekt RED готовится к большому релизу Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Это первое и последнее сюжетное расширение к приключенческой игре "Ночной город", и во время Xbox Games Showcase мы получили трейлер к долгожданной истории.
CD Projekt RED столкнулась с действительно серьезной проблемой. Польская студия не может считать выход Cyberpunk 2077 исключительно успешным, но разработчики трудились несколько месяцев, чтобы исправить игру и предложить игрокам ожидаемый опыт. Ночной город получил ряд улучшений, была выпущена версия для next-gen, и теперь игроки могут с нетерпением ждать выхода сюжетного дополнения.
«Призрачная свобода», новое дополнение для Cyberpunk 2077 в жанре шпионского триллера, выходит 26 сентября для ПК. Оформите предзаказ, чтобы после выхода дополнения получить игровой маслкар «Квадра Спорт Р-7 „Мститель“» .
На момент появления на странице игры была указана полная русская локализация, но авторы быстро подчистили эту информацию - игра получит только субтитры. Но переживать не стоит, любительские студии дубляжа сделают свой перевод после релиза дополнения в сентябре.
В стиме озвучка не указана
Стоят галки на всем
Только что убрали — галки были на озвучке. Отредачу пост когда появится возможность.
Да друг Я тоже видел
Вот и пришел момент когда радуемся даже сабам в игре)
а цена оказывается не страшная, ну бля без русс звука такое себе. (450 грн-1000руб)
C каких пор у нас наличие только ру-сабов считается полностью на русском?
Для РУ-региона торрент эдишн?
Именно)
Не видно както озвучки...
оо подгончик, длс взял и старфилд премиум взял, ждём выхода!
"Озвучки не будет"(с) Егор Васильев
Договоритесь там как-нибудь между собой уже
Естественно он не мог разглашать инфу там NDA очень строгий
ладно
Озвучки 100% не будет, а еще могут и сабы ближе к релизу вырезать
Упоминание озвучки убрали
так дополнение или игра?
Народ, а можно, купить DLC в Steam а играть через GOG?
Ну свяжи гог и Стим и играй через Гог, но все равно запускаться через Стим будет
Так, а DLC привяжет в GOG Игра в GOG
Нет, это отдельн о всеравно будет
Народ, а можно, купить DLC в Steam а играть через GOG?
Будем ждать оригинальные голоса Русского дубляжа. Недавно писали, что наши популярные студии озвучки - постараются привлечь актеров оригинального дубляжа.
Кто писал и где? К примеру GamesVoice в этом году точно браться не будет, ибо график забит. А если на след. год, то опять же все упирается в деньги, которых могут и не собрать.
Любимая игра
Ну значит пиратить придется(
все таки майки обосрались,было трудно,но они постарались. Из нового только инди))почти все на 24 год. Ну а черный бокс С то так пафосно анонсировали,как будто новая приставка.Senua опять никакого толкого геймплея.State of decay никаких признаков.Forza и Starfield топ
Щас Егорка будет снова кукарекать что с озвучкой ничего не ясно) или уже ясно ?)
нету там русс озвучки,точнее не будет (((нет озвучки нет покупки!
почему нет озвучки нет покупки? возьмите словарь, откройте переводчик, если вам не понятны какие то слова, ЧЕРЕЗ НЕХОЧУ играйте в оригинале и вы поймете насколько это круто понимать что хотел донести создатель, а не хавать не понятно что от дублеров
весь мир играет на английском, это оригинальный экспириенс
иди предложи немцам, французам или итальянцам хапнуть оригинального "экспириенса", я хочу посмотреть, что они тебе ответят. А то, что хочет "донести" создатель я и без переводчика вижу: "Не покупайте и не играйте в нашу игру, плохие русские!" Ок, не покупаю и не играю. Все. Без всяких экспириенсов.
ну так играй, как тебе хочется, а человек хочет русскую озвучку и это его право (тем более в основной игре она была).
посмотри-ка статистику стим по языкам под спойлером, весь мир у него на английском играет...
а, кстати - ты про английский забудь - оригинальный экспириенс конкретно в киберпуке ты получишь только на польском - родном языке разрабов/издателя, так что вперед за польским словарем, чтобы не хавать не понятно что от дублеров на английский.
https://games.logrusit.com/ru/news/most-popular-languages-steam/
Сказал как в воду пёрнул....
А почему на украинском языке-только субтитры.Что CD Projekt RED,полную озвучку не потянули,лицемеры чертовы.
р рентабельность)
продвинутые геймеры играют в оригинале. тут даже не в этом дело, сегодня базовый английский должен знать каждый
Да, конечно. Я должен знать английский. Правда кому и почему не понятно. Я разговариваю на русском языке, хочу получать контент за деньги, на русском языке. Я не обязан, учить другие языки
Настало время когда русский человек по факту своего рождения кому - то что - то обязан и даже внутри самой РФ уже так считают. Вот оно, настоящеек рабское мышление.
А тебе не обязаны предоставлять русскую озвучку, и сабов достаточно. Странно, что к рокстарам такой претензии не бывает. Не нравится - не покупай, как ты говоришь, за деньги.
Сегодня вся самая лучшая продукция производится на западе, начиная от любой техники и заканчивая любой интеллектуальной собственностью, и создается в первую очередь под английский язык. Это самый лучший язык с точки зрения доступности, он проще и действенней русского как минимум.
Все популярное сегодня создается на английском языке и для англоговорящей аудитории, даже какие нибудь японцы за оригинал берут английский . Не отставайте от мира, играйте в оригинале и получайте удовольствие от получения опыта
Интеллектуальный раб западла детектед. Возьми любой западный товар и посмотри наклейку, где произведена эта "самая лучшая техника". Уверен, у тебя будет культурный шок.