Страница Phantom Liberty появилась в Steam - дополнение для Cyberpunk 2077 получит текстовый перевод ©

CD Projekt RED готовится к большому релизу Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Это первое и последнее сюжетное расширение к приключенческой игре "Ночной город", и во время Xbox Games Showcase мы получили трейлер к долгожданной истории.

CD Projekt RED столкнулась с действительно серьезной проблемой. Польская студия не может считать выход Cyberpunk 2077 исключительно успешным, но разработчики трудились несколько месяцев, чтобы исправить игру и предложить игрокам ожидаемый опыт. Ночной город получил ряд улучшений, была выпущена версия для next-gen, и теперь игроки могут с нетерпением ждать выхода сюжетного дополнения.

«Призрачная свобода», новое дополнение для Cyberpunk 2077 в жанре шпионского триллера, выходит 26 сентября для ПК. Оформите предзаказ, чтобы после выхода дополнения получить игровой маслкар «Квадра Спорт Р-7 „Мститель“» .

На момент появления на странице игры была указана полная русская локализация, но авторы быстро подчистили эту информацию - игра получит только субтитры. Но переживать не стоит, любительские студии дубляжа сделают свой перевод после релиза дополнения в сентябре.