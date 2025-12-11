ЧАТ ИГРЫ
Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9.1 34 471 оценка

Сценарист CD Projekt RED рассказал, кто является главным злодеем в Cyberpunk 2077, и это не Арасака или Смэшер

Вчера исполнилось пять лет с момента релиза Cyberpunk 2077 от CD Projekt RED. К этой дате издание GamesRadar+ побеседовало с ключевыми авторами проекта: главным сценаристом Томашем Марчевкой и нарративным режиссером дополнения "Призрачная свобода" Игорем Саржинским, который также отвечал за видеовставки в базовой игре.

Разработчики вспомнили долгий путь, который прошёл проект с 2020 года, и рассказали о том, что оставалось в его основе неизменным. Создатели раскрыли, что с ранних этапов разработки знали: настоящим противником игрока будет не Арасака и не Адам Смешер, а сам Найт-Сити.

Мы довольно быстро, еще во время пре-продакшена Cyberpunk 2077 осознали, что Найт-Сити будет нашим главным антагонистом. Несмотря на то, что у нас есть Арасака, Адам Смашер и все остальные, на самом деле это Найт-Сити противостоит всем - даже крупным игрокам. Это крутая концепция - сделать город главным противником.

Этот подход объясняет, почему на протяжении всей игры персонажа Ви преследует чувство обреченности и борьбы с системой. Город затягивает, обещает славу и богатство, но одновременно методично ломает и уничтожает всех, кто пытается его покорить. Каждая корпорация, банда или влиятельный персонаж - всего лишь часть этой бездушной машины.

Значительная часть интервью была посвящена Джонни Сильверхенду - одному из самых неоднозначных персонажей последних лет. Марчевка признался, что наибольшее удовольствие ему приносит создание неидеальных персонажей - героев с изъянами, сомнениями, совершающих ошибки.

Мне нравятся их неизбежные промахи, я люблю наблюдать, к чему они приводят. Как вы могли заметить, поэтому мои истории редко заканчиваются счастливо. Но я считаю, что исследование темной стороны человеческой природы увлекательно, потому что оно позволяет нам узнать что-то о себе.

Именно несовершенства Сильверхенда, по мнению автора, позволили игрокам со временем увидеть в нем не просто врага, а трагического спутника - символ самой сути Найт-Сити, города одновременно прекрасного и прогнившего, полного надежд, но жестокого.

Иваныч из Тулы

Главный злодей - огромный мир, населённый пустыми болванчиками. Игру бы компактней сделать, чтоб жители были более уникальные.

DarkScorpius

мир на деле хорош на уровне дизайнерского решения. Но вот касательно наполнения - трудно не согласиться, он пустой. Даже "встречи-квесты" малочисленны и жестко залочены на определенные точки.

Избранный Иноса DarkScorpius

Ну согласен и нет одновременно. Для игры как игры это плохо, да, но для атмосферы это хорошо. Ну в реальном мегаполисе не может на каждом шагу что-то происходить, быть что-то интересное и т.д.

спящий бизнесмен

Вы там огренели мой любимый город врагом делать? Главный враг капитализм. Ну или то, во что он превратиться, когда монополии окончательно весь мир под себя подгребут.

YouTube_GamesTezi

Как раз в капитализме не возможна монополия о которой все коммунисты талдычат, да возможны, крупные и очень крупные организации, но в капиталистической системе, практически любой человек может из гаража выйти и создать конкурента любой крупной компании. А вот при коммунизме как раз возможна монополия и диктатура в принципе коммунизм, социализм и есть диктатура и монополия.

FatalleZ

хоспаде ну што за бред преукрашенный.

Не смогли придумать нормального антагониста, в итоге спустя 5 лет выдумывают какую то шнягу про города-злодеи.

DarkScorpius
Этот подход объясняет, почему на протяжении всей игры персонажа Ви преследует чувство обреченности и борьбы с системой

А где это можно увидеть? Даже "убивающий чип" жестко привязан к этапам сюжетки и можно месяцами бродить по городу забив на сюжетку без малейшего дискомфорта. Борьбы с системой вообще не видно - системе на "разыскиваемого" до патча 2.0 было начхать, позже появляются лишь рандомно машины с агентами - и то, только после похищения Ханако. Например солдатам Арасаки на набережной на Ви начхать ровно до входа в запретную зону, хотя по сюжету его ищут (видимо ищут так же, как борются с ленью - лежа)

altair_nur
Марчевка признался, что наибольшее удовольствие ему приносит создание неидеальных персонажей

Так вот почему получилась такая унылая игра с абсолютно пресными персонажами и сюжетом

Дима Константинов

это не старфилд...

Wokedead

Я в игру на релизе играл и самым главным злодеем были автомобили. Дерьмовое управление, машины появлялись и исчезали по ходу движения. Если вызывал свою тачку она появлялась рядом и часто внутри других машин, что приводило к безумию текстур.

ka27

Лысая Интердевочка из Интергалактик, вот кто враг !