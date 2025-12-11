Сценарист CD Projekt RED рассказал, кто является главным злодеем в Cyberpunk 2077, и это не Арасака или Смэшер

Вчера исполнилось пять лет с момента релиза Cyberpunk 2077 от CD Projekt RED. К этой дате издание GamesRadar+ побеседовало с ключевыми авторами проекта: главным сценаристом Томашем Марчевкой и нарративным режиссером дополнения "Призрачная свобода" Игорем Саржинским, который также отвечал за видеовставки в базовой игре.

Разработчики вспомнили долгий путь, который прошёл проект с 2020 года, и рассказали о том, что оставалось в его основе неизменным. Создатели раскрыли, что с ранних этапов разработки знали: настоящим противником игрока будет не Арасака и не Адам Смешер, а сам Найт-Сити.

Мы довольно быстро, еще во время пре-продакшена Cyberpunk 2077 осознали, что Найт-Сити будет нашим главным антагонистом. Несмотря на то, что у нас есть Арасака, Адам Смашер и все остальные, на самом деле это Найт-Сити противостоит всем - даже крупным игрокам. Это крутая концепция - сделать город главным противником.

Этот подход объясняет, почему на протяжении всей игры персонажа Ви преследует чувство обреченности и борьбы с системой. Город затягивает, обещает славу и богатство, но одновременно методично ломает и уничтожает всех, кто пытается его покорить. Каждая корпорация, банда или влиятельный персонаж - всего лишь часть этой бездушной машины.

Значительная часть интервью была посвящена Джонни Сильверхенду - одному из самых неоднозначных персонажей последних лет. Марчевка признался, что наибольшее удовольствие ему приносит создание неидеальных персонажей - героев с изъянами, сомнениями, совершающих ошибки.

Мне нравятся их неизбежные промахи, я люблю наблюдать, к чему они приводят. Как вы могли заметить, поэтому мои истории редко заканчиваются счастливо. Но я считаю, что исследование темной стороны человеческой природы увлекательно, потому что оно позволяет нам узнать что-то о себе.

Именно несовершенства Сильверхенда, по мнению автора, позволили игрокам со временем увидеть в нем не просто врага, а трагического спутника - символ самой сути Найт-Сити, города одновременно прекрасного и прогнившего, полного надежд, но жестокого.