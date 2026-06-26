Сценарист Cyberpunk: Edgerunners рассказал, что у первого сезона была более жестокая альтернативная концовка

Сценарист Cyberpunk: Edgerunners раскрыл альтернативную концовку для Дэвида Мартинеса, которая могла бы стать еще более трагичной. В то время как фанаты готовятся к выходу второго сезона, создатели первого сезона поделились мрачными деталями о судьбе главного героя. Дальше спойлеры!

По словам сценариста Бартоша Штыбора, в финальной версии сериала Дэвид умирает, но это был далеко не самый жестокий вариант развития событий. Одна из альтернативных концовок предполагала, что корпорация "Арасака" захватывает Дэвида живым, превращая его в бездушную машину для убийств.

Было одно окончание, в котором Дэвид не умирает полностью. Арасака его захватывает, и он заканчивает как робот, сражаясь в Африке или Южной Америке в корпоративных войнах.

В этом варианте Дэвид был бы лишен не только жизни, но и собственной воли, став оружием в руках безжалостной корпорации. Учитывая, что финал сериала и без того считается трагическим, такое развитие событий выглядит как истинный кошмар для поклонников.

Несмотря на мрачные откровения о первом сезоне, фанатам есть чего ждать: студия Trigger готовит к выходу второй сезон "Cyberpunk: Edgerunners" . Пока точная дата премьеры не объявлена, но первый тизер можно будет увидеть уже 29 июня .

Одной из ключевых фигур нового сезона станет персонаж по имени Уик Кингсли. Согласно описанию, это ветеран-эджраннер, который когда-то был на вершине игры, но теперь живет в тени своей былой славы. Новый сезон расскажет самостоятельную 10-серийную историю в мире "Cyberpunk 2077" с новым составом персонажей .