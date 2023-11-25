Сценарист The Witcher 3 и Cyberpunk 2077 упомянул о том, что игроки все еще не нашли его любимых пасхалок

Некоторые из лучших "пасхалок" в The Witcher 3 и/или Cyberpunk 2077, по словам руководителя отдела повествования CDPR Марчина Блаха (Marcin Blacha), еще не найдены.

Блаха рассказал о подходе CDPR к пасхалкам в недавнем подкасте с участием своих коллег-разработчиков. Он был нарративным директором Cyberpunk 2077 и ведущим сценаристом The Witcher 3, а также работал в CDPR в том или ином качестве со времен оригинального Witcher.

Геймдиректор Себастьян Калемба, работающий в настоящее время над The Witcher 4 Polaris, спросил Блаха о том, как появляются "пасхалки" в процессе разработки (примерно на 41-й минуте), и он объяснил, что "если мы говорим о "пасхалках" и всех этих маленьких, забавных штучках в игре, то дело в том, что их невозможно спланировать. Так не бывает, что есть четкий список пасхалок, и мы их добавляем".

Допустим, вы делаете игру, и это уже четвертый год. Вы очень устали, и тут вам в голову приходит идея, и вы не можете остановиться, чтобы ее не сделать. Вот так и появляются пасхалки в наших играх. Иногда эта идея настолько хороша, что к тебе присоединяются другие люди, и получается нечто впечатляющее. Честно говоря, мои любимые из этих маленьких забавных штучек, этих пасхальных яиц, до сих пор являются секретом. Насколько я знаю, игроки их еще не нашли. Их очень, очень трудно обнаружить, поэтому я не буду о них говорить.

Что еще более забавно, Блаха не уточняет, о какой именно франшизе идет речь. Учитывая его историю сотрудничества с CDPR, эти упущенные пасхалки могут скрываться в Cyberpunk 2077 или любой из игр серии The Witcher, насколько нам известно. Вероятно, что речь идет либо о The Witcher 3, либо о Cyberpunk 2077, но и это лишь предположение.

Сорежиссер Томаш Марчевка (Tomasz Marchewka) высказал свое мнение о том, что его, как игрока, могут беспокоить пасхалки, и хотя он согласен с тем, что для них есть свое время и место, он считает, что они могут выйти из-под контроля и нарушить погружение в игру. Это побудило Блаха объяснить свои мотивы. Он считает, что "для разработчиков это способ напрямую установить контакт с игроком, причем не через игру, не через сюжет, как в нашем случае, а через что-то более личное".

Допустим, мне нравится сериал "Доктор Кто", и я делаю в игре отсылку к "Доктору Кто". Это что-то от моего сердца для игроков. Кому-то из них это не понравится, это очевидно, но кому-то понравится, и это похоже на личную связь