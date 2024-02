Студия CD Projekt Red набирает новых сотрудников

CD Projekt Red готовится к выпуску продолжения Cyberpunk 2077 под кодовым названием Project Orion и начинает привлекать разработчиков с впечатляющими резюме.

В своем пресс-релизе студия объявила о новых шагах, отметив важный этап на пути к развитию своей антиутопической ролевой игры и DLC "Phantom Liberty". Среди следующих шагов - привлечение нескольких "высокопоставленных кадров" в свою команду, включая разработчиков с опытом работы над такими франшизами, как Hitman, Diablo, Mortal Kombat, Dishonored и другими.

Первым в списке новых сотрудников становится Дэн Хернберг, присоединяющийся к "Проекту Орион" в качестве исполнительного продюсера. Он имеет опыт работы руководителем производства в Amazon Games и ведущим менеджером по продуктам в Blizzard Entertainment. Райан Барнард, который будет занимать должность директора по дизайну, наиболее известен своей работой в качестве директора игры в Ubisoft Massive и директора по игровому процессу в IO Interactive.

Технический директором проекта станет Алан Виллани, который ранее работал над техническим руководством в играх Mortal Kombat. Анна Мегилл, бывший разработчик игр Control, Dishonored: Death of The Outsider и Avatar: Frontiers of Pandora, присоединится к Project Orion в качестве ведущего сценариста. Александр Фрид также примет участие в написании сценария, имея опыт работы с такими студиями, как DICE, Obsidian Entertainment и Wizards of the Coast.