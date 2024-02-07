Студия CD Projekt Red набирает новых сотрудников

CD Projekt Red готовится к выпуску продолжения Cyberpunk 2077 под кодовым названием Project Orion и начинает привлекать разработчиков с впечатляющими резюме.
В своем пресс-релизе студия объявила о новых шагах, отметив важный этап на пути к развитию своей антиутопической ролевой игры и DLC "Phantom Liberty". Среди следующих шагов - привлечение нескольких "высокопоставленных кадров" в свою команду, включая разработчиков с опытом работы над такими франшизами, как Hitman, Diablo, Mortal Kombat, Dishonored и другими.
Первым в списке новых сотрудников становится Дэн Хернберг, присоединяющийся к "Проекту Орион" в качестве исполнительного продюсера. Он имеет опыт работы руководителем производства в Amazon Games и ведущим менеджером по продуктам в Blizzard Entertainment. Райан Барнард, который будет занимать должность директора по дизайну, наиболее известен своей работой в качестве директора игры в Ubisoft Massive и директора по игровому процессу в IO Interactive.
Технический директором проекта станет Алан Виллани, который ранее работал над техническим руководством в играх Mortal Kombat. Анна Мегилл, бывший разработчик игр Control, Dishonored: Death of The Outsider и Avatar: Frontiers of Pandora, присоединится к Project Orion в качестве ведущего сценариста. Александр Фрид также примет участие в написании сценария, имея опыт работы с такими студиями, как DICE, Obsidian Entertainment и Wizards of the Coast.
Лучше Ведьмака доделайте сначала))
Так паралельно идут над проэктами, надеемся на лучшее! )
Я всё ещё не жду ничего хорошего от такого "надувания". Это не активижен, у которой есть деньги на штамповку кучи ААА, не потянут. И они это знают.
Зато это студия подарившая 2 шедевра в мире игровой индустрии, и даже после всех их провалов надежды на годноту всегда есть
Согласен.Студия,которая очень высоко прыгнула за счёт всего двух крупных проектов.А некоторые студии,так и не научились делать свои игры,несмотря на казалось бы внушительный игровой опыт)
АХАХАХ в голос. Ты вообще в курсе что такое AAA проект? То что лепит активижен каждый год это пятикратно переваренный кал, но если этот кал назвать брутально Call of Duty то он разлетается на ура. Любая студия может делать такие игры каждый год, но их просто покупать не будут ведь это не Call of Duty а просто Call.