Студия GamesVoice объявила сбор средств на создание русской озвучки Cyberpunk 2077: Phantom Liberty - 3 млн рублей

Студия GamesVoice объявила о запуске сбора средств на создание русской озвучки для дополнения Phantom Liberty к Cyberpunk 2077. На реализацию проекта команде требуется собрать 3 002 077 рублей.
По словам представителей студии, работа над дубляжом уже находится в числе главных приоритетов. GamesVoice также подтвердила участие ключевых актёров, озвучивавших персонажей оригинальной игры. Помимо этого, команда планирует регулярно делиться тематическими материалами и новостями о ходе производства в социальных сетях.
Авторы отдельно подчеркнули, что их деятельность не нарушает правила фанатского творчества, о чём ранее публично заявляли и представители CD Projekt RED. Тем не менее студия предупредила: если по независящим причинам проект придётся закрыть, собранные средства будут направлены на озвучку Grand Theft Auto: San Andreas.
Напомним, что дополнение Phantom Liberty вышло в 2023 году и стало единственным крупным расширением для Cyberpunk 2077, получив высокие оценки как от критиков, так и от игроков.
А что это CD Projekt RED больше не пугает GamesVoice судами и Штрафными Санкциями за Русскую Озвучку Phantom Liberty? как мы помним GamesVoice говорили что они "не будет делать Русскую Озвучку" по причине того что CD Projekt RED против этого и будет Жаловаться в различные Суды, что в свою очередь ни одна Западная контора Озвучки не будет работать с GamesVoice или эта Лживый Сбор на то чтобы все бабки перенаправить на Локализацию Grand Theft Auto: San Andreas?
