ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9.1 35 237 оценок

Студия GamesVoice объявила сбор средств на создание русской озвучки Cyberpunk 2077: Phantom Liberty - 3 млн рублей

monk70 monk70

Студия GamesVoice объявила о запуске сбора средств на создание русской озвучки для дополнения Phantom Liberty к Cyberpunk 2077. На реализацию проекта команде требуется собрать 3 002 077 рублей.

По словам представителей студии, работа над дубляжом уже находится в числе главных приоритетов. GamesVoice также подтвердила участие ключевых актёров, озвучивавших персонажей оригинальной игры. Помимо этого, команда планирует регулярно делиться тематическими материалами и новостями о ходе производства в социальных сетях.

Авторы отдельно подчеркнули, что их деятельность не нарушает правила фанатского творчества, о чём ранее публично заявляли и представители CD Projekt RED. Тем не менее студия предупредила: если по независящим причинам проект придётся закрыть, собранные средства будут направлены на озвучку Grand Theft Auto: San Andreas.

Напомним, что дополнение Phantom Liberty вышло в 2023 году и стало единственным крупным расширением для Cyberpunk 2077, получив высокие оценки как от критиков, так и от игроков.

ПК Трейлеры
19
19
Комментарии:  19
Ваш комментарий
hamshut

Лучше бы взялись за нового Бонда, это куда актуальнее)

5
UnwaveringGlenn

А что это CD Projekt RED больше не пугает GamesVoice судами и Штрафными Санкциями за Русскую Озвучку Phantom Liberty? как мы помним GamesVoice говорили что они "не будет делать Русскую Озвучку" по причине того что CD Projekt RED против этого и будет Жаловаться в различные Суды, что в свою очередь ни одна Западная контора Озвучки не будет работать с GamesVoice или эта Лживый Сбор на то чтобы все бабки перенаправить на Локализацию Grand Theft Auto: San Andreas?

3
BADR007

И этой озвучки достаточно! им надо было сбор делать когда реально народ просил!

3
GahlFrostbite

Ты мне тут,там не пизиди,нет сбора средств это не это..Они уже, и мы там, так вод

3
Кемпритдж

Если и переведут, то мимо консолей?

2
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ