Студия GamesVoice объявила сбор средств на создание русской озвучки Cyberpunk 2077: Phantom Liberty - 3 млн рублей

Студия GamesVoice объявила о запуске сбора средств на создание русской озвучки для дополнения Phantom Liberty к Cyberpunk 2077. На реализацию проекта команде требуется собрать 3 002 077 рублей.

По словам представителей студии, работа над дубляжом уже находится в числе главных приоритетов. GamesVoice также подтвердила участие ключевых актёров, озвучивавших персонажей оригинальной игры. Помимо этого, команда планирует регулярно делиться тематическими материалами и новостями о ходе производства в социальных сетях.

Авторы отдельно подчеркнули, что их деятельность не нарушает правила фанатского творчества, о чём ранее публично заявляли и представители CD Projekt RED. Тем не менее студия предупредила: если по независящим причинам проект придётся закрыть, собранные средства будут направлены на озвучку Grand Theft Auto: San Andreas.

Напомним, что дополнение Phantom Liberty вышло в 2023 году и стало единственным крупным расширением для Cyberpunk 2077, получив высокие оценки как от критиков, так и от игроков.