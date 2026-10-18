Студия Trigger использовала виртуальную камеру в Cyberpunk 2077 для поиска локаций второго сезона Edgerunners

Команда аниматоров Studio Trigger, работающая над вторым сезоном Cyberpunk: Edgerunners, использовала «виртуальную камеру» в Найт-Сити из Cyberpunk 2077, чтобы найти подходящие места для сюжета. Об этом в интервью GamesRadar+ рассказал шоураннер и создатель сериала Бартош Штыбор. По его словам, режиссёр Кай Икараши буквально перемещался по городу в игре, подыскивая локации для сцен.

«В этом и прелесть студии Trigger. Они большие поклонники игры. Они знают город гораздо лучше меня», — отметил Штыбор.

Шоураннер признался, что никогда не указывает конкретные названия мест в сценарии, потому что уверен: студия сама найдёт идеальные варианты. Режиссёр Кай Икараши, по его словам, вёл себя как Роман — новичок с камерой из второго сезона. Используя виртуальную камеру, он перемещался по Найт-Сити в игре, выискивая подходящие места для сюжета.

«Забавно, что я не указываю места в сценарии, потому что мы знаем, что студия Trigger найдёт что-нибудь идеальное».

В первом сезоне на Netflix были воссозданы такие заведения, как Afterlife, Tom's Diner и Megabuilding H4. Второй сезон обещает пойти ещё дальше: зрители, вероятно, смогут точно указывать на углы улиц и фасады магазинов в антиутопическом Найт-Сити.

Второй сезон Cyberpunk: Edgerunners выйдет на Netflix 20 октября.