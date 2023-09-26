"Суют свой нос куда попало": Геймерам не нравится, что полиция в Cyberpunk 2077 стала излишне властной ©

С выходом обновления 2.0 для Cyberpunk 2077 в игре появился более умный искусственный интеллект врагов, значительно разнообразна и продуманна система полиции, за счет чего усилилось охрана правопорядка. В то же время многие игроки принялись сетовать что в новой версии полиция оказалась уж больно назойливой, ей постоянно нужно куда-то влезть.

На форуме Reddit игроки просто накинулись на новую полицию: дескать, полицейские мешают им выполнять задания и мешают нормально наслаждаться игрой.

По словам одного из комментаторов, он оказался участником перестрелки между бандами, причем полиция не атаковала членов банды, а лишь целилась в него. Другие утверждают, что во время ближнего боя даже простое прицеливание в противника рядом с полицией без атаки вызывает проблемы. Потому что когда игроки не участвуют в убийстве NPC, у них нет очков опыта.

Однако значительная часть игроков считает, что появление обновленной версии полиции позволило также значительно усложнить игру и сделать ее намного более напряженной и увлекательной.

Из других новостей о Cyberpunk 2077. Сегодня состоялся релиз Phantom Liberty - первого и единственного расширения для Cyberpunk. Кроме того, CDPR выпустила небольшой апдейт к самой игре. Апдейт предназначен для версий GOG и Epic и устраняет проблему, связанную с аварийным завершения игры.