"Суют свой нос куда попало": Геймерам не нравится, что полиция в Cyberpunk 2077 стала излишне властной

С выходом обновления 2.0 для Cyberpunk 2077 в игре появился более умный искусственный интеллект врагов, значительно разнообразна и продуманна система полиции, за счет чего усилилось охрана правопорядка. В то же время многие игроки принялись сетовать что в новой версии полиция оказалась уж больно назойливой, ей постоянно нужно куда-то влезть.
На форуме Reddit игроки просто накинулись на новую полицию: дескать, полицейские мешают им выполнять задания и мешают нормально наслаждаться игрой.
По словам одного из комментаторов, он оказался участником перестрелки между бандами, причем полиция не атаковала членов банды, а лишь целилась в него. Другие утверждают, что во время ближнего боя даже простое прицеливание в противника рядом с полицией без атаки вызывает проблемы. Потому что когда игроки не участвуют в убийстве NPC, у них нет очков опыта.
Однако значительная часть игроков считает, что появление обновленной версии полиции позволило также значительно усложнить игру и сделать ее намного более напряженной и увлекательной.
Из других новостей о Cyberpunk 2077. Сегодня состоялся релиз Phantom Liberty - первого и единственного расширения для Cyberpunk. Кроме того, CDPR выпустила небольшой апдейт к самой игре. Апдейт предназначен для версий GOG и Epic и устраняет проблему, связанную с аварийным завершения игры.
Полиция слишком тупая: не довольны
Полиция слишком умная: не довольны
это все посты тупых школьников
в кп2077 по сюжету вообще былаодна или 2 миссии с полицией
я только помню одну. Миссия Кэрри, когда нужно было испортить оборудование девушек.
всё
больше в игре копов нет.
с копами заходят постреляться тупые школьники, которые в гта заходят с той же целью
Судя по тексту новости, она не умная. Она такая же тупая, но теперь агрится на все подряд.
Это как с погодой:
Холодно - стонут!
Жарко - ноют!
Вообще-то нет. Копов сагрить в игре достаточно просто. Наехал нечаянно на пешехода (а ты не мог на них хоть раз не наехать, физика авто там просто отстой) и все, коп уже здесь, телепортнулся на дорогу.
Действительно, беспредел какой то, в реальной жизни прицеливание в человека рядом с полицией никаких проблем не вызывает.
Главное за черного не играть
Капитализм, счастье, обнулись. Всё правильно работает, в духе киберпанка.
Каждый бандюга видит в полицейском для себя большую опасность и старается обходить стороной а когда обходит думает хоть бы пронесло...Это нормально иначе и быть не может.Хотели реальных полицейских вот получите и не нойте бандюги потому что Ви это бандюга.
Ну так все реалистично, банды платят взятки копам, поэтому копы им помогают воевать против ГГ)
Мочить надо и тех и других, во имя правосудия!
А потом бегать от копов, потому что они бесконечно спавнятся, во имя правосудия 😝
Но ведь работает старый трюк - переждать в своей квартире
Если он находится рядом,
А кто-то думал что польские бездари смогут баланс найти? Пффф