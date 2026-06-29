Свежие детали Cyberpunk: Edgerunners 2 вернули в оригинальную игру десятки тысяч пользователей Steam

Похоже, новые детали о втором сезоне аниме-сериала «Киберпанк: Бегущие по краю» (Cyberpunk: Edgerunners 2) вызвали мощную волну интереса к оригинальной игре от CD Projekt RED.

В прошлые выходные пиковый онлайн Cyberpunk 2077 в Steam достиг внушительной отметки в 87 515 одновременных игроков. Для одиночной игры, релиз которой состоялся в декабре 2020 года, подобный всплеск активности является аномально высоким и подтверждает огромный интерес аудитории к франшизе.

На сегодняшний день Cyberpunk 2077 доступна на ПК, Xbox Series X|S, PlayStation 5 (включая техническую оптимизацию под PS5 Pro), а также на портативной консоли Nintendo Switch 2. Издатель рассчитывает, что стабильный интерес к медиафраншизе позволит удерживать высокие продажи игры вплоть до релиза полноценного сиквела.

Стриминговый сервис Netflix официально подтвердил, что премьера Cyberpunk: Edgerunners 2 состоится осенью 2026 года. Продолжение от студии TRIGGER получит самостоятельный сюжет из 10 эпизодов и новый состав персонажей.