Свежий концепт-арт Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ©

До выхода дополнения для Cyberpunk 2077 остается еще пара месяцев, но CD Projekt Red заботится о том, чтобы игроки случайно не забыли о нем. В недавнем сообщении в твиттере появился концепт-арт одной из локаций Phantom Liberty.



Ниже представлен Догтаун, отгороженный от остального города стеной. Арт не раскрывает слишком многого, но, тем не менее, эффективно разжигает аппетит. Как бы то ни было, с момента презентации игры во время Xbox Games Showcase 2023 CD Projekt не жалела информации о расширении, предоставив помимо геймплея список улучшений.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty дебютирует 26 сентября. Дополнение будет доступно на ПК и консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S.