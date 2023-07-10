Свежий концепт-арт Догтауна из Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ©

CD Projekt RED продолжает подогревать интерес к грядущему DLC Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, представляя новое изображение Догтауна и его подробное описание.



Опубликованный CDPR обзор Догтауна описывает его как район беззакония, уголок Найт-Сити, недоступный для обычных жителей и правоохранительных органов, поэтому его нет на карте в основной кампании.

За стеной



Догтаун. Город внутри Найт-Сити. Бывший район Пасифики, а ныне крепость, которой правит наш любимый полковник-отступник Курт Хансен. Он проигнорировал приказ о выходе после Войны за объединение, наплевал на Арвинское соглашение, вырезал себе участок земли и открыл Черный рынок. Но власть имущие и глазом не моргнули - слишком велика прибыль от торговли оружием и сделок с жирными кошками. Королевство Курта процветает за стеной, и никакие законы его не сдерживают, а большинство жителей балансирует на грани нищеты. Но ведь они свободны от власти корпораций, не так ли?