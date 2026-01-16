Сюжетная линия Ривера в Cyberpunk 2077 должна была быть намного мрачнее, но квест-директор отказался

Квест-директор Cyberpunk 2077 Патрик К. Миллс в соцсети Bluesky поделился деталями ранних версий сюжетной линии полицейского Ривера Уорда - одной из самых тяжелых и эмоциональных историй в игре. Сюжетная линия Ривера, особенно квест "Охотник на охотника", и без того считается одной из самых шоковых в игре. В ней Ви ищет пропавшего племянника Ривера, Рэнди, и выясняет, что тот стал жертвой изощренного убийцы, который похищает подростков и подключает их к аппарату, накачивающему их наркотиками. В опубликованных сообщениях Миллс рассказал, что ему пришлось "отбиваться" от указаний сделать квест намного мрачнее.

Верите или нет, но мне пришлось возражать против указаний сделать квест еще мрачнее. Моя версия - просто веселенькая комедия по сравнению с тем, что от меня хотели. Поиск нужной тональности для 2077 был по-настоящему коллективной работой.

Кроме того, разработчик упомянул об альтернативной версии финального квеста "Мальчик с пистолетом", в котором Ви ужинает с семьей Ривера. По первоначальному замыслу Миллса, племянники Ривера должны были найти мертвую собаку, и игроку пришлось бы объяснять детям концепцию смерти - мрачная тема, особенно на фоне недавнего похищения их брата.