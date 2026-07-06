Талия Янг из Cyberpunk: Edgerunners 2 появилась в Cyberpunk 2077 ещё до премьеры аниме благодаря новому моду

До выхода второго сезона Cyberpunk: Edgerunners остаётся ещё некоторое время, однако поклонники уже получили возможность сыграть за одну из его новых героинь. На сайте Nexus Mods появился мод, добавляющий в Cyberpunk 2077 внешность Талии Янг — нового персонажа предстоящего аниме.

Модификация заменяет внешний вид персонажа в редакторе создания героя и позволяет выбрать внешность Талии Янг при создании собственного V. Автор воссоздал её образ по материалам, показанным в дебютном трейлере Edgerunners 2, несмотря на то, что сам сериал ещё не вышел.

На Reddit и других площадках пользователи уже успели оценить работу моддера. Многие отметили, что модель выглядит настолько органично, будто изначально создавалась для Cyberpunk 2077, а скорость появления модификации удивила даже опытных игроков — она вышла буквально через несколько дней после презентации нового персонажа.

Скачать мод можно с нашего сайта.