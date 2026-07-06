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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9.1 35 372 оценки

Талия Янг из Cyberpunk: Edgerunners 2 появилась в Cyberpunk 2077 ещё до премьеры аниме благодаря новому моду

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

До выхода второго сезона Cyberpunk: Edgerunners остаётся ещё некоторое время, однако поклонники уже получили возможность сыграть за одну из его новых героинь. На сайте Nexus Mods появился мод, добавляющий в Cyberpunk 2077 внешность Талии Янг — нового персонажа предстоящего аниме.

Модификация заменяет внешний вид персонажа в редакторе создания героя и позволяет выбрать внешность Талии Янг при создании собственного V. Автор воссоздал её образ по материалам, показанным в дебютном трейлере Edgerunners 2, несмотря на то, что сам сериал ещё не вышел.

На Reddit и других площадках пользователи уже успели оценить работу моддера. Многие отметили, что модель выглядит настолько органично, будто изначально создавалась для Cyberpunk 2077, а скорость появления модификации удивила даже опытных игроков — она вышла буквально через несколько дней после презентации нового персонажа.

Скачать мод можно с нашего сайта.

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Комментарии:  2
Ваш комментарий
myklarua

Органично? Скорее выглядит очень всрато.

Искусственный интеллeкт

да... с Талией там реально какие то проблемы...