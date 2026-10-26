Третий сезон "Киберпанка: Бегущих по краю" не гарантирован - авторы ждут идеальную историю

Создатель аниме «Киберпанк: Бегущие по краю» Бартош Штыбор рассказал, при каких условиях сериал может получить третий сезон. По его словам, в мире Cyberpunk ещё достаточно историй, которые можно перенести на экран, однако одного желания продолжить проект недостаточно.

В интервью ComicBook Штыбор объяснил, что CD Projekt RED стремится к высокому качеству и не готова выпускать продолжение только ради самого факта возвращения сериала. Для нового сезона необходимы не только подходящий сюжет, но и режиссёр, художник или студия, способные воплотить его в жизнь с собственным узнаваемым стилем.

По словам автора, если команде удастся найти идеальную историю и подходящих специалистов, продолжение вполне возможно. В противном случае «Киберпанк: Бегущие по краю» может ограничиться двумя сезонами. Таким образом, наличие материала для новых эпизодов ещё не означает, что производство третьего сезона начнётся в ближайшее время.

Тем временем поклонники продолжают надеяться на возвращение аниме. Официальный аккаунт Edgerunners опубликовал опрос в рамках фанатской акции All About You, предложив пользователям выбрать тему «Следующая легенда Edgerunners». В публикации также говорилось, что истории Найт-Сити ещё далеко не закончены.

Однако этот пост не является подтверждением разработки третьего сезона. Пока будущее сериала остаётся неопределённым, а решение, судя по словам Штыбора, будет зависеть прежде всего от того, найдётся ли достойная история для продолжения.