Тропический постапокалипсис в новом концепте дополнения Cyberpunk 2077 Phantom Liberty ©

Вольный город Найт-Сити в мрачном мире недалекого будущего Cyberpunk 2077 - это город внушительных размеров, который выделяется самыми разными районами, а также их разносторонними жителями. Еще на момент релиза игры Найт-Сити удивлял своими размерами и возможностями для исследования, но с выходом сюжетного дополнения город станет еще больше. Cyberpunk 2077 Phantom Liberty позволит исследовать ранее закрытую боевую зону — Пёсий город. Эта область также имеет свое деление на отдельные районы, где, например, можно обнаружить кусочек тропического постапокалипсиса из прошлого. Первый взгляд на эту местность можно увидеть на новом концепте DLC.

Разработчики из CD Projekt RED продолжают делиться удивительными концепт-артами из грядущего дополнения. На этот раз нам показали то, что осталось от курортной зоны. Последствия войны и времени создали при этом необычный пейзаж и естественное укрытие для банды Курта Хансена.

В наши дни люди называют его Пёсий город, но когда-то он должен был стать роскошным курортом, полным роскошных спа-салонов, роскошных казино и роскошных отелей. Затем последовала Объединенная война NUSA. Это в свое очередь напугало мальчишек с большими деньгами. Они все рванули свои подальше с этогому места, оставив мечту пылиться.

Напомним, ранее авторы представили мрачную сторону Пёсьего города.

Исследовать новые районы в дополнении Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 можно будет этой осенью. Выход расширения запланирован на 26 сентября для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X.