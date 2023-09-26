Твик Cyberpunk 2077 позволяет использовать реконструкцию лучей (DLSS 3.5) с обычной трассировкой лучей ©

В Cyberpunk 2077 2.0 и расширении Phantom Liberty для ПК появилась технология NVIDIA DLSS 3.5, которая состоит из Ray Reconstruction, новой функции, доступной всем владельцам графических процессоров GeForce RTX и предназначенной для повышения точности трассировки лучей при масштабировании с более низкого разрешения рендеринга.

Однако по умолчанию Cyberpunk 2077 позволяет пользователям включать реконструкцию лучей только после включения трассировки пути. Хотя это, безусловно, лучший способ познакомиться с Найт-Сити, он также непомерно обременителен практически для всех видеокарт, которые не поддерживают генерацию кадров.

К счастью, есть настройка, которая обходит ограничения игры по умолчанию, позволяя использовать Ray Reconstruction с «обычной» трассировкой лучей. Твик был первоначально обнаружен пользователем Twitter @RayneYoruka. Вот как его применить:

Запустите Cyberpunk 2077 и включите трассировку лучей (не трассировку пути) и суперразрешение DLSS.

Выйдите из игры. Перейдите в папку Users/Appdata/Local/CD Projekt Red/Cyberpunk 2077 и откройте файл UserSettings.json.

Найдите строку DLSS_D и установите значение и значение default_value с «false» на «true».

Сохраните файл конфигурации и установите его «только для чтения».

Запустите игру и поиграйте с трассировкой лучей и реконструкцией лучей DLSS.

Если файл каким-либо образом поврежден, включите, а затем отключите трассировку пути, как описано здесь

В то время как Ray Reconstruction на самом деле немного повышает производительность в Cyberpunk 2077 при использовании с трассировкой пути, использование этой настройки для запуска с обычной трассировкой лучей приводит к снижению производительности, как показано в видео выше. Однако качество существенно улучшилось.