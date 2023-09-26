Твик Cyberpunk 2077 позволяет использовать реконструкцию лучей (DLSS 3.5) с обычной трассировкой лучей

В Cyberpunk 2077 2.0 и расширении Phantom Liberty для ПК появилась технология NVIDIA DLSS 3.5, которая состоит из Ray Reconstruction, новой функции, доступной всем владельцам графических процессоров GeForce RTX и предназначенной для повышения точности трассировки лучей при масштабировании с более низкого разрешения рендеринга.
Однако по умолчанию Cyberpunk 2077 позволяет пользователям включать реконструкцию лучей только после включения трассировки пути. Хотя это, безусловно, лучший способ познакомиться с Найт-Сити, он также непомерно обременителен практически для всех видеокарт, которые не поддерживают генерацию кадров.
К счастью, есть настройка, которая обходит ограничения игры по умолчанию, позволяя использовать Ray Reconstruction с «обычной» трассировкой лучей. Твик был первоначально обнаружен пользователем Twitter @RayneYoruka. Вот как его применить:
- Запустите Cyberpunk 2077 и включите трассировку лучей (не трассировку пути) и суперразрешение DLSS.
- Выйдите из игры. Перейдите в папку Users/Appdata/Local/CD Projekt Red/Cyberpunk 2077 и откройте файл UserSettings.json.
- Найдите строку DLSS_D и установите значение и значение default_value с «false» на «true».
- Сохраните файл конфигурации и установите его «только для чтения».
- Запустите игру и поиграйте с трассировкой лучей и реконструкцией лучей DLSS.
Если файл каким-либо образом поврежден, включите, а затем отключите трассировку пути, как описано здесь
В то время как Ray Reconstruction на самом деле немного повышает производительность в Cyberpunk 2077 при использовании с трассировкой пути, использование этой настройки для запуска с обычной трассировкой лучей приводит к снижению производительности, как показано в видео выше. Однако качество существенно улучшилось.
После обновы включил DLSS фпс скаканул аж до 453, потом понизился и сейчас стабильно 100-110 фпс
Вообще какой то цирк с этими лучами, ну стоит у меня 2070 super, а толку, с лучами 15-20 фпс с учетом dlss. Хуанг мудила.
Что ты ждёшь от карты , которой уже 5 лет почти? Сейчас их выпускаю как картошку , каждый год , а оптимизировать они не хотят игры , вон и приходится менять карты раз в 2-3 года
В чём цирк?на 2070 только запускали технологию ещё обкатывают. Через 5 лет ты вообще забудешь что такое разрешение и мыло будешь нажимать одну кнопочку и ИИ будет всё делать как надо.Да уже кстати всё нормально
Теперь Мэддисон говорит что киберпанк скучный 15часовой фильмец и жалеет о потраченных деньгах на "призрачную свободу". Мастер переобуваний твиттера.
может только у меня но дальше вступительного ролика не идет вылетает
Как бы изначально Nvidia и говорила, что реконструкция создана для трассировки пути, это из той же оперы, где мододелы пытались генерацию кадров запустить на 2000/3000, в результате всё таки убедились, что без физического чипа это невозможно нормально сделать на младших
Это был фейк.
Чёт я не понял, через Твик можно включить RR+RT - производительность выше будет чем ,если включать RR+ТП и потом RT? Возможно я туповат, но не пойму? Зачем минусы ставить, ответить нельзя или что?
DLSS 3.5 более затратная по аппаратной части фича, но дающая более элитную картинку по сравнению с DLSS 2.5, по умолчанию 3.5 работает только с Трассировкой пути, который работает на 0.1% видюх. Здесь же костыль, как это дело запустить с обычными лучами, не с убер-ультра-некстген-вашежелезохлам-лучами.
Что мне нравится почистили хорошо игру лишнего лута не нашёл не где раньше с старым прохождением много что багов было час начал с начала и багов и лута грязи нет начал с старым так у тачек нет ракет и достижения не работали плюс баги лута лишнего много было !
так уж реально с начала играть помогает сильно фпс стабильный !
То то мне показалось, что до обновления драйверов у меня она была доступна и на обычной трассировке. Значит тупо отключили гады.
Не включили, так как не тестили достаточно с обычными лучами. Но обещали включить позже.
И судя по видео, есть падение фпс.
можно ссылку на то где они обещали?
Падение фпс достаточное. Обычный длсс пока явно лучше. У меня 65+фпс , а с реконструкцией лучей 50.
Я недавно заходил в настройки киберпанка и там столько настроек. DLSS, DLAA и т.д. Чёрт ногу сломит!
вот какие же все таки шакалы, обманывают своих же потребителей
Ничем не обманули. Всё обещали включить позже, когда достаточно протестируют и внесут ещё изменений.