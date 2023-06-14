У CD Projekt все еще есть проблемы? Джейсон Шрайер вновь провел расследование работы компании ©

Джейсон Шрайер, журналист, работающий на Bloomberg, в очередной раз "пристально взглянул" на деятельность CD Projekt, воспользовавшись случаем, связанным с предстоящим выходом дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077.

В сегодняшней статье Шрайер рассказал о деяниях разработчика в контексте бренда Cyberpunk, начиная с неоднозначного релиза игры в 2020 году, а также раскрыл свежую информацию о культуре работы в польской студии.

Журналист - что не стало особым сюрпризом - подтвердил, что неудачный релиз Cyberpunk 2077, помимо этого оплаченного разрушительным трудом сотрудников CDP, изменил видение компании относительно будущего игры и работы над ней.

Вместо двух расширений, запланированных на 2020 год, разработчик в итоге сделал выбор в пользу одного крупного расширения и массы обновлений, исправляющих плачевное техническое состояние игры.

После разочаровывающего запуска и ухода ведущих разработчиков дела у CD Projekt шли не лучшим образом; компания теряла на фондовом рынке, а работа студии была "печально известна", учитывая тот кризис, который должен был возникнуть при разработке CP2077.

В 2021 году Габриель Аматанжело, который пришел в CD Projekt годом ранее, стал новым геймдиректором и руководил работой над хорошо принятым патчем 1.5.

Успех обновления принес Аматанджело полное доверие руководства CD Projekt, а также время и ресурсы, необходимые для создания дополнения Phantom Liberty.

Во время работы над Phantom Liberty под руководством Аматанджело в студии почти полностью отказались от сверхурочной работы. Также были приняты системные меры по предотвращению "выгорания на работе".

Это подтвердили сотрудники низшего звена, беседовавшие со Шрайером, хотя в то же время они сказали, что баланс между работой и личной жизнью все еще остается сложным вопросом, который, однако, как ожидается, относится ко всему сегменту индустрии крупнобюджетных игр.

Интересно, что Габриель Аматанжело в интервью журналисту Bloomberg сообщил, что он также планирует возглавить работу над сиквелом Cyberpunk 2077, причем работа над игрой будет вестись в недавно созданном филиале студии, расположенном в Бостоне.