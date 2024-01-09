У Cyberpunk 2077: Phantom Liberty процент приверженности сравним с дополнениями для The Witcher 3

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty показала себя так же хорошо, как и DLC для The Witcher 3, несмотря на то, что была выпущена спустя годы после базовой игры.

В статье Forbes журналист Пол Тасси сообщает о приверженности Cyberpunk 2077 и сравнивает ее с другой успешной игрой CD Projekt Red, The Witcher 3. Тасси взял данные о недавно выявленных пятимиллионных продажах Phantom Liberty и предположил, что DLC должен иметь процент приверженности около 20.

Если вы не знаете, «процент приверженности» показывает количество людей, которые купили продукт, а затем купили связанный с ним вторичный продукт, в данном случае Cyberpunk 2077 и Phantom Liberty. Как оказалось, Тасси был не так уж далек от истины, как показал со-генеральный директор CD Projekt Red Михал Новаковски, который опубликовал в Твиттере официальные цифры.

Новаковски объясняет, что через три месяца после выхода «Ведьмака 3: Каменные сердца» и «Ведьмака 3: Кровь и вино» приверженность этих двух DLC «была на уровне 22% и 24%». Это имеет большой смысл, учитывая, что первое из двух расширений было выпущено через несколько месяцев после основной ролевой игры, а второе — всего на год позже базовой игры.

Что интересно, по словам Новаковски, Phantom Liberty сумела оказаться «между этими значениями» в те же 3–4 месяца после выпуска DLC. В отличие от The Witcher 3, CDPR выпустила расширение Cyberpunk 2077 только спустя почти три года после выпуска — а это не то время, когда вы обычно ожидаете увидеть DLC к игре.

Через три месяца после выхода Hearts of Stone & Blood and Wine наши показатели были на уровне 22% и 24%. Мы оказались между этими значениями с Phantom Liberty в аналогичные сроки.