У Cyberpunk 2077: Phantom Liberty процент приверженности сравним с дополнениями для The Witcher 3

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty показала себя так же хорошо, как и DLC для The Witcher 3, несмотря на то, что была выпущена спустя годы после базовой игры.
В статье Forbes журналист Пол Тасси сообщает о приверженности Cyberpunk 2077 и сравнивает ее с другой успешной игрой CD Projekt Red, The Witcher 3. Тасси взял данные о недавно выявленных пятимиллионных продажах Phantom Liberty и предположил, что DLC должен иметь процент приверженности около 20.
Если вы не знаете, «процент приверженности» показывает количество людей, которые купили продукт, а затем купили связанный с ним вторичный продукт, в данном случае Cyberpunk 2077 и Phantom Liberty. Как оказалось, Тасси был не так уж далек от истины, как показал со-генеральный директор CD Projekt Red Михал Новаковски, который опубликовал в Твиттере официальные цифры.
Новаковски объясняет, что через три месяца после выхода «Ведьмака 3: Каменные сердца» и «Ведьмака 3: Кровь и вино» приверженность этих двух DLC «была на уровне 22% и 24%». Это имеет большой смысл, учитывая, что первое из двух расширений было выпущено через несколько месяцев после основной ролевой игры, а второе — всего на год позже базовой игры.
Что интересно, по словам Новаковски, Phantom Liberty сумела оказаться «между этими значениями» в те же 3–4 месяца после выпуска DLC. В отличие от The Witcher 3, CDPR выпустила расширение Cyberpunk 2077 только спустя почти три года после выпуска — а это не то время, когда вы обычно ожидаете увидеть DLC к игре.
Через три месяца после выхода Hearts of Stone & Blood and Wine наши показатели были на уровне 22% и 24%. Мы оказались между этими значениями с Phantom Liberty в аналогичные сроки.
Только вот само DLC, по атмосфере и размерам, походит на уровень DLC "Каменные Сердца". Мне кажется, планировали выпустить и нечто наподобие "Кровь и Вино", но затем решили делать сиквел
Вроде как должно было быть 2 длц и сетевой режим. Но оказалось что что то пошло не так...
Очень жаль, если честно. Но хотя-бы "изначально неудачную" игру полностью не забросили и доделали, а не как те же EA делают
Послушать Новака - так сразу и подумаешь, что наши шведские друзья наконец-то научились выпускать дополнения не позже, чем через два года после релиза. Но угадайте-ка, о ком я сейчас подумал? Да-да, об инвесторах и акционерах, которые по-прежнему остаются ни с чем, потому что все эти три года куры на заднице сидели! Конечно, показатели с продажами DLC выглядят неплохо, но почему бы просто сначала не выпустить игру полноценной и работающей? Как-то слишком сложно, да? А то что цифры нам показывает начальство - я так понимаю, инвесторам они показывать не будут. Так что не надо тут разводить сопли про проценты и сроки, лучше б о проектах нормально заботились. Ну и конечно, главное - не переживать, мы-то с вами прекрасно знаем, что все равно купим!
Всë чушь, нужен патч.