У игроков в Сyberpunk 2077 начались частые вылеты - дело в драйверах NVIDIA

Разработчики подтвердили проблему и установили ее источник

Игроки завалили CD Projekt RED жалобами на частые вылеты в Cyberpunk 2077. В студии подтвердили сбои и нашли причину. Как рассказали представители поддержки в социальных сетях, дело в устаревших драйверах NVIDIA.

На проблемы с игрой стали указывать пользователи ПК. В CDPR нашли у всех обращений кое-что общее — на устройствах установлены видеокарты NVIDIA. Неделю назад на них вышли новые драйвера (версии 576.80), и у тех, кто не обновился, начались перебои.

Поступили сообщения о частых вылетах в Cyberpunk 2077 на драйверах NVIDIA версий 576.40 и 576.52. Если вы играете на ПК с видеокартой NVIDIA, обязательно обновитесь до последней версии драйвера — 576.80.



Заявление CD Projekt RED

Спустя несколько часов Павел Сашко, глава разработки Cyberpunk 2, подтвердил, что в CD Projekt RED подобные проблемы решают в тесном сотрудничестве с NVIDIA. Установка последней версии драйвера точно должна устранить неполадки, заверил он.