У игроков в Сyberpunk 2077 начались частые вылеты - дело в драйверах NVIDIA

Разработчики подтвердили проблему и установили ее источник
Игроки завалили CD Projekt RED жалобами на частые вылеты в Cyberpunk 2077. В студии подтвердили сбои и нашли причину. Как рассказали представители поддержки в социальных сетях, дело в устаревших драйверах NVIDIA.
На проблемы с игрой стали указывать пользователи ПК. В CDPR нашли у всех обращений кое-что общее — на устройствах установлены видеокарты NVIDIA. Неделю назад на них вышли новые драйвера (версии 576.80), и у тех, кто не обновился, начались перебои.
Поступили сообщения о частых вылетах в Cyberpunk 2077 на драйверах NVIDIA версий 576.40 и 576.52. Если вы играете на ПК с видеокартой NVIDIA, обязательно обновитесь до последней версии драйвера — 576.80.
Заявление CD Projekt RED
Спустя несколько часов Павел Сашко, глава разработки Cyberpunk 2, подтвердил, что в CD Projekt RED подобные проблемы решают в тесном сотрудничестве с NVIDIA. Установка последней версии драйвера точно должна устранить неполадки, заверил он.
У меня на GTX1080 в свое время игра вообще не запускалась пока драйвера не обновил. Тут другой вопрос что делать тем у кого старая ОС на которую драйвера даже Нвидиа прекратила выпускать год назад. Про красных вообще молчу у них с этим вечно проблемы.
p.s. поход красных крестоносцев АМД на зелёных еретиков Nvidia провалился. Ждём явления местных представителей ордена в лице того же AE и других братьев. ))))
а красные крестоносцы вкурсе что у них поход - или это лишь влажные фантазии зелёных еретиков?
А чего один или это авангард ?))) Тем более какие фантазии ты только что своим присутствием и реакцией
это подтвердил.
Что делать синим, смотреть?
как это работает? в системе ни чего не поменялось а игра начала вылетать? чет не сходится. или новость не полная или это нейроутка. может быть после выпуска дров вышел какой то упдейт на игру, и у тех, кто установил игру но НЕ установил драва игра начала вылетать?
Колроче, оставайтесь на 566.36 :)))
производители софта и оборудования не общаются между собой? то у гугл хром проблемы с виндоус 11, то у киберпанка с драйверами нвидиа...
У меня вылеты начались ещё с январских дров под 50 серию при включении реконструкции лучей,оказалось надо было re,rezizabal bar отключить и вылеты прошли
яркий пример, почему некоторые технологии повышения производительности так остаются в деактивированном состоянии в стандарте.
Да честно говоря я когда включал этот bar никакого прироста fps я не видел
Не обновляю дрова и проблем нет. Работает - не трогай, золотое правило.
На драйверах версий 576.40 и 576.52 не только Cyberpunk 2077 вылетает, сам убедился: Marvel's Guardian of the Galaxy, Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake - у всех одна и та же ошибка, связанная с переполнением памяти. Откат на любую версию, меньшую 576.40 решает проблему. Что-то NVIDIA намудрили.
P.S. У меня 4060 Ti 8Gb - если кому-то поможет.