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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
8.9 23 652 оценки

Умный говорящий пистолет "Скиппи" из Cyberpunk 2077 стал доступен для предзаказа

Gutsz
Новости

У официального магазина мерча студии CD Projekt RED появилось весьма интересное пополнение. На этот раз студия не ограничилась фигурками героев из своих игр и наборами комиксов. Компания готовится выпустить уже в этом году детализированную реплику самого забавного оружия из Cyberpunk 2077 — умного пистолета "Скиппи".

Реплика оружия будет обладать всеми функциями своего оригинала из игры. Пистолет будет имитировать умного помощника и сможет говорить узнаваемые фразы, которые игроки слышали во время прохождения Cyberpunk 2077. Кроме этого, он может стрелять, но только специальными безобидными гелевыми шариками.

+ ещё 5 картинок

Вместе со "Скиппи" в комплекте за 185 евро будет идти зарядная станция, коллекционный кейс, защитные очки, нашивка и голограмма персонажа-пистолета из игры. Предзаказ пистолета уже открыт на официальной страничке магазина CD Projekt, а поставки должны начаться уже в августе.

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6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Sergey Positive

а я не смог этим оружием пользоваться, голос в рус озвучке дико раздрожал(

1
2dspace

Прикольная игрушечка. Мне кажется это идеальный подарок на ДР как сувенир.

0
211186

Жаль не стреляет настоящими патронами

-1
Кроллег
Кроме этого, он может стрелять, но только специальными безобидными гелевыми шариками.

Да и фотография пачки гидрогеля, как бы, намекает.

0
Кроллег

Это что за позорище? Вместо того, чтобы сделать нормальную зарядку, надо доставать акк и соединять его с коннектором вручную?

-4
Oscilograf

Была бы там начинка хотя бы от глок 19 и совместимость с глоковскими магазами...

-5