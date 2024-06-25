Умный говорящий пистолет "Скиппи" из Cyberpunk 2077 стал доступен для предзаказа

У официального магазина мерча студии CD Projekt RED появилось весьма интересное пополнение. На этот раз студия не ограничилась фигурками героев из своих игр и наборами комиксов. Компания готовится выпустить уже в этом году детализированную реплику самого забавного оружия из Cyberpunk 2077 — умного пистолета "Скиппи".
Реплика оружия будет обладать всеми функциями своего оригинала из игры. Пистолет будет имитировать умного помощника и сможет говорить узнаваемые фразы, которые игроки слышали во время прохождения Cyberpunk 2077. Кроме этого, он может стрелять, но только специальными безобидными гелевыми шариками.
Вместе со "Скиппи" в комплекте за 185 евро будет идти зарядная станция, коллекционный кейс, защитные очки, нашивка и голограмма персонажа-пистолета из игры. Предзаказ пистолета уже открыт на официальной страничке магазина CD Projekt, а поставки должны начаться уже в августе.
а я не смог этим оружием пользоваться, голос в рус озвучке дико раздрожал(
Прикольная игрушечка. Мне кажется это идеальный подарок на ДР как сувенир.
Жаль не стреляет настоящими патронами
Да и фотография пачки гидрогеля, как бы, намекает.
Это что за позорище? Вместо того, чтобы сделать нормальную зарядку, надо доставать акк и соединять его с коннектором вручную?
Была бы там начинка хотя бы от глок 19 и совместимость с глоковскими магазами...