Устройство из книги "Без совпадений" может стать частью игрового канона Cyberpunk 2077

Рафал Косик, соавтор Cyberpunk: Edgerunners, в настоящее время оказывает большое влияние на развитие вселенной Cyberpunk. Недавно в продажу поступила его книга "Без совпадений", предлагающая новую жестокую историю, действие которой происходит в Найт-Сити. В этом огромном мегаполисе главным героям приходится сталкиваться с худшим из всего, и Рафалу Косику для изложения этой истории нужен был правильный язык.

В интервью порталу Filmomaniak создатель ответил на вопрос о том, позволила ли студия CD Projekt RED добавить в игру новые элементы, которых раньше в ней не было. В своем заявлении Рафал Косик рассказал, с чем ему пришлось столкнуться в процессе написания книги и почему те или иные высказывания появлялись в книге.

Они позволили вам добавить в мир новшества, которых там не было, технологии, элементы предания?



Я добавил небольшие пустяки, то, что уже использовал раньше, например, слово "коммандос". Вроде бы ничего нового, просто раньше никто не задумывался, как это назвать в игре. Когда нетраннер взламывает что-то удаленно, вы видите, как он это делает, но когда вам нужно это описать, возникает проблема со словарным запасом - поэтому я добавил несколько слов в этот мир. Я добавил еще несколько идей, которые не противоречат правилам этой вселенной. Например, имплантаты, позволяющие осуществлять квазителепатическую связь, которая используется Мальстрём. Разработчики будущих версий игры могут использовать это, и в этом случае я буду даже рад.



Значит, эти идеи могут стать каноном Cyberpunk 2077?



Да.



Я жду, что эти идеи появятся в игре.



Возможно, они уже есть в сиквеле (смеется).

Слова Рафала Косика представляют интерес, поскольку показывают, как можно использовать различные элементы развлечений для создания вселенной. Мы уже видели это на примере серии Cyberpunk: Edgerunners и того, как в игре были разработаны аспекты киберпсихоза. Что касается книги "Без совпадений", то здесь игроки могут получить интересную форму общения.

Упомянутая "квазителепатическая связь" может стать интересным элементом, если в следующей части игры игроки смогут присоединиться к бандам Найт-Сити. Тогда было бы очевидно использовать технологию, которую применяет Мальстрём. Как отмечает Рафал Косик, это лишь один из примеров. У автора есть и другие подобные идеи, и чтобы прочувствовать их, лучше всего почитать его книгу.