ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9 25 784 оценки

Утечка: Netflix и CD Projekt RED готовят второй сезон нашумевшего аниме Cyberpunk: Edgerunners

Gutsz
Новости

В конце прошлого месяца разработчики из польской студии CD Projekt RED вновь напомнили о своем сотрудничестве со стриминговым гигантом Netflix. Команда неожиданно объявила о возвращении в мрачную и жестокую вселенную Cyberpunk 2077 с новым совместным проектом. Хотя других подробностей озвучено не было, похоже, популярная фанатская теория сегодня нашла свое подтверждение.

Сразу после анонса многие пользователи предположили, что речь идет о продолжении анимационного сериала Cyberpunk: Edgerunners. Шоу получило хвалебные отзывы как от критиков, так и от зрителей, а также было признано лучшим аниме 2022 года. Неудивительно, что фанаты игры с нетерпением ждут его продолжения, и похоже, что именно им сейчас занимаются в CD Projekt RED.

Продолжение Cyberpunk: Edgerunners было случайно подтверждено латиноамериканским подразделением Netflix. В своих социальных сетях компания опубликовала пост с перечнем будущих анимационных проектов. Среди уже заявленных Аркейн, Splinter Cell, Castlevania, Devil May Cry и Ведьмак неожиданно появилась карточка с Cyberpunk: Edgerunners.

Что ждет зрителей во втором сезоне этого аниме, пока остается загадкой, однако фанатам наверняка стоит ожидать не менее захватывающую историю и героев Найт-Сити, чем в первом сезоне.

17
20
Комментарии: 20
Ваш комментарий
IbruhmanI

а что там продолжать то? Если только не аобсолютно новая история

14
gilian137

новая история конечно

1
LogicDisciple gilian137

ну тут тогда вопрос нафига это называть Эджраннерс...глупо было запиливать такой же по сути сезон про "приключенцев"

3
Tialiko LogicDisciple

Эджраннерс это тупо бегущие по лезвию или бегущие по краю. Что нам и показали дочего довел всех тупой даун ГГ. Ребекка!!!! В общем, термин можно применять к любой кучке тамошних киберпанков. Как назовут продолжение уже дело авторов. А что по сюжету, это 100000% будет новая история. Возможно с отсылками на первый сезон. Но явно про других персонажей. Может покажут выжившую Бекки? Ставшую корпоратским киборгом? или перекачанную в цифру как вышло с персонажем Киану?)) как знать. Но точно будут новые персонажи. Лично я дождусь и гляну в любом случае. Как насладиться, так и глянуть удастся ли им повторить успех. И да, есть еще люди с кем я согласна, что местами история была сумбурной потому что авторов Нетфликс ограничил с количеством серий. В идеале еще 2х серий не хватало для упорядочивания всех мотиваций и тп. Тогда финал ощущался бы лучше.

0
Пользователь ВКонтакте

А смысл? Героев-то слили. Что там продолжать? // Дмитрий Евдокимов

3
Пользователь ВКонтакте

Есть вариант с хорошей концовкой от авторов манги. Возможно от него будут отталкиваться // Сергей Маховецкий

0
Пользователь ВКонтакте

Сделают перезапуск // Олег Никитин

1
Some_Random_Name

"So, get away

Another way to feel...."

3
DEAD S.n.A.k.e.
а также было признано лучшим аниме 2022 года

Что? Кем? Когда? Только если в рамках какой-нибудь Netflix Awards, но это как самого себя медалькой наградить как у нас это любят.

Ожидаем такую же пососную рисовку всего и всех - кроме главных героев, - как и в первом сезоне + паразитирование на сюжете игры, только теперь либо уже дополнения, либо просто другой её сюжетной линии. Вангую нового, но всё такого же "бедненького", ГГ которому опять на голову падает вундервафля и весь Найт Сити хочет его за это убить, но он всё превозмагает, однако в конце всё равно умирает, так как "в Найт Сити нет хэппи-эндов". Ну и конечно японцы от души впихнут пару тян для фан-сервиса - одну для неопытных мальчиков (Люси) и другую для умудрённых жизнью мужей (Ребекка). Ну и конечно будет секс, мясо и что там ещё любят школьники. В общем, наверняка будет "достойное" продолжение. "Ждём" с нетерпением!

0
Tialiko

вау, браво чел. А теперь открой лор мира Киберпанка и прочти как там жизнь проходит. Удивишься но для Найтсити обыденность то, что случается часто мясо, секс и хак твоих мозгов. Это ять его обычно для Найтсити. И что, японцам надо было положить тебе подгузничек и заблюрить все что реально творится в том городе? Иди лучше смотри Телепузиков с такими предъявами.

0
Brock Samson

Третего дня анонс а новость только сейчас медленно работаете нахлабники

0
qwerty1205

на картинке типо все в задницу е.утся? =)))

-1
Лобо

Зачем? Там ведь практически все сыграли в ящик.

-1
AttractiveValko

Может не надо?? Хуже ГГ и других персонажей чем в первом сезоне уже не прописать.

-2
Миша Кухта

хейтеры ейджраннерс пид0ры

-2
Кей Овальд

Внезапно был шикарный сериал.
Впрочем, если его будут делать не Триггеры, то скорей всего будет плохо. А Триггеры сейчас пилят Подземелье вкусностей 2.

-4
LogicDisciple

что в нем шикарного то было?

-1
Кей Овальд LogicDisciple

Сюжет, рисовка, анимация, персонажи.

-1
Tialiko LogicDisciple

ну если смотреть жопой то реально ничего шикарного не увидишь. А так кто смотрел, кто знает о чем сам Киберпанк, как подают анимацию и сюжеты Триггеры, то отлично понимают какое удачное сочетание вышло. Даже с ограничением от Нетфликс на количество серий. А и да, там даже эндинг шикарен как идеально подобраны видеоряд, сюжет в нем и музыка.

-1
Null Extremis Tialiko

Триггер кусок мусора который пережёвывает сюжеты и пытается выдать что-то годное.

0