Утечка: Netflix и CD Projekt RED готовят второй сезон нашумевшего аниме Cyberpunk: Edgerunners

В конце прошлого месяца разработчики из польской студии CD Projekt RED вновь напомнили о своем сотрудничестве со стриминговым гигантом Netflix. Команда неожиданно объявила о возвращении в мрачную и жестокую вселенную Cyberpunk 2077 с новым совместным проектом. Хотя других подробностей озвучено не было, похоже, популярная фанатская теория сегодня нашла свое подтверждение.
Сразу после анонса многие пользователи предположили, что речь идет о продолжении анимационного сериала Cyberpunk: Edgerunners. Шоу получило хвалебные отзывы как от критиков, так и от зрителей, а также было признано лучшим аниме 2022 года. Неудивительно, что фанаты игры с нетерпением ждут его продолжения, и похоже, что именно им сейчас занимаются в CD Projekt RED.
Продолжение Cyberpunk: Edgerunners было случайно подтверждено латиноамериканским подразделением Netflix. В своих социальных сетях компания опубликовала пост с перечнем будущих анимационных проектов. Среди уже заявленных Аркейн, Splinter Cell, Castlevania, Devil May Cry и Ведьмак неожиданно появилась карточка с Cyberpunk: Edgerunners.
Что ждет зрителей во втором сезоне этого аниме, пока остается загадкой, однако фанатам наверняка стоит ожидать не менее захватывающую историю и героев Найт-Сити, чем в первом сезоне.
а что там продолжать то? Если только не аобсолютно новая история
новая история конечно
ну тут тогда вопрос нафига это называть Эджраннерс...глупо было запиливать такой же по сути сезон про "приключенцев"
Эджраннерс это тупо бегущие по лезвию или бегущие по краю. Что нам и показали дочего довел всех тупой даун ГГ. Ребекка!!!! В общем, термин можно применять к любой кучке тамошних киберпанков. Как назовут продолжение уже дело авторов. А что по сюжету, это 100000% будет новая история. Возможно с отсылками на первый сезон. Но явно про других персонажей. Может покажут выжившую Бекки? Ставшую корпоратским киборгом? или перекачанную в цифру как вышло с персонажем Киану?)) как знать. Но точно будут новые персонажи. Лично я дождусь и гляну в любом случае. Как насладиться, так и глянуть удастся ли им повторить успех. И да, есть еще люди с кем я согласна, что местами история была сумбурной потому что авторов Нетфликс ограничил с количеством серий. В идеале еще 2х серий не хватало для упорядочивания всех мотиваций и тп. Тогда финал ощущался бы лучше.
А смысл? Героев-то слили. Что там продолжать? // Дмитрий Евдокимов
Есть вариант с хорошей концовкой от авторов манги. Возможно от него будут отталкиваться // Сергей Маховецкий
Сделают перезапуск // Олег Никитин
"So, get away
Another way to feel...."
Что? Кем? Когда? Только если в рамках какой-нибудь Netflix Awards, но это как самого себя медалькой наградить как у нас это любят.
Ожидаем такую же пососную рисовку всего и всех - кроме главных героев, - как и в первом сезоне + паразитирование на сюжете игры, только теперь либо уже дополнения, либо просто другой её сюжетной линии. Вангую нового, но всё такого же "бедненького", ГГ которому опять на голову падает вундервафля и весь Найт Сити хочет его за это убить, но он всё превозмагает, однако в конце всё равно умирает, так как "в Найт Сити нет хэппи-эндов". Ну и конечно японцы от души впихнут пару тян для фан-сервиса - одну для неопытных мальчиков (Люси) и другую для умудрённых жизнью мужей (Ребекка). Ну и конечно будет секс, мясо и что там ещё любят школьники. В общем, наверняка будет "достойное" продолжение. "Ждём" с нетерпением!
вау, браво чел. А теперь открой лор мира Киберпанка и прочти как там жизнь проходит. Удивишься но для Найтсити обыденность то, что случается часто мясо, секс и хак твоих мозгов. Это ять его обычно для Найтсити. И что, японцам надо было положить тебе подгузничек и заблюрить все что реально творится в том городе? Иди лучше смотри Телепузиков с такими предъявами.
Третего дня анонс а новость только сейчас медленно работаете нахлабники
на картинке типо все в задницу е.утся? =)))
Зачем? Там ведь практически все сыграли в ящик.
Может не надо?? Хуже ГГ и других персонажей чем в первом сезоне уже не прописать.
хейтеры ейджраннерс пид0ры
Внезапно был шикарный сериал.
Впрочем, если его будут делать не Триггеры, то скорей всего будет плохо. А Триггеры сейчас пилят Подземелье вкусностей 2.
что в нем шикарного то было?
Сюжет, рисовка, анимация, персонажи.
ну если смотреть жопой то реально ничего шикарного не увидишь. А так кто смотрел, кто знает о чем сам Киберпанк, как подают анимацию и сюжеты Триггеры, то отлично понимают какое удачное сочетание вышло. Даже с ограничением от Нетфликс на количество серий. А и да, там даже эндинг шикарен как идеально подобраны видеоряд, сюжет в нем и музыка.
Триггер кусок мусора который пережёвывает сюжеты и пытается выдать что-то годное.