Утечка: Netflix и CD Projekt RED готовят второй сезон нашумевшего аниме Cyberpunk: Edgerunners

В конце прошлого месяца разработчики из польской студии CD Projekt RED вновь напомнили о своем сотрудничестве со стриминговым гигантом Netflix. Команда неожиданно объявила о возвращении в мрачную и жестокую вселенную Cyberpunk 2077 с новым совместным проектом. Хотя других подробностей озвучено не было, похоже, популярная фанатская теория сегодня нашла свое подтверждение.

Сразу после анонса многие пользователи предположили, что речь идет о продолжении анимационного сериала Cyberpunk: Edgerunners. Шоу получило хвалебные отзывы как от критиков, так и от зрителей, а также было признано лучшим аниме 2022 года. Неудивительно, что фанаты игры с нетерпением ждут его продолжения, и похоже, что именно им сейчас занимаются в CD Projekt RED.

Продолжение Cyberpunk: Edgerunners было случайно подтверждено латиноамериканским подразделением Netflix. В своих социальных сетях компания опубликовала пост с перечнем будущих анимационных проектов. Среди уже заявленных Аркейн, Splinter Cell, Castlevania, Devil May Cry и Ведьмак неожиданно появилась карточка с Cyberpunk: Edgerunners.

Что ждет зрителей во втором сезоне этого аниме, пока остается загадкой, однако фанатам наверняка стоит ожидать не менее захватывающую историю и героев Найт-Сити, чем в первом сезоне.